Власти Херсонской области опровергли панику в регионе

Все руководство находится на рабочих местах, в городе нет никакой паники, а области ничего не угрожает, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Никакой паники в городе Херсоне нет, никто никуда не отступает. Более того, никто ничего не захватывает», – заявил Стремоусов в своем видеобращении в Telegram-канале.

Также, по его словам, украинские силы провалили наступление на Херсон и область. Как отмечается в подводке к видео, по всему периметру Херсонской области выстроены линии защиты.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма.

До этого в Минобороны назвало потери ВСУ под Харьковом и Херсоном: около четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.