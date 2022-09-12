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В Японии раскрыли суть лицемерной политики Запада
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Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы, говорится в статье издания Sankei Shimbun за авторством главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.
Как отмечает автор, столкнувшаяся с энергетическим кризисом и «загнанная в угол» Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива. «Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», – передает РИА «Новости» текст статьи.
В ответ на этот кризис страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива. При этом те, у кого имеются внутренние возможности для добычи, еще как-то могут справится со сложившейся ситуацией, однако бедные страны без природных ресурсов испытывают серьезные трудности, предупреждает Сугияма.
Широко разрекламированная в Европе политика «декарбонизации» доставила миру большие неприятности, однако сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер, продолжает автор.
«Но с другой стороны сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», – указывает он. Так, в июне МИД Японии объявил о прекращении программ официальной помощи в целях развития для проектов угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, однако сам Токио приступает к перезапуску остановленных угольных электростанций, чтобы справиться с хроническим дефицитом электроэнергии у себя.
«Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?» – задается вопросом Сугияма.
По его словам, в результате навязчивой агитации идеи «декарбонизации» странами G7 многие развивающиеся государства «попали в беду». «G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7, если группа и дальше будет действовать столь же эгоистично», – заключает автор.
Ранее японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию
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«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.
«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Надо понимать, что в Прибалтике довольно большие проблемы с топливом. На фоне того, как активно остальная Европа закачивает в подземные хранилища газ, именно в Латвии хранилище заполнено меньше чем наполовину. И это при том, что оно единственное на весь регион», – заметил собеседник.
«Эстонцы потребляют не очень много ресурсов, поэтому они не переживают. А вот Латвия и Литва заинтересованы в максимальной заполненности хранилища до начала холодов. А учитывая, что зачастую наш газ через Эстонию направляют в Финляндию, пострадать от дефицита энергоресурсов может и Хельсинки», – рассказал эксперт.
«То есть, с одной стороны, мы видим острую политическую напряженность в отношениях между Россией и Латвией, а с другой – Рига осознает весь спектр потенциальных проблем и вынуждена возвращаться к закупке нашего сырья», – заключил Юшков.
Ранее латвийский оператор Conexus Baltic Grid сообщил, что российский газ снова начал поступать в страну по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро. Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В ЕС испугались ответа России на ограничения цен на газ
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Ряд стран Европейского союза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и полностью прекратит поставки, пишет Financial Times.
По данным газеты, не менее 10 стран выступают за общие ограничения для всех поставщиков. Правительства опасаются, что введение ограничений исключительно для России «может разозлить Москву». Среди таких стран называются Греция, Италия и Польша, передает ТАСС.
Ранее турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah написал, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Посещение шенгенской зоны россиянам разрешили ограничивать только одной страной
Новый визовый режим, которые вступает в силу с 12 сентября, предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.
«В случае, если такая виза все-таки будет выдана, ее действие может быть ограничено территорией конкретного государства и не распространятся на все шенгенское пространство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам. Она заявила, что страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
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В Минэнерго назвали условие прекращения экспорта нефти и газа
Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену, эта идея по сути является картельным сговором стран Запада, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».
«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», – цитирует его ТАСС.
Шульгинов отметил, что введение ограничений на цену российских нефти и газа сделает хуже только странам Запада. «Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже и прочее», – добавил он.
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.
2 сентября министры финансов стран G7 объявили о решении установить предельные цены на российскую нефть. Транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка, запрещается. Какой будет потолок цен – еще предстоит решить. Но в целом он может быть пересмотрен в случае необходимости, говорится в заявлении министров стран G7, куда входят США, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция и Япония (все эти страны уже приняли решение отказаться от нефти из России и обозначили срок отказа).
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Грузинский суд оправдал поиздевавшегося над россиянином и литовцем таксиста
Суд присяжных в Грузии оправдал водителя такси, который требовал с граждан России и Литвы деньги сверх тарифа, а затем вывез пассажиров за пределы города и угрожал отпустить только в случае выплаты ему 500 лари (примерно 180 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Водитель такси компании «Яндекс» в апреле посадил двух пассажиров из России и Литвы в аэропорту Тбилиси и проследовал в отель. Они должны были заплатить ему 23 лари (8 долларов), но он потребовал 195 (70 долларов). После того как пассажиры отказались выполнить его требование, таксист вывез их за пределы города и заявил, что не откроет двери, пока не получит 500 лари.
Пассажирам удалось все же выскочить по дороге из автомобиля и сбежать. Они обратились в полицию. Водитель скрылся, но затем был задержан стражами порядка. Обвинение настаивало на заключении в тюрьму, однако суд присяжных отпустил водителя, защита которого утверждала, что причина инцидента между таксистом и пассажирами в том, что тот включил украинские песни в машине.
Прокуратура назвала это «ложью и введением общественности в заблуждение».
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Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров
Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.
«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 млнв», – передает РИА «Новости» сообщение ассоциации.
Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.
По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тыс. рублей).
«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», – считает Дениз.
В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.
Не отстает и Греция. «Погода лучше, жизнь дешевле», – так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Напомним, Вагенкнехт заявила в интервью Die Welt, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.
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Евросоюз ввел визовые ограничения для россиян
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ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам, сообщила еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон.
«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Йоханссон, в пятницу Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы для россиян».
Комиссар добавила, что с утра понедельника въезд в ЕС из России будет разрешен только людям, имеющим гуманитарную причину для въезда в ЕС или имеющим семью в странах ЕС. В будущем также получить шенгенскую визу и право въезда смогут российские журналисты.
Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
Кнайсль назвала виновных в энергокризисе в ЕС
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Рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам» и не является классическим рынком спроса и предложения, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
По мнению Кнайсль, оценивая серьезность кризиса в энергетике Европы, «не нужно думать только о грядущей зиме», поскольку кризис в электроэнергетике «был еще до того, как начался газовый кризис». Она заявила, что «это результат либерализации последних 15–18 лет», Европа «переживает его с апреля 2021-го», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, передает ТАСС.
Как заявила Кнайсль, примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии», он оказался «очень перекошенным». Рынок «все же сильно зависит от цены газа», даже «когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников», сказала Кнайсль.
Она отметила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию выросли на 30–40%, сейчас рост доходит до 400%. Кнайсль указала, что в Великобритании «люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию».
«Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», – сказала она, пояснив, что кризис вызван недостаточными инвестициями «в газ и нефть». По ее словам, «предложение снижается, спрос остается, а после пандемии еще и растет». Отмечается, что «год-полтора в пандемию было достаточно спокойно». Как заявила Кнайсль, следует «радоваться, что в Китае спрос остается на достаточно низком уровне, поскольку они вводят довольно много локдаунов».
Напомним, бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством после травли ее как «друга» президента России. В августе 2018 года глава российского государства Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
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Предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС
Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ, ссылаясь на дипломатов.
По данным агентства Reuters, это предложение «не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу», передает РИА «Новости».
Отмечается, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое «будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу».
Ранее сообщалось о планах обсудить 9 сентября дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.
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ЕК рекомендовал странам ЕС ограничить выдачу россиянам многократных виз
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Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября.
Совет ЕС окончательно утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября, передает РИА «Новости».
С понедельника к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
«Государствам – членам ЕС следует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события», – сказано в заявлении.
В Еврокомиссии добавили, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
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В Японии признали победу России над западными санкциями
Японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
Автор статьи подчеркнул, что Россия направила освободившийся объем энергоресурсов из-за западных санкций в Китай, Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Читатели газеты отметили, что Запад хотел нанести сокрушительный удар по России, но только навредил собственной экономике, спровоцировал энергетический кризис в Европе. Кроме того, антироссийские санкции привели к росту инфляции в США, передает канал «360».
«Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!» – отметил один из комментаторов.
Ранее Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph написал, что предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
СМИ: Россия поддержит Белоруссию закупками топлива
Минэнерго и Минфин активно обсуждают импорт бензина и дизтоплива из Белоруссии. По словам источников, Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения Россией спецоперации в этой стране, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», главная цель обсуждаемых мер – поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций. По данным Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива – 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн соответственно.
Проблема состоит в том, что российские НПЗ получают существенные субсидии за поставки топлива на внутренний рынок – так называемый демпфер, а белорусские НПЗ сейчас не имеют права его получить.
Поставки в Россию без демпфера будут для белорусских НПЗ убыточны, поэтому сейчас такие операции почти не проводятся.
Российские власти в данный момент обсуждают, как можно было бы выплачивать демпфер белорусским заводам, пока решения нет. В Минэнерго Белоруссии переадресовали вопросы в «Белнефтехим», где от комментариев отказались.
По словам одного из собеседников издания, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат будет использован. По мнению собеседников в отрасли, может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России. Сейчас «Белнефтехим» поставляет продукцию в Россию через российское ООО «Белнефтехим-РОС». Но, по мнению юристов, возможны различные варианты.
Ранее введенный Белоруссией в ответ на санкции ЕС запрет на транзит грузов из Литвы привел к изменениям в маршруте поставок бензина и других нефтепродуктов из Литвы на Украину – теперь они идут не по прямому маршруту, а через Польшу.
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