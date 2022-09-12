В Японии раскрыли суть лицемерной политики Запада

Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы, говорится в статье издания Sankei Shimbun за авторством главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.

Как отмечает автор, столкнувшаяся с энергетическим кризисом и «загнанная в угол» Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива. «Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», – передает РИА «Новости» текст статьи.

В ответ на этот кризис страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива. При этом те, у кого имеются внутренние возможности для добычи, еще как-то могут справится со сложившейся ситуацией, однако бедные страны без природных ресурсов испытывают серьезные трудности, предупреждает Сугияма.

Широко разрекламированная в Европе политика «декарбонизации» доставила миру большие неприятности, однако сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер, продолжает автор.

«Но с другой стороны сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», – указывает он. Так, в июне МИД Японии объявил о прекращении программ официальной помощи в целях развития для проектов угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, однако сам Токио приступает к перезапуску остановленных угольных электростанций, чтобы справиться с хроническим дефицитом электроэнергии у себя.

«Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?» – задается вопросом Сугияма.

По его словам, в результате навязчивой агитации идеи «декарбонизации» странами G7 многие развивающиеся государства «попали в беду». «G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7, если группа и дальше будет действовать столь же эгоистично», – заключает автор.

Ранее японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.