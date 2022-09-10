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В Японии признали победу России над западными санкциями
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Японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
Автор статьи подчеркнул, что Россия направила освободившийся объем энергоресурсов из-за западных санкций в Китай, Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Читатели газеты отметили, что Запад хотел нанести сокрушительный удар по России, но только навредил собственной экономике, спровоцировал энергетический кризис в Европе. Кроме того, антироссийские санкции привели к росту инфляции в США, передает канал «360».
«Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!» – отметил один из комментаторов.
Ранее Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph написал, что предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
В ЕС испугались ответа России на ограничения цен на газ
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Ряд стран Европейского союза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и полностью прекратит поставки, пишет Financial Times.
По данным газеты, не менее 10 стран выступают за общие ограничения для всех поставщиков. Правительства опасаются, что введение ограничений исключительно для России «может разозлить Москву». Среди таких стран называются Греция, Италия и Польша, передает ТАСС.
Ранее турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah написал, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию
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«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.
«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Надо понимать, что в Прибалтике довольно большие проблемы с топливом. На фоне того, как активно остальная Европа закачивает в подземные хранилища газ, именно в Латвии хранилище заполнено меньше чем наполовину. И это при том, что оно единственное на весь регион», – заметил собеседник.
«Эстонцы потребляют не очень много ресурсов, поэтому они не переживают. А вот Латвия и Литва заинтересованы в максимальной заполненности хранилища до начала холодов. А учитывая, что зачастую наш газ через Эстонию направляют в Финляндию, пострадать от дефицита энергоресурсов может и Хельсинки», – рассказал эксперт.
«То есть, с одной стороны, мы видим острую политическую напряженность в отношениях между Россией и Латвией, а с другой – Рига осознает весь спектр потенциальных проблем и вынуждена возвращаться к закупке нашего сырья», – заключил Юшков.
Ранее латвийский оператор Conexus Baltic Grid сообщил, что российский газ снова начал поступать в страну по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро. Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Названы причины приостановки банкротства оператора «Северного потока – 2»
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«И Европа, и Газпром негласно понимают, что не надо доводить процедуру банкротства оператора до конца. Это никак не скажется на России, но Европа понесет огромные убытки», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток – 2», приостановлена до января 2023 года.
«У европейцев есть сразу два основания не форсировать и даже откладывать процедуру банкротства оператора «Северного потока – 2». Во-первых, это было бы серьезным повышением ставок в конфликте с Россией. Тогда можно было бы говорить уже не только о сжигании мостов, но и о приближении окончательных похорон «Северного потока – 2», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«В ЕС, вероятно, все еще рассчитывают каким-то образом воспользоваться трубопроводом в случае сильнейших холодов и нехватки энергоресурсов. Но для этого должны нормализоваться политические отношения, по крайней мере, их предстоит поднять со дна. Европа понимает, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы наносить бессмысленные уколы оппоненту», – предположил собеседник.
«Вторая причина – экономическая. Пять европейских компаний давали почти по одному млрд долларов кредитов Nord Stream 2 AG. И он должен был начать отдавать их по мере старта прокачки топлива по трубе. Газпром платил бы своей же «дочке» за транзит по морской части, а та уже отдавала бы долги», – объяснил эксперт.
«Если сейчас заморозить эту историю, то порядка пяти млрд долларов будут потеряны. Причем в случае запуска банкротства «Северного потока – 2» эти деньги уже не вернутся. Корпорациям банкротство оператора невыгодно. Россия же исходит из принципа – «раз необязательно банкротиться, то и не будем», – заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG приостановлена еще на четыре месяца, до января 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.
Как следует из заявления, суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов еще на четыре месяца – на период с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года. В качестве временного административного управляющего по-прежнему остается компания Transliq AG.
Напомним, 1 марта стало известно, что швейцарскому оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG пришлось расторгнуть контракты с персоналом. В компании задумались о возможности объявления банкротства из-за введенных санкций. Однако позже финансовый инвестор Nord Stream 2 опроверг сообщения о планах банкротства компании.
23 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение администрации США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей руководства компании.
Строительство «Северного потока – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года.
В то же время президент России Владимир Путин накануне оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
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Вучич: Следующая зима в Европе будет полярной
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Предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая –полярной, заявил в Белграде президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Что касается заявления президента [РФ Владимира] Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире. Я бы это определил так: эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы. Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», – передает слова сербского лидера ТАСС.
Также Вучич добавил, что не понимает, каким образом Евросоюз планирует ограничить цену на российский газ. «Я знаю, что сейчас модно ругать ЕС. Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял: как это они введут потолок цены на газ?» – сказал Вучич.
Ранее в ходе этой конференции президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия – не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее.
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Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией
Евросоюз все ближе подходит к капитуляции перед Россией в вопросе газа, заявил обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah.
Он отметил, что ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива. «Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», – приводит слова Ялчина РИА «Новости».
Как указал эксперт, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в Конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, объяснил он. При этом Штаты в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе, подчеркнул Басри Ялчин.
Европейцам не помогут и гипотетические запасы голубого топлива, а попытки проработать альтернативные варианты поставок газа обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли, добавил эксперт. Не оправдались и надежды на «слабость» Москвы. «Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России – европейские деньги», – подчеркнул Басри Ялчин.
Он добавил, что Москва сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но вот у ЕС вряд ли получится найти себе других поставщиков голубого топлива.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе
Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
«Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.
Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.
Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.
«Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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Эрдоган рассказал о панике Запада из-за приближающейся зимы
Запад находится в панике в связи с тем, как проведет текущую зиму в условиях растущих цен, рассказал президент Турции Тайип Эрдоган.
«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания», – сказал Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии, сообщает РИА «Новости».
Напомним, европейские правительства уже принимают «масштабные меры», к концу августа на борьбу с энергокризисом уже была направлена сумма, соответствующая почти 1% ВВП ЕС, а к концу года она может вырасти до 2%.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
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Предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС
Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ, ссылаясь на дипломатов.
По данным агентства Reuters, это предложение «не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу», передает РИА «Новости».
Отмечается, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое «будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу».
Ранее сообщалось о планах обсудить 9 сентября дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.
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Орбан: Санкции против России могут поставить Европу на колени
Антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает венгерское агентство MTI.
«В настоящее время против России действует 11 000 санкций, но военные действия продолжаются, попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, вызванные санкциями инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени», – приводят его слова «Ведомости».
Также в четверг глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что в Венгрии ввели ограничение на отопление в государственных учреждениях не выше 18 градусов. Такое решение было принято на фоне повышения цен на газ в Европе.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
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СМИ: Россия поддержит Белоруссию закупками топлива
Минэнерго и Минфин активно обсуждают импорт бензина и дизтоплива из Белоруссии. По словам источников, Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения Россией спецоперации в этой стране, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», главная цель обсуждаемых мер – поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций. По данным Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива – 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн соответственно.
Проблема состоит в том, что российские НПЗ получают существенные субсидии за поставки топлива на внутренний рынок – так называемый демпфер, а белорусские НПЗ сейчас не имеют права его получить.
Поставки в Россию без демпфера будут для белорусских НПЗ убыточны, поэтому сейчас такие операции почти не проводятся.
Российские власти в данный момент обсуждают, как можно было бы выплачивать демпфер белорусским заводам, пока решения нет. В Минэнерго Белоруссии переадресовали вопросы в «Белнефтехим», где от комментариев отказались.
По словам одного из собеседников издания, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат будет использован. По мнению собеседников в отрасли, может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России. Сейчас «Белнефтехим» поставляет продукцию в Россию через российское ООО «Белнефтехим-РОС». Но, по мнению юристов, возможны различные варианты.
Ранее введенный Белоруссией в ответ на санкции ЕС запрет на транзит грузов из Литвы привел к изменениям в маршруте поставок бензина и других нефтепродуктов из Литвы на Украину – теперь они идут не по прямому маршруту, а через Польшу.
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Еврозоне предрекли «одну из худших зим в истории»
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Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из худших в истории», заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
«Этого (рецессию в еврозоне) никто не может исключить. Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории. Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью. Но показатели экономики ЕС в целом, как и ранее, положительные, на рынке труда хорошая ситуация», – передает ТАСС слова чиновника.
Джентилони также не исключил, что некоторым странам ЕС потребуется прибегнуть к нормированию потребления газа. «Зависит от того, какие решения примет российский президент Владимир Путин и как мы себя поведем. Уже сейчас требуется экономить энергию. Хотя мы видим хорошую тенденцию в том, что касается заполнения газовых хранилищ и энрегоэкономии», – сказал политик, добавив, что во всех странах разная ситуация.
Европейские правительства уже принимают «масштабные меры», к концу августа на борьбу с энергокризисом уже была направлена сумма, соответствующая почти 1% ВВП ЕС, а к концу года она может вырасти до 2%.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
Накануне Газпром отреагировал на ставший вирусным ролик о долгой зиме.
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Кудрин и Силуанов поспорили о «главной слабости» России
Главной слабостью России, по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, является зависимость экономики от углеводородов. В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов отметил, что возможности сырьевой экономики России являются также ее силой.
«Самая большая слабость нашей экономики – это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов», – заявил Кудрин, выступая на Мосфинфоруме.
Он добавил, что Россия должна научиться с этой слабостью работать, передает РИА «Новости».
Силуанов указал, что нужно просто разумно подходить к тратам. «Если потратить все нефтегазовые доходы и получить «голландские последствия» – вот от этого нужна прививка и профилактика», – сказал министр.
«Я бы здесь поспорил, это наша сила тоже. Нефтегазовый сектор, кстати сказать, очень высокотехнологичный. И инвестиции в высокотехнологичный сектор – дорогого тоже стоит», – заявил Силуанов.
При этом Кудрин напомнил, что возглавлял Минфин 11 лет, а Силуанов на своей должности уже работает столько же.
«Я тоже хочу поздравить всех с 220-летием министерства финансов и добавить, что я был 11 лет министром финансов и в этом году исполняется 11 лет, как Антон Германович, мы вместе – 22...» – начал Кудрин свое выступление на пленарной сессии Московского финансового форума. В ответ Силуанов в шутку поинтересовался, не намекают ли ему на отставку.
«Что, уже пора, да?» – пошутил министр.
Напомним, ранее президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы.
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