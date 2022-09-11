Анонсирован разговор Макрона и Путина о ситуации на ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, сообщил Елисейский дворец по итогам разговора двух президентов.

«Президент Республики будет поддерживать контакты с президентом Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ, а также вновь переговорит с президентом Путиным в ближайшие дни с целью прийти к решению, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС», – говорится в коммюнике Елисейского дворца, сообщает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.

Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.