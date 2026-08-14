Мосгорсуд приговорил польского шпиона к 23 годам колонии

Мосгорсуд назначил 23 года колонии россиянину за работу на польские спецслужбы

Tекст: Мария Иванова

Мосгорсуд вынес приговор гражданину России, обвиняемому в сотрудничестве с разведкой Польши, передает РИА «Новости». Мужчина получил 23 года колонии строгого режима.

«Вступил в законную в силу обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина РФ Пирогова Георгия Владимировича, 1989 года рождения, причастного к сотрудничеству с польскими спецслужбами», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Помимо тюремного заключения, осужденному назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Установлено, что Пирогов покинул страну после начала спецоперации и сам вышел на связь с польской Службой военной разведки.

По заданию иностранных спецслужб агент собирал информацию о производстве и применении ракетных комплексов, а также личные данные людей, имеющих допуск к гостайне. Кроме того, он переводил криптовалюту для ВСУ и организовывал поставки амуниции с территории Польши на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне военный суд осудил троих граждан за подготовку серии терактов.

Ранее суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за передачу данных о военных объектах.