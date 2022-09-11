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Матч Лиги чемпионов перенесли из-за траура по Елизавете II
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Матч второго тура футбольной Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и итальянским «Наполи» перенесен с 13 на 14 сентября в связи с национальном трауром в Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Матч между «Рейнджерс» и «Наполи», который первоначально должен был состояться 13 сентября, перенесен на 14 сентября. Причина – серьезные ограничения ресурсов полиции и организационные проблемы из-за продолжающихся мероприятий, связанных с национальным трауром по Ее Величеству Королеве Елизавете II», – передает ТАСС сообщение УЕФА.
Также было принято решение не допускать болельщиков «Наполи» на матч в Глазго, а болельщиков «Рейнджерс» – на ответную игру в Неаполе.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Умерла королева Великобритании Елизавета II
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В Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, она правила страной 70 лет.
О смерти королевы сообщает РИА «Новости».
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. Родилась 21 апреля 1926 года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит.
Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.
Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.
20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У супругов четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
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Стали известны подробности смерти Елизаветы II
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Королева Великобритании Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.
«Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Самолет, на котором прибыли члены семьи в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). По данным телеканала Sky News, о смерти королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) – об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.
Также, как сообщает газета Daily Mail, внук королевы принц Гарри тоже прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. Дворец опубликовал официальное сообщение о смерти Елизаветы в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.
Sky News пишет, что принц Гарри, предположительно, первым покинул Балморал в пятницу.
Между тем в Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.
«После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена «в надлежащее время».
Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон королевы.
Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, поскольку книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.
Траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов – по одному на каждый год жизни королевы.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III. Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II
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Личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такой вариант не рассматривается», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, ясности по поводу того, кто будет представлять Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, нет.
«Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Принц Чарльз стал королем после смерти Елизаветы II
Принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
«После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
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Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
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Трасс: Новый британский монарх взял имя Карл III
С кончиной королевы Елизаветы II Британия вступает в новую эру, народу необходимо объединиться для помощи королю, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
Она также сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III, сегодня ему переходит корона, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
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На последнем снимке у Елизаветы II заметили большой синяк
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На последних прижизненных снимках королевы Великобритании Елизаветы II во время аудиенции премьер-министра страны Лиз Трасс виден синяк на руке монарха, заметил Newsweek.
«На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», – пишет издание, передает РИА «Новости».
Речь идет о фотографиях, сделанных во время встречи Елизаветы с новым премьер-министром страны Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за пару дней до смерти королевы.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали.
«Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».
Дипломаты от Великобритании и США в ответ промолчали.
В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
До этого американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
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Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Карл III заявил о планах править Британией всю жизнь
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Король Карл III в своем обращении к подданным дал обещание поддерживать конституционные принципы в сердце Британии и править по примеру матери, служа стране, до самой смерти.
«Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны», – заявил он в первом телеобращении к нации, передает РИА «Новости».
Также Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Представитель дома Романовых: Елизавета II вносила позитивный вклад в отношения наших стран
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«Несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало», – заявил газете ВЗГЛЯД историк, директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, комментируя смерть британской королевы Елизаветы II.
«Королева Елизавета II очень мудрый, достойный человек, несомненно выдающийся деятель мировой истории. Она навсегда останется в истории человечества как яркий представитель своего народа и своей династии, а также как лидер мирового масштаба. Она на протяжении 70 лет возглавляла свое государство, а это даже дольше, чем существовал Советский Союз, что о многом говорит», – делится Закатов.
Независимо от отношения к монархии, республике, коммунизму, демократии, продолжает собеседник, сама по себе личность королевы была символом стабильности. Однако это не только ее личная заслуга, поскольку в монархии главным является не достоинство самой личности, а укорененность и преемственность в истории.
«Монархия – это не просто власть одного лица, а система учреждений, взглядов, традиций, идеалов, принципов. Но в лице королевы Елизаветы II все это гармонично сочеталось», – считает историк.
По его словам, она всегда исходила из интересов своего народа. В то же время королева всегда относилась с пониманием и к интересам других стран. В случае, если она была с чем-то не согласна, признавала, что эти страны, в том числе и Россия, имеют право на свою позицию, отстаивание своих интересов. Именно поэтому во взаимоотношения наших стран королева вносила позитивный вклад.
«Монархия в Британии достаточно крепкая и пользуется поддержкой своих подданных, поэтому пока каких-то оснований для пессимизма и мыслей о том, что в стране может быть установлена республика, нет. После королевы на престол вступит ее сын, законный наследник – король Карл III. Он тоже человек с хорошим образованием и высокой культуры», – говорит Закатов.
Когда Карл III был еще наследником – принцем Уэльским, он иногда позволял себе некоторые высказывания, которые вызывали критику, удивление тех или иных кругов, в том числе и в самой Великобритании, вспоминает эксперт. Однако после вступления на престол он будет продолжать политику своей матери с той же мудростью, ответственностью и деликатностью, полагает собеседник.
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«И несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало, умиротворяющий дух. И так, надо надеяться, будет и впредь, ведь монархия служит именно тому, чтобы внутри страны обеспечивалась преемственность в истории, связь с предыдущими поколениями. А во внешних отношениях, благодаря родственным, культурным связям, смягчалось и исправлялось то, что происходит вследствие деятельности партий и политиков, которые живут от выборов до выборов», – заключил представитель дома Романовых.
В четверг, 8 сентября, в Шотландии в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет. После смерти Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной матери. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России к королеве Елизавете II, «как и во всем мире, относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», однако он не думает, что она занимала место в сердцах россиян. Также он отметил, что присутствие Владимира Путина на похоронах британского монарха не рассматривается.
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Стало известно место погребения Елизаветы II
Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.
Мемориальная часовня на территории Виндзорского замка была построена в 1969 году в память об отце Елизаветы II – короле Георге VI, и является частью часовни Святого Георга. Король умер в 1952 году и изначально был похоронен в королевской усыпальнице, однако после возведения мемориальной часовни его останки были перенесены туда, передает РИА «Новости».
Там же похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.
Королева тоже будет похоронена в мемориальной часовне, позднее туда же перенесут останки ее мужа, принца Филиппа, который умер в 2021 году. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.
Государственные похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве через десять дней после ее смерти. После этого в полдень в Британии будут объявлены две минуты молчания. За несколько дней до этого британцы смогут посетить Вестминстерский дворец, где будет располагаться гроб королевы, чтобы проститься с ней.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Карла III официально провозгласили главой австралийского государства
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Король Великобритании Карл III в воскресенье официально стал новым главой австралийского государства, сообщил телеканал Эс-би-эс.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сделал соответствующее заявление во время церемонии, которая прошла в здании парламента в Канберре, передает ТАСС. Также он объявил 22 сентября днем национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Руководитель правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли прибудут на похороны монарха, которые пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Как в свою очередь проинформировала радиостанция «Радио Нью Зиленд», Карл III в воскресенье также был провозглашен главой новозеландского государства.
Напомним, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III. Он поздравил монарха со вступлением на престол. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
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Стали известны подробности похорон Елизаветы II
В Британии идет подготовка к прощанию с королевой Елизаветой II, сейчас в стране объявлен королевский траур, а о дате похорон сообщат «в надлежащее время», говорится в сообщении Букингемского дворца.
Гроб с телом сначала покинет Балморал, шотландскую загородную резиденцию королевы, и отправится во дворец Холирудхаус в Эдинбурге. Предполагается, что по прибытии в Лондон гроб с телом королевы, скорее всего, поместят в Вестминстер-холле, пишет издание «Московский комсомолец».
Гроб должен быть расположен посреди зала, круглосуточно охраняемый отрядами Телохранителей Государя, Пешей Гвардии или Конного Полка Придворной Кавалерии. Дворец еще должен подтвердить, кто может стоять в карауле у гроба королевы.
Ожидается, что желающие попрощаться с королевой будут выстраиваться в очередь или даже ночевать.
Как монарху, королеве Елизавете автоматически будут предоставлены государственные похороны, финансируемые государством. Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
Карл III официально провозглашен королем Британии
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Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.
Строго регламентированная процедура прошла в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслировалась по телевидению, передает ТАСС.
Церемония разделена на две части. Сначала без участия монарха заседал Совет престолонаследия. По сути, это расширенный состав Тайного совета – совещательного органа при монархе, который его и возглавляет. Членами совета являются не только действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, лишь во вторник занявшая этот пост, но и все бывшие премьер-министры, главы Минфина, МИД и МВД королевства, высокопоставленные представители Палаты лордов, Палаты общин и духовенства, члены королевской семьи, лорд-мэр Лондона, а также верховные комиссары (послы), представляющие в Соединенном Королевстве Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх. Членство в совете – пожизненное, его членами являются более 700 человек. Учитывая, что парадные покои дворца могут вместить лишь полторы сотни человек, в заседании принимают участие только активные и избранные члены совета. В зале присутствовали пять бывших премьер-министров Великобритании.
Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт формально объявил о смерти королевы Елизаветы II. Затем была зачитана декларация о восшествии нового суверена на трон. Речь идет о формальности или так называемой Конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда накануне умерла его мать. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.
В прошлом именно на заседании совета впервые оглашалось имя, под которым будет править новый король или королева. Однако на этот раз подобной интриги нет – имя нового короля было оглашено в первые часы после смерти Елизаветы II.
Во второй части заседания принимал участие сам монарх. По трехвековой традиции Его Величество принесет единственную клятву – защищать Церковь Шотландии. Таковым было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии. Клятва, касающаяся Церкви Англии, верховным главой которой является британский монарх, прозвучит позже в здании парламента.
В 11.00 (13.00 мск) с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем, а приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты в знак признания монарха. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не определена.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
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Определилась дата похорон Елизаветы II
Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, говорится в заявлении Букингемского дворца.
«Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Сам день похорон будет выходным. Перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.
Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур.
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