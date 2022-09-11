Матч Лиги чемпионов перенесли из-за траура по Елизавете II

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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Крепость Калининград. Что строят в особом регионе России

Калининградскую область в последние месяцы принято называть осажденной крепостью Виталий Невар/ТАСС
Трудности с транзитом, напряженная обстановка вокруг границ – первое, что можно увидеть в новостях, когда речь заходит о Калининградской области. За тем, как в действительности живет регион, наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США толкают КНДР на применение ядерного оружия

Северокорейский лидер публично объявил о новой ядерной эре KCNA/REUTERS
В мире появилась страна, официально заявившая о готовности первой применить ядерное оружие. Соответствующий закон подписан лидером КНДР, по словам которого, закон прочерчивает линию невозврата. О чем именно идет речь, в каких случаях Северная Корея применит ядерное оружие – и при чем тут Соединенные Штаты Америки? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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11 сентября 2001 года однополярный мир рухнул

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, публицист
Если распад СССР в 1991 году – крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, то крушение башен-близнецов десять лет спустя – крупнейшая геополитическая катастрофа уже нынешнего, XXI века. Она открыла наш век и определила его вектор. Подробности...
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Антипсихиатрия взломала сумасшедший дом

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодня антипсихиатрия – почти пройденный этап истории психиатрии, сделавшийся, однако, важным фактором ее гуманизации. Психиатрия стала более открытой и менее категоричной. Подробности...
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Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Смерть последнего настоящего монарха Европы коснется многих

    российский ответ


    Как сорвать накачивание Украины оружием

    противостояние санкциям


    Почему Запад не смог обрушить экономику России

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    Матч Лиги чемпионов перенесли из-за траура по Елизавете II

    11 сентября 2022, 15:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Матч второго тура футбольной Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и итальянским «Наполи» перенесен с 13 на 14 сентября в связи с национальном трауром в Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    «Матч между «Рейнджерс» и «Наполи», который первоначально должен был состояться 13 сентября, перенесен на 14 сентября. Причина – серьезные ограничения ресурсов полиции и организационные проблемы из-за продолжающихся мероприятий, связанных с национальным трауром по Ее Величеству Королеве Елизавете II», – передает ТАСС сообщение УЕФА.

    Также было принято решение не допускать болельщиков «Наполи» на матч в Глазго, а болельщиков «Рейнджерс» – на ответную игру в Неаполе.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.


    Умерла королева Великобритании Елизавета II
    		   8 сентября 2022, 20:36
    Фото: Jane Barlow/REUTERS
    Текст: Елизавета Булкина

    В Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, она правила страной 70 лет.

    О смерти королевы сообщает РИА «Новости».

    8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.

    Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. Родилась 21 апреля 1926 года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит.

    Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.

    Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.

    20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У супругов четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

    Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

    Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.

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    Коментарии (108)
    Стали известны подробности смерти Елизаветы II
    		    9 сентября 2022, 14:00
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Королева Великобритании Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.

    «Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Самолет, на котором прибыли члены семьи в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). По данным телеканала Sky News, о смерти королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) – об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.

    Также, как сообщает газета Daily Mail, внук королевы принц Гарри тоже прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. Дворец опубликовал официальное сообщение о смерти Елизаветы в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.

    Sky News пишет, что принц Гарри, предположительно, первым покинул Балморал в пятницу.

    Между тем в Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.

    «После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена «в надлежащее время».

    Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон королевы.

    Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, поскольку книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.

    Траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов – по одному на каждый год жизни королевы.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III. Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (21)
    Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II
    		    9 сентября 2022, 12:52
    Фото: REUTERS/Pool/Nicolas Asfouri
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Такой вариант не рассматривается», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    По словам Пескова, ясности по поводу того, кто будет представлять Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, нет.

    «Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (30)
    Принц Чарльз стал королем после смерти Елизаветы II
    		    8 сентября 2022, 21:10
    Фото: Jane Barlow/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

    Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

    «После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

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    Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.

    Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.

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    Коментарии (21)
    Трасс: Новый британский монарх взял имя Карл III
    		    8 сентября 2022, 21:34
    Фото: REUTERS/Peter Nicholls
    Текст: Ольга Иванова

    С кончиной королевы Елизаветы II Британия вступает в новую эру, народу необходимо объединиться для помощи королю, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

    Она также сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III, сегодня ему переходит корона, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

    Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.

    Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (30)
    На последнем снимке у Елизаветы II заметили большой синяк
    		    9 сентября 2022, 08:31
    Фото: Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На последних прижизненных снимках королевы Великобритании Елизаветы II во время аудиенции премьер-министра страны Лиз Трасс виден синяк на руке монарха, заметил Newsweek.

    «На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», – пишет издание, передает РИА «Новости».

    Речь идет о фотографиях, сделанных во время встречи Елизаветы с новым премьер-министром страны Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за пару дней до смерти королевы.

     

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (26)
    США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР

    9 сентября 2022, 07:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали.

    «Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».

    Дипломаты от Великобритании и США в ответ промолчали.

    В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.

    Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.

    До этого американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.

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    Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

    9 сентября 2022, 05:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

    В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    Коментарии (33)
    Карл III заявил о планах править Британией всю жизнь
    		    9 сентября 2022, 20:44
    Фото: Yui Mok/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Король Карл III в своем обращении к подданным дал обещание поддерживать конституционные принципы в сердце Британии и править по примеру матери, служа стране, до самой смерти.

    «Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны», – заявил он в первом телеобращении к нации, передает РИА «Новости».

    Также Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (32)
    Представитель дома Романовых: Елизавета II вносила позитивный вклад в отношения наших стран
    		    9 сентября 2022, 19:00
    Фото: i-images/Zuma/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало», – заявил газете ВЗГЛЯД историк, директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, комментируя смерть британской королевы Елизаветы II.

    «Королева Елизавета II очень мудрый, достойный человек, несомненно выдающийся деятель мировой истории. Она навсегда останется в истории человечества как яркий представитель своего народа и своей династии, а также как лидер мирового масштаба. Она на протяжении 70 лет возглавляла свое государство, а это даже дольше, чем существовал Советский Союз, что о многом говорит», – делится Закатов.

    Независимо от отношения к монархии, республике, коммунизму, демократии, продолжает собеседник, сама по себе личность королевы была символом стабильности. Однако это не только ее личная заслуга, поскольку в монархии главным является не достоинство самой личности, а укорененность и преемственность в истории.

    «Монархия – это не просто власть одного лица, а система учреждений, взглядов, традиций, идеалов, принципов. Но в лице королевы Елизаветы II все это гармонично сочеталось», – считает историк. 

    По его словам, она всегда исходила из интересов своего народа. В то же время королева всегда относилась с пониманием и к интересам других стран. В случае, если она была с чем-то не согласна, признавала, что эти страны, в том числе и Россия, имеют право на свою позицию, отстаивание своих интересов. Именно поэтому во взаимоотношения наших стран королева вносила позитивный вклад.

    «Монархия в Британии достаточно крепкая и пользуется поддержкой своих подданных, поэтому пока каких-то оснований для пессимизма и мыслей о том, что в стране может быть установлена республика, нет. После королевы на престол вступит ее сын, законный наследник – король Карл III. Он тоже человек с хорошим образованием и высокой культуры», – говорит Закатов.

    Когда Карл III был еще наследником – принцем Уэльским, он иногда позволял себе некоторые высказывания, которые вызывали критику, удивление тех или иных кругов, в том числе и в самой Великобритании, вспоминает эксперт. Однако после вступления на престол он будет продолжать политику своей матери с той же мудростью, ответственностью и деликатностью, полагает собеседник. 

     

    «И несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало, умиротворяющий дух. И так, надо надеяться, будет и впредь, ведь монархия служит именно тому, чтобы внутри страны обеспечивалась преемственность в истории, связь с предыдущими поколениями. А во внешних отношениях, благодаря родственным, культурным связям, смягчалось и исправлялось то, что происходит вследствие деятельности партий и политиков, которые живут от выборов до выборов», – заключил представитель дома Романовых.

    В четверг, 8 сентября, в Шотландии в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет. После смерти Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной матери. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России к королеве Елизавете II, «как и во всем мире, относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», однако он не думает, что она занимала место в сердцах россиян. Также он отметил, что присутствие Владимира Путина на похоронах британского монарха не рассматривается.

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    Стало известно место погребения Елизаветы II

    9 сентября 2022, 06:57

    Текст: Антон Никитин

    Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

    Мемориальная часовня на территории Виндзорского замка была построена в 1969 году в память об отце Елизаветы II – короле Георге VI, и является частью часовни Святого Георга. Король умер в 1952 году и изначально был похоронен в королевской усыпальнице, однако после возведения мемориальной часовни его останки были перенесены туда, передает РИА «Новости».

    Там же похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.

    Королева тоже будет похоронена в мемориальной часовне, позднее туда же перенесут останки ее мужа, принца Филиппа, который умер в 2021 году. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

    Государственные похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве через десять дней после ее смерти. После этого в полдень в Британии будут объявлены две минуты молчания. За несколько дней до этого британцы смогут посетить Вестминстерский дворец, где будет располагаться гроб королевы, чтобы проститься с ней.

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

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    Карла III официально провозгласили главой австралийского государства
    		   11 сентября 2022, 09:10
    Фото: James Manning/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Король Великобритании Карл III в воскресенье официально стал новым главой австралийского государства, сообщил телеканал Эс-би-эс.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сделал соответствующее заявление во время церемонии, которая прошла в здании парламента в Канберре, передает ТАСС. Также он объявил 22 сентября днем национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

    Руководитель правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли прибудут на похороны монарха, которые пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

    Как в свою очередь проинформировала радиостанция «Радио Нью Зиленд», Карл III в воскресенье также был провозглашен главой новозеландского государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III. Он поздравил монарха со вступлением на престол. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.

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    Стали известны подробности похорон Елизаветы II

    10 сентября 2022, 10:47

    Текст: Кристина Цыцура

    В Британии идет подготовка к прощанию с королевой Елизаветой II, сейчас в стране объявлен королевский траур, а о дате похорон сообщат «в надлежащее время», говорится в сообщении Букингемского дворца.

    Гроб с телом сначала покинет Балморал, шотландскую загородную резиденцию королевы, и отправится во дворец Холирудхаус в Эдинбурге. Предполагается, что по прибытии в Лондон гроб с телом королевы, скорее всего, поместят в Вестминстер-холле, пишет издание «Московский комсомолец».

    Гроб должен быть расположен посреди зала, круглосуточно охраняемый отрядами Телохранителей Государя, Пешей Гвардии или Конного Полка Придворной Кавалерии. Дворец еще должен подтвердить, кто может стоять в карауле у гроба королевы.

    Ожидается, что желающие попрощаться с королевой будут выстраиваться в очередь или даже ночевать.

    Как монарху, королеве Елизавете автоматически будут предоставлены государственные похороны, финансируемые государством. Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден. 

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

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    Карл III официально провозглашен королем Британии
    		    10 сентября 2022, 12:10
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Антон Никитин

    Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.

    Строго регламентированная процедура прошла в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслировалась по телевидению, передает ТАСС.

    Церемония разделена на две части. Сначала без участия монарха заседал Совет престолонаследия. По сути, это расширенный состав Тайного совета – совещательного органа при монархе, который его и возглавляет. Членами совета являются не только действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, лишь во вторник занявшая этот пост, но и все бывшие премьер-министры, главы Минфина, МИД и МВД королевства, высокопоставленные представители Палаты лордов, Палаты общин и духовенства, члены королевской семьи, лорд-мэр Лондона, а также верховные комиссары (послы), представляющие в Соединенном Королевстве Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх. Членство в совете – пожизненное, его членами являются более 700 человек. Учитывая, что парадные покои дворца могут вместить лишь полторы сотни человек, в заседании принимают участие только активные и избранные члены совета. В зале присутствовали пять бывших премьер-министров Великобритании.

    Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт формально объявил о смерти королевы Елизаветы II. Затем была зачитана декларация о восшествии нового суверена на трон. Речь идет о формальности или так называемой Конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда накануне умерла его мать. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.

    В прошлом именно на заседании совета впервые оглашалось имя, под которым будет править новый король или королева. Однако на этот раз подобной интриги нет – имя нового короля было оглашено в первые часы после смерти Елизаветы II.

    Во второй части заседания принимал участие сам монарх. По трехвековой традиции Его Величество принесет единственную клятву – защищать Церковь Шотландии. Таковым было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии. Клятва, касающаяся Церкви Англии, верховным главой которой является британский монарх, прозвучит позже в здании парламента.

    В 11.00 (13.00 мск) с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем, а приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты в знак признания монарха. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не определена.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

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    Определилась дата похорон Елизаветы II

    10 сентября 2022, 19:42

    Текст: Вера Басилая

    Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, говорится в заявлении Букингемского дворца.

    «Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Сам день похорон будет выходным. Перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.

    Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. 

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