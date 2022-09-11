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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Папуа-Новой Гвинее
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Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в воскресенье в Папуа-Новой Гвинее, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии располагался в 348 км к северо-западу от Порт-Морсби - столицы островного государства, в которой проживают 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Между тем американский Национальный центр предупреждения о цунами опубликовал соответствующее оповещение.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья тихоокеанского государства Вануату.
Военный эксперт объяснил причины перегруппировки российских войск в районах Балаклеи и Изюма
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Минобороны России провело целый комплекс мероприятий по вводу ВСУ в заблуждение, была создана иллюзия, что у нас «слабая оборона» и якобы нет информации о подготовке наступления в районы Балаклеи и Изюма, теперь главная задача – разгромить группировку ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В субботу Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма.
«Наши военные знали, что готовится наступление, поэтому сейчас войска перегруппировываются для уничтожения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пришла в районы Балаклеи и Изюма. Надо иметь в виду, что там нет укрепрайонов, поэтому задача уничтожения наиболее боеспособных украинских частей будет решаться достаточно успешно. На это потребуется еще несколько дней», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт особо отметил, что за последние трое суток, как стало известно из сводки Минобороны, было уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии. «ВСУ несут большие суточные потери. Сейчас главная задача – разгромить наступающую группировку ВСУ, лишить ее потенциала, выбить технику, которая находится не в городах и укрепрайонах, а на открытых пространствах. У ВСУ не должно остаться сил и средств для ведения эффективной обороны», – пояснил собеседник.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». Конашенков отметил также, что во время переброски проводились отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск. «В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», – добавил генерал-лейтенант.
Сивков подчеркивает, что отвлекающие маневры проводились с целью «вытащить ударную группировку ВСУ из укрепрайонов». «Если бы эта группировка оставалась бы в Славянске или Краматорске, то сколько пришлось бы «выковыривать» ее? А теперь она как на ладони. Поэтому был проведен целый комплекс мероприятий по вводу противника в заблуждение, была создана иллюзия, что на этом направлении у нас слабая оборона и якобы нет информации о подготовке наступления. Противник был введен в заблуждение относительно местоположения и действия наших войск», – добавил эксперт.
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Украинцы порезали ножом курсанта военно-морского училища в Севастополе
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В Севастополе трое мужчин напали на курсанта военно-морского училища им. Нахимова, пишут СМИ.
Пострадавший юноша, возвращаясь из ателье с подшитой формой для учебы, заметил, что его преследуют трое крепких мужчин, сообщает «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
По словам курсанта, преследователи разговаривали по-украински. Парень попытался убежать от них, но безуспешно. «Лиц я их не разглядел, зрение подводит. Когда они догнали меня со спины, то были уже в балаклавах, прижав к стене спросили, «за кого я». Я ответил, что за наших», – рассказал пострадавший.
После этих слов провокаторы начали избивать 19-летнего парня. Двое держали ноги и руки, а третий, достав нож, порезал юноше лицо. Как утверждает курсант, нападавшие, изначально разговаривавшие на украинском, затем перешли на русский с «характерным акцентом».
«Мне повезло, что я не пухлый, и нож глубоко просто не смог войти. Он уперся в места, где были кости», – добавил молодой человек. Курсант отметил, что руководство училища в курсе произошедшего. Педагоги и другие студенты также предупреждены, а отец парня ищет свидетелей нападения.
В начале августа сообщалось, что мужчина оскорбил и пытался ударить девушек за то, что те разговаривали на русском языке в метро в Париже. Полицейские спасли россиянок от буйного украинца.
Захарова едко пошутила над неожиданным визитом главы МИД Германии в Киев
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Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу прибыла в Киев с необъявленным визитом.
«Глава МИД Германии приехала в Киев с необъявленным визитом. Заработала обновленная концепция ЕС по развитию туризма», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Бербок посещает Киев второй раз после начала специальной военной операции России на Украине. В украинской столице она намерена провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы изначально держалась в секрете по соображениям безопасности, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Министр приехала с небольшой делегацией специальным поездом из Польши, поскольку воздушное пространство над Украиной закрыто после начала СВО.
«Сегодня я прибыла в Киев, чтобы продемонстрировать, что они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) могут и дальше на нас полагаться. Что мы продолжаем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, – поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью», – заявила германский министр.
После прибытия в Киев глава внешнеполитического ведомства ФРГ назвала две наиболее важные с ее точки зрения темы: «помощь Германии в разминировании и поддержка в борьбе с совершенными военными преступлениями».
Первый раз Бербок побывала в Киеве 10 мая. Она стала первым членом федерального правительства Германии, прибывшим на Украину после начала СВО на Украине. Затем страну посетили канцлер Олаф Шольц, глава МВД Нэнси Фезер и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль.
Между тем читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали Бербок из-за ее визита в Киев.
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Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма
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Российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении», – говорится в заявлении Минобороны в Telegram-канале.
По словам Канашенкова, для этого в течение трех суток была проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск.
«В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Балаклее и Чугуеве поражены штаб нацгвардии Украины и пункты дислокации «Кракена».
До этого Минобороны показало переброску войск на харьковское направление.
До этого сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
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Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Американские СМИ предупредили об угрозе уничтожения авиации США «ужасным способом»
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Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» угрожает военно-воздушным силам США, пишет американский журнал The National Interest.
По словам авторов, имеются в виду самолеты разведки и наблюдения, дозаправки в воздухе и машин радиоэлектронного подавления. Отмечается, что они могут быть уничтожены «жутким способом», передает ФАН.
Специалисты, анализирующее российское и китайское вооружение, утверждают, что такие средства способны лишить ВВС США возможности вести длительные операции с применением авиации не только в Тихо-Азиатском, но и в европейском регионе, подчеркивают авторы статьи.
Достаточно оснастить российские и китайские истребители типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами «воздух-воздух», чтобы нанести удары по самолетам американской авиации, включая воздушные судна заправщиков и разведчиков, заключает NI.
Ранее издание National Interest расшифровало «ядерный сигнал» России Североатлантическому альянсу.
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Военкор оценил военную обстановку и назвал цели ВСУ
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Легендарный военкор Юрий Котенок в ходе 11-го «Стрима освобождения» Малькевич LIVE прокомментировал фейки и провокации украинской стороны, а также рассказал о сегодняшней военной обстановке и целях ВСУ.
«Самый главный нюанс, что Украина уже перешла на некие иные стандарты освещения боевых действий. Например, то, что происходит в Харьковской области, сейчас практически выпадает из какого-либо обсуждения. Сейчас информация дозировано подается. Что касается фейков, они на этом «собаку съели», причем не сами украинцы, а те, кто за ними стоит. Строители этих фейков одни и те же», – приводятся слова Котенка в Telegram-канале Media МалькевиZ.
«Что касается стелы Купянска [о группе ДРГ, прорвавшейся со стороны Шевченково, которые сделали фото на фоне стелы, после чего были уничтожены], здесь нужно иметь в виду, что все это связано с их тактикой. Киевский режим остро нуждается именно в таких тактических маленьких победах, чтобы подпитывать извращенный дух, который витает у них в воздухе», – обратил внимание военкор.
Котенок также рассказал военной обстановке и целях ВСУ. По его словам, цель украинских войск пробиться на восток и выйти на границу с Россией.
«Сейчас они действуют по западным лекалам. Они обходят оборонные пункты, потому что впереди идут как раз группы ДРГ; обозначают наши узлы обороны, точки сопротивления, потому что за ними идет второй эшелон, мотопехота. Остановить их может только наша армия, естественные преграды. Сейчас мы перебросили серьезные силы на Харьковский участок, очень активно работает авиация, артиллерия», – считает военкор.
Котенок также обратил внимание на появившихся так называемых экспертов, которые сеют панику среди людей. Военкор считает, что в информационной сфере необходимо проявлять «личную гигиену».
«Человек, который воспринимает информацию, всегда способен отделить зерна от плевел. Всегда надо отделять провокацию от тех данных, которые имеют подтверждение. Я призываю к тому, чтобы мы не верили всему, и сразу», – призвал Котенок.
«Это противостояние будет долгим, не закончится тактическими оперативными успехами. Донецкий формат нам продемонстрировал, что все договоренности с бесом оборачиваются нам не на пользу. Но есть хорошая новость – мы победим. У нас нет другого пути. Потому что нас тогда не будет, тогда ничто не имеет смысла. Зачем мне этот мир без России, без свободного голоса? Потому что я не хочу принимать некоторые вещи, которые сейчас захлестнули мою родную Украину», – заявил военкор.
Он также добавил, что все-таки нужно уповать на высшие силы, как это делали в России не раз. «Потому что есть те вещи, которые решаются по воле свыше. Наша задача – молиться и делать все, чтобы победа была за нами», – заявил Котенок.
Ранее российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, были перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на донецком направлении.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем может обернуться атака ВСУ в Харьковской области.
Максим Галкин закрыл бизнес в России
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Управление федеральной налоговой службы России ликвидировало именное рекламное агентство «МГ Лаб» юмориста Максима Галкина.
О том, что собирается закрыть свое именное рекламное агентство «МГ Лаб» уехавший из России Максим Галкин рассказывал еще весной. По его словам, обусловлено это отсутствием новых проектов, пишет «Комсомольская правда».
В 2020 году, когда агентство только появилось, годовая прибыль составила 3,2 млн рублей. А уже в следующем году «МГ Лаб» оказался в убытках: минус 2,2 млн за год, в мае-2022 Галкин, находясь в Израиле, подал заявление в ФНС о ликвидации компании, и этот процесс занял более трех месяцев.
ИП Галкин по-прежнему открыто, несмотря на то, что приходится платить взносы независимо от проживания в стране.
Ранее актер Иван Краско заявил, что юмористу Максиму Галкину нужно вернуться в Россию, поскольку никто из отечественных знаменитостей не способен заменить его в эфире, он обладает редким талантом и недюжинным интеллектом.
До этого вернувшаяся без Галкина в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
После отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Минобороны рассказало о мужестве изюмско-балаклейской группировки войск
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Минобороны показало работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским войскам.
На видео Министерства обороны показано выдвижение ТОС-1А на позицию и ведение огня по противнику.
«Командир самоходной артиллерийской батареи во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов БЛА с боевым охранением. По уточненным координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» и личный состав из состава боевого охранения», – говорится в сообщении Министерства обороны России в Telegram-канале.
В Минобороны заявили, что расчеты тяжелых огнеметных системам ТОС- 1А «Солнцепек», действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ.
Ранее сообщалось, что высокоточным оружием ВКС России поражены штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й мехбригады и нацформирования «Кракен» в Балаклее и Чугуеве Харьковской области, а также пункт управления 54-й мехбригады в районе Рай-Александровки ДНР, уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники.
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В Балаклее и Чугуеве поражены штаб нацгвардии Украины и пункты дислокации «Кракена»
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Высокоточным оружием ВКС России поражены штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й мехбригады и нацформирования «Кракен» в Балаклее и Чугуеве Харьковской области, а также пункт управления 54-й мехбригады в районе Рай-Александровки ДНР, уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР Снигиревка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178 районах», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Курахово, Константиновке и Северске в ДНР, Днепре и Радушном в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области. Также в районе населенного пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР. В районе населенного пункта Новоселовка Первая ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», – говорится в сообщении Минобороны.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области, а также Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка в Донецкой народной республике. В районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS».
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны заявили, что высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска в ДНР, уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.
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Пескова спросили о совещании Путина с военными
Совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК востребованы, но традиционная сочинская серия состоится позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», передает ТАСС.
Также он уточнил, что подготовка федерального бюджета на ближайшую трехлетку будет обсуждаться на совещании по социально-экономическому развитию, которое проведет на следующей неделе президент России Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин провел закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Пушилин заявил о тяжелой ситуации в Красном Лимане
Ситуация в городе Красный Лиман на севере Донецкой народной республики (ДНР) остается достаточно тяжелой, связь с администрацией и военными есть, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Немного о Красном Лимане. Ситуация там остается достаточно тяжелой, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики. Тем не менее я остаюсь на связи с местными администрациями, я остаюсь на связи с экстренными службами, да и с нашими подразделениями», – заявил Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.
Как добавил Пушилин, «информации гораздо больше», но придать ее публичности он сможет «немного позже», чтобы не навредить подразделениям союзных сил.
Ранее Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
Пушилин оценил военную обстановку на донецком направлении
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Ситуация на донецком направлении остается без изменений, силы Народной милиции продвигаются вперед, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что «на донецком направлении ситуация прежняя». Как отметил глава ДНР, «Киев пытался сделать вброс, что захвачен аэропорт, но командир «Спарты» Артем Жога фейк опроверг», передает ТАСС.
«Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда... Аэропорт наш был, есть и будет», – приводит РИА «Новости» слова командира «Спарты». На видео Жога стоит на фоне Донецкого аэропорта. Он добавил, что специально приехал туда с передовых позиций, чтобы опровергнуть недостоверную информацию.
Также Пушилин заявил: «Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются». По его словам, «противник бросает на передовую неподготовленный личный состав», «несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же не обученных». В целом «ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая», сказал Пушилин.
Он сообщил, что «в направлении Павловки, Никольского, Егоровки противник пытается скопить силы, но перспектив у него нет». В Доброполье «уничтожен командный пункт противника», а «на углегорском направлении разбили натовскую технику противника, в том числе польскую 155-миллиметровую самоходную установку AHS Krab».
Напомним, Пушилин сообщил, что ситуация в городе Красный Лиман на севере ДНР остается достаточно тяжелой. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
В США рассказали о переполненных из-за Зеленского больницах Одессы, Харькова и Николаева
Самоуверенность президента Украины Владимира Зеленского обернулась для ВСУ серьезными потерями, пишет аналитик Леонид Бершидский в статье для американской газеты The Washington Post.
По его словам, если российская армия с ее запасами вооружения может сражаться без каких-либо трудностей, ВСУ сталкиваются с острым дефицитом гаубиц, так как западную военную помощь выбивать все сложнее, передает содержание статьи ФАН.
В попытках убедить США и их союзников не прекращать поддержку Киева, а также на фоне приближающихся холодов украинское командование пошло на отчаянные меры, говорится в статье.
«Новобранцам приходится атаковать укрепленные российские позиции под непрерывным артиллерийским огнем, направляемым высоколетящими беспилотниками», – сказано в публикации.
Как следствие, госпитали в Одессе, Харькове и Николаеве переполнены из-за непрерывного потока раненых солдат ВСУ, резюмирует автор.
В начале сентября глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов рассказал, что в госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты».
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Минобороны: Артиллеристы держат противника под постоянным прессингом
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Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) держат украинскую сторону под постоянным прессингом, выпуская до 50 снарядов в день, сообщили в Минобороны России.
«Артиллеристы Западного военного округа держат противника под постоянным прессингом», – сказали в военном ведомстве. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале МО РФ.
Как уточнили в Минобороны России, артиллеристы только иногда стреляют ночью, поскольку в темноте противник проще определяет огневые позиции. Корректировка огня проходит с помощью беспилотников. «Бывает, что в день каждое орудие гаубичной батареи выпускает до 50 снарядов», – добавили там.
Также в Минобороны России показали кадры, на которых гаубичная артиллерийская батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б» ведет огонь, уничтожая опорные пункты, инженерные сооружения и живую силу ВСУ.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.