Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Вануату

Австрийцы призвали Зеленского к ответу за «пьяное буйство» дипломатов в Вене

Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.

«Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь нужно немедленно прекратить», – считает heartofstone.

«И снова Украина... Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!» – написал verlorenerOptimismus, передает РИА «Новости».

«Это Украина, и таких чиновников там много. Устраивают вечеринки, пока в их стране президент приносит в жертву гражданское население. Богатые уехали еще в самом начале и ездят по ЕС на роскошных внедорожниках», – посетовал Noir1411.

«Господин Зеленский, что вы на это скажете?» – задал вопрос Audite.

«Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского», – считает Schmalz.

«Ну, теперь у нас в Австрии так: если вы украинец, можете делать что угодно, ничего за это не будет», – подчеркнул SigloVI.

«Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего», – добавил Golfsport.

«Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы, чтобы они не причиняли столько вреда», – предложили читатели.

Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.

Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.

«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.