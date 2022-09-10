На Украине вскрыли массовые хищения помощи для ВСУ

Президент Владимир Зеленский обеспокоен хищениями, в которых уличили волонтеров, собирающих помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и провел совещание на эту тему с главой МВД Денисом Монастырским и начальником Национальной полиции Игорем Клименко.

Зеленский в целом дал высокую оценку людям, которые добровольно занимаются сбором и распределением помощи, предназначенной для украинских войск.

«Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких – дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни. Провел сегодня встречу по этому поводу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко. Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами», – приводит ТАСС слова Зеленского.

Пресс-служба полиции позднее привела данные о том, что с конца февраля в стране зарегистрировано 404 случая продажи помощи для ВСУ, предъявлены обвинения 79 гражданам в рамках уголовных производств.

Как информировал в конце июля офис генерального прокурора Украины, в Черновицкой области была разоблачена группа членов благотворительной организации, которые занимались хищениями, продавая украинским военным автомобили, ввезенные в страну в качестве гуманитарной помощи. Они сбывали машины людям, которые искали транспорт для ВСУ.

В сентябре агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко сообщил о выявлении в Запорожье факта хищения международной гуманитарной помощи, возложив ответственность за это на заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко.

Ранее Шевченко заявлял, что к схеме причастны глава офиса президента Андрей Ермак и председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Между тем, о хищениях гуманитарной помощи на Украине заявляли и в Министерстве обороны России.