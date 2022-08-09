Россия потребовала от Литвы полного снятия рестрикций по транзиту в Калининград

Москва требует от Вильнюса полного снятия рестрикций по железнодорожному транзиту в Калининград, в том числе и по пассажирским перевозкам, заявил посол по особым поручениям МИД России Алексей Исаков.

«Параллельно будем добиваться от Литвы выполнения обязательств по осуществлению пассажирского железнодорожного транзита. Здесь уже упоминалось, что параметры его функционирования до сих пор не восстановлены в полном объеме после снятия эпидемиологических ограничений», – заявил Исакова на площадке клуба «Валдай» в ходе дискуссии, посвященной перспективам калининградского транзита, сообщает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что в Литве действуют введенные в период пандемии ограничения на количество пассажиров, находящихся в одном поезде. Кроме того, по его словам, речь идет только о российских гражданах, имеющих на руках «упрощенный проездной документ», что является очевидным фактом дискриминации с литовской стороны, что является неприемлемым.

Он также отметил, что найденные решения в отношении транзита грузов в Калининград по территории Литвы промежуточны, ситуация все еще далека от нормальной.

«На сегодняшний день можно говорить о том, что пока нам удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита, определенные развязки с ЕС и Литвой в результате активных действий дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении. Однако, найденные решения в отношении грузовых железнодорожных перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной», – цитирует ТАСС дипломата.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Участниками конференций клуба «Валдай» только за последние годы стали многие выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств. С участниками ежегодных заседаний клуба «Валдай» с момента его основания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.

Пресс-служба Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться. Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.

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