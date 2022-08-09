Калининград исчерпал лимиты перевозки ряда товаров транзитом по ж/д через Литву

Калининградская область уже исчерпала лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву, заявил на площадке дискуссионного клуба «Валдай» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например [на] отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы. В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», – приводит его слова ТАСС.

Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами. Пресс-служба Алиханова сообщила, что прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться. Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.