Российским войскам необходимо начинать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве после атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

«Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ* («Исламское государство*», запрещено в России), это уже не страна. Мир должен признать, что обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа», – цитирует его РИА «Новости».

Балицкий подчеркнул, что центры принятия решений находятся в Киеве. По его словам, атомная станция прикрывается российской ПВО.

«Люди в Запорожской области возмущены. Я выражаю их точку зрения. Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и в Донбасс, несут тоже ответственность», – добавил Балицкий.

В понедельник в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.

Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

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