Посольство России призвало США перестать «горланить русофобские измышления»

Дипломаты посольства России в США обратили внимание на развернувшуюся в американских СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Это уже не первая провокация Киева на радиационно-опасных объектах, говорится в заявлении диппредставительства.

Отмечается, что обстрелы Запорожской АЭС во стороны ВСУ имеют преднамеренный характер.

«Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», – говорится в заявлении в Telegram-канале посольства. Дипломаты подчеркнули, что только благодаря эффективным и своевременным действиям российских военных по прикрытию станции критически важная инфраструктура не пострадала.

В посольстве призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины, а журналистов США – «прекратить горланить русофобские измышления».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.

Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

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