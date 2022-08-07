Один человек погиб после забега с быками в испанском муниципалитете Сонеха

Один человек скончался от травм, полученных во время забега с быками, сообщает мэрия испанского муниципалитета Сонеха.

«Мы с сожалением вынуждены сообщить ужасную новость о смерти молодого человека... который в прошлую пятницу получил серьезную травму из-за удара быка», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии.

Отмечается, что в муниципалитете объявлен траур до вторника.

Bous al carrer («Быки на улице») – испанская традиция с участием быков, в рамках которой животных выпускают на улицы города, обычно за несколько часов до корриды. Вдоль улиц устанавливают специальные ограждения, чтобы участники забега могли перепрыгнуть через них и оказаться в безопасности, однако периодически участники или зрители получают травмы или гибнут.

Напомним, в июле не менее 22 человека пострадали за три дня забегов с быками в рамках празднования Сан-Фермина в Испании.