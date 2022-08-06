Эксперт призвал Запад прислушаться к России в ситуации с зерном

Зерновая проблема все более обостряется по всему миру, в европейских странах засуха, которая неизбежно приведет к снижению урожайности, отметил политолог Борис Якеменко.

«Лето близится к концу, а, стало быть, наступает время сбора урожая. Зерновая проблема, как мы видим, все более обостряется по всему миру. Запад открыто выгребает зерно (простите «спасает») с Украины – пусть Киев вспомнит славное петлюровско-бандеровское время, хлеб из желудей, жмыха и дуранды с морковным чаем. Не привыкать», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.

«Впрочем, не будем забегать вперед. Лето непростое по всему миру, в России жара сменяется ураганными дождями и наоборот. Пошли тревожные прогнозы, что, де, в некоторых регионах России урожай зерновых в этом году может быть ниже запланированных ранее показателей. Впрочем, прогнозы весьма часто поправляются жизненными реалиями, это мы знаем. Но как бы там ни было, если урожай снизится, Западу придется еще хуже, чем предполагалось – объем поставок на экспорт, скорее всего, придется снизить, как сообщил Минсельхоз», – отметил политолог.

Эксперт признался, что «склонен больше доверять оптимизму [президента России Владимира] Путина». «У нас хорошие виды на урожай, где-то 130 млн т пшеницы будет. Это заметный объем, если иметь в виду, что в мире производится 800 млн тонн», – процитировал он главу государства. «По его словам, Россия в любом случае сохранит первое место по экспорту этой продукции в мире. Поэтому остальному миру стоит прислушаться и проникнуться надеждами», – посоветовал Якеменко.

«Тем более, что Еврокомиссия 18 июля предупредила о засухе во многих регионах Франции, Румынии, Испании, Португалии, Германии, Польши, Венгрии, Словении, Хорватии, что неизбежно приведет к снижению урожайности. А это значит цены на мировых рынках пойдут вверх. А это значит вздорожает еда. А это значит, вместо трех круассанов одному к завтраку один круассан на троих. А это значит упадок сил, духа ну и т.д. В общем, как было у классиков:

Лошадь захромала –

Командир убит.

Конница разбита –

Армия бежит.

Враг вступает в город,

Пленных не щадя,

Оттого, что в кузнице

Не было гвоздя», – заключил политолог.

Минсельхоз ранее сообщил, что может пересмотреть планы по экспорту зерна в нынешнем сезоне в связи со снижением темпов уборки урожая, так как объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад и существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику.