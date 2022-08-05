Названа дата суда в США по делу Винника

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5 августа, пятница | Последнее обновление — 21:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Названа дата суда в США по делу Винника
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Экстрадированный в США россиянин Александр Винник в пятницу предстанет перед судом, сообщил представитель окружного суда США Северного округа Калифорнии.
«Господин Винник предстанет перед судом сегодня в 10.30 (20.30 мск)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника. Там указали, что все произошло с нарушением всех юридических процедур, и было обставлено как похищение.
В Кремле отметили, что следят за судьбой Винника.
Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
Эксперт: После разгрома в Песках и Авдеевке у ВСУ останется последняя линия обороны
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«Сообщения об отступлении бригад ВСУ в районе Авдеевки и об освобождении населенного пункта Пески можно расценивать как крах обороны Украины в этом направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки.
«Для военной спецоперации это имеет огромное значение. После этого у ВСУ останется последняя линия обороны – это Славянск, Краматорск, Константиновка. Если союзные силы отбросят ВСУ до Славянска, то доставать оттуда пушками до Донецка будет уже достаточно сложно. Территория от Авдеевки и Артемовска до Славянска – это как раз тот район, откуда Украина наносила удары по столице ДНР все эти годы. Кроме того, будет уничтожен самый мощный укрепрайон ВСУ, который они создавали все эти восемь лет», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, нынешние победы приближают выполнение одной из главных задач всей спецоперации. «Мы приблизились к выполнению задач, которые поставил президент России – полное освобождение Донбасса. Но, по моему мнению, на этом операция не завершится. Думаю, будем проводить следующий этап – освобождение Одессы, Николаева, затем начнется освобождение Левобережья», – заключил эксперт.
Доктор военных наук Константин Сивков назвал бегство бригад ВСУ из района Авдеевки разрушением ключевого узла украинской обороны. «В Авдеевке находится крупный серьезный укрепрайон ВСУ, который создавался восемь лет, опорный пункт Донбасской дуги. Отступление в этом районе значительным образом упрощает для союзных сил проблему взятия Авдеевки», – заявил газете ВЗГЛЯД Сивков.
«В случае отхода ВСУ из Авдеевки, резко сократятся возможности артиллерийского обстрела Донецка, а, возможно, они даже полностью будут исключены. Ведь основной огонь ВСУ вели именно из этого района», – напомнил эксперт.
В четверг Минобороны России сообщило о бегстве с занимаемых рубежей подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР.
Сегодня же в СМИ появились сообщения об освобождении поселка Пески – предместья Донецка. «Пески наши полностью», – цитирует RT замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР. Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил, что Пески «зачищены уже наполовину».
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Украина подтвердила бегство ВСУ из района Авдеевки
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Вооруженные силы Украины отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки, заявил начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов.
Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России и республик Донбасса «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ukrinform TV.
Как сообщил Громов, ВСУ «вынуждены были покинуть Семигорье… по направлению Спартак – Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка». По его словам, ВСУ перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема.
В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.
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Британия назвала «единственный» вариант завершения конфликта на Украине
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что единственный вариант завершения конфликта на Украине – «когда русские покинут Украину».
На дебатах претендующая на пост главы правительства Трасс подчеркнула важность военной поддержки Украины со стороны Великобритании. Она заявила, что в случае победы в борьбе за пост премьера продолжит ужесточать санкции против России и снижать зависимость от российских энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Трасс спросили, будут ли предприниматься попытки заключить мирное соглашение. Она ответила, что британцы «были вовлечены в переговорную работу с американскими, французскими и германскими коллегами». «Мы оказываем поддержку украинцам в этом», – сказала Трасс.
По ее словам, «в конечном счете, вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы». Она не желает, чтобы «на Украину оказывалось какое-либо давление, чтобы она отдала территорию». Трасс не верит в то, что Россия окончательно отвела войска от Киева.
Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, заявляла, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».
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Зеленский отказался «мириться» с докладом Amnesty International
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Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что в докладе правозащитной организации Amnesty International признается нарушение украинской стороной законов войны.
Зеленский утверждает, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую он называет «государством-террористом», и «переложить ответственность с агрессора на жертву». По его словам, «нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным», пишет «Украинская правда».
Как утверждает Зеленский, «если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться». При этом Зеленский утверждает, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Зеленский считает, что «каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст», что какие-то удары «оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам», а «если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними».
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Россиянина Винника вывезли из Греции в США на частном самолете
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Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника, уточнив, что все произошло с нарушением всех юридических процедур и было обставлено как похищение.
«Из Бостона Александру дали позвонить домой», – передает РИА «Новости» слова одного из членов семьи.
«Все произошло и было обставлено как похищение», – добавили в семье.
«Как только в Афинах приземлился самолет из Франции, его тут же пересадили в частный маленький самолетик, он тут же взлетел и направился в Бостон. Из Бостона его сегодня уже официально на служебном самолете перевозят в Сан-Франциско (где был выписан американский ордер на арест). Из Бостона Александру дали позвонить маме», – сказал собеседник.
По его словам, это произошло с нарушением всех юридических процедур.
«Так боялись, что их схватят за руку, что сразу затолкали в маленький частный самолетик. Все было обставлено как похищение. Они поняли, что в Греции слишком много открытых процедур. У нас два запроса о предоставлении убежища, принятые, но не рассмотренные. У нас масса жалоб подана – и в Ареопаг (Верховный суд), и в Госсовет (Высший административный суд). Слишком много открытых процедур, они предусматривают продолжительные разбирательства. Они (американцы) поняли, что сразу Александра на выдадут, и таким способом его забрали», – сказал собеседник.
Министр юстиции Греции Костас Циарас 19 декабря 2019 года принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил. Однако процессуальные нормы греческого права не позволяли сразу отправить Винника из Греции в США.
«Они на это закрыли глаза. Греки опять будут говорить, что не знали, забыли, перепутали, что они сожалеют. Как раньше был документ об экстрадиции с поддельной подписью министра юстиции, а потом выяснилось, что он ничего не подписывал», – сказал собеседник агентства.
В полиции афинского аэропорта накануне вечером утверждали, что ничего не знают об экстрадиции Винника и что он доставлен в Афины. Сотрудников консульского отдела посольства России в Греции не пропустили к гражданину России, хотя он просил о встрече.
В то же время в служебной зоне аэропорта вечером в четверг были сотрудники американского посольства. Они уехали примерно в 20 часов. 2 августа состоялась встреча заместителя министра защиты граждан Элефтериоса Иконому и новой временной поверенной в делах американского посольства в Афинах Марии Олсон. Встреча состоялась в министерстве защиты граждан, которое отвечает за работу полиции. По словам источников в юридических кругах, помимо «сотрудничества в вопросах безопасности», обсуждалась и экстрадиция Винника.
«Все было сделано так, чтобы незаметно было, никто не поднял шум. На этой стадии их могли схватить за руку. Греческий прокурор – прокурор апелляционного суда города Салоники – лично отвечает за все перемещения Винника, не только по Греции, но и по миру, за всего его этапирования, потому что его арестовали в регионе Салоник (Халкидики). Он мог забрать Винника, так как остается нерешенным много дел», – сказал представитель семьи.
В четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
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Приходько заявила, что осудившей Россию Лободе не рады на Украине
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Украинскую певицу Светлану Лободу никто не ждет на Украине, заявила другая украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении-2009».
«Светлана Лобода продолжила работать в России после 2014 года, но 24 февраля, наконец, осознала, а точнее через месяц после начала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну. А я тебе говорила: «Света, уезжай домой, пока не поздно», – цитирует Приходько StarHit.ru.
«Тебе и здесь не рады. Прости», – заключила она. Отмечается, что Лобода пока никак не отреагировала на эти выступления.
Также Приходько высказала претензии и к другим украинским артистам, покинувшим страну после начала российской спецоперации.
«Разговаривала с подругой о том, как будем принимать на Украине мужчин, которые выехали за границу. Потап, Монатик, Влад Яма. Поздравлять их или сказать, мол, хорошо, что вернулись? Или же, как здорово нам всем вместе? Или можно их обнять и сказать – как тебе было тяжело, слава богу, что с тобой все в порядке? У меня есть одна версия, как их назвать – чангалисты (нахлебники, незваные гости – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила она.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Бои начались в городской черте Артемовска в ДНР
Военнослужащие русской коалиции освободили от украинской оккупации еще один поселок под Горловкой и приступили к освобождению Артемовска, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 5 августа 2022 года, на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба.
В штабе также отметили, что «идут бои в городской черте Артемовска».
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что разведка Луганской народной республики располагает сведениями о массовом неповиновении украинских военных, находящихся в районе Артемовска.
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Житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z
Гражданин Казахстана обратился в полицию, пожаловавшись на водителя машины с наклеенной буквой Z в Алма-Ате.
«В Казахстанской Алма-Ате русофоб сдал полиции водителя машины с наклеенной буквой Z. К удивлению жалующегося, водитель оказался казахом, искренне поддерживающим российскую спецоперацию на Украине», – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.
Ранее в Волгодонске неизвестная девушка исписала несколько автомобилей буквой Z, она проделывала это ночью, но попала на камеры видеонаблюдения.
До этого похожая история случилась в Воронеже – неизвестные нанесли красной краской букву Z на сотни автомобилей. Местные власти назвали произошедшее провокацией.
В конце июля экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат, на котором запечатлена фраза «Россия права». Затем идет фотография Лафазаниса и буква Z и призыв: «Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!»
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Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией
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Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
«Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
До этого директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
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Союзные силы начали применять на Украине винтовку «Опустошитель» калибра НАТО
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Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность, сообщил представитель предприятия-производителя оружия Lobaev Arms.
«Снайперская винтовка «Опустошитель» сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо – винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», – сообщил источник РИА «Новости».
При этом в Lobaev Arms отметили, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).
Напомним, в июне 2020 года историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях.
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Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов
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На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, сообщили СМИ.
Как пишет американское издание The Washington Post, мэры крупных городов, в частности, Днепра, считают, что официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации отодвигает регионы на второй план, дабы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников, утверждается в статье, передает РИА «Новости».
Кроме того, «растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по <...> децентрализации власти», говорится в материале. Региональные политики также недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти.
Напомним, представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ, рассказал, что в Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов».
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После обстрела ВСУ на Запорожской АЭС начался пожар
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В результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков Запорожской АЭС, сообщили в администрации Энергодара.
«Сегодня, во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.
Напомним, до этого в Энергодаре украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
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Глава администрации Херсонской области госпитализирован после обследования
Возглавляющий администрацию Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации, исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.
Сальдо сообщил в Telegram, что после его совещания с правительством области «подошел министр здравоохранения и, глядя на внешний вид» главы региона, «стал настаивать на немедленном медобследовании». Сальдо «отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации». После обсуждения с Елисеевым и «коллегами» Сальдо согласился. Елисеев будет исполнять обязанности главы администрации «на время отсутствия» Сальдо.
В июле Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах России, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей области, но и среди российских профессионалов и управленцев.
Председателем правительства стал Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области – руководителя аппарата правительства региона. При этом свою работу продолжают и сотрудники администрации, главой региона остается Сальдо.
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В Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики
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«За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения об успехах войск РФ и ДНР на Авдеевском направлении. По его оценкам, освобождение Донбасса завершится ближе к зиме.
«Да, мы наблюдаем, как ВСУ постепенно теряют свои позиции. Им приходится отходить от Донецка. Кроме того, они несут серьезные потери. Но говорить о массовом бегстве, к сожалению, не приходится», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуация развивается таким образом, что прочертить явную линию фронта невозможно – она постоянно меняется из-за продолжающихся боев. Но с уверенностью уже можно говорить, что Пески практически полностью зачищены. Идет продвижение в районе Соледара и городской черты Артемовска», – добавил собеседник.
С наибольшими трудностями сейчас приходится сталкиваться в городе Авдеевке, отметил депутат. «Продвигаться очень сложно. За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города. В этой связи сложно оценить, какова численность группировки ВСУ. Но это около десяти тысяч человек», – предположил он.
«После освобождения городов на этой дуге, когда будут взяты Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Соледар и Артемовск, будет наконец замкнут котел со стороны Харьковского направления. А зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска будет означать конец для украинской группировки в Донбассе», – подчеркнул собеседник.
«Что касается прогнозов, то в целом можно говорить, что освобождение нашей республики завершится ближе к началу зимы. Сделать это быстрее сложно за счет именно укрепрайонов. А идти в лоб никто не будет», – заключил Бердичевский.
Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в пятницу заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, сообщают «Известия». Ранее Емельянов сообщил, что многие подвалы и частные дома в Песках были переоборудованы под узлы обороны.
Также в пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов подтвердил, что ВСУ отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки. Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант».
ВКС России уничтожили на юге Сирии подготовленных США боевиков
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Российские ВКС в ходе воздушного патрулирования обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии, сообщили в Минобороны.
«4 августа при проведении воздушного патрулирования над территорией Сирийской Арабской Республики экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Уточняется, что террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США.
«Действуя из пустыни, боевики «Лива Шухада Эль-Карьятейн» совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии», – уточнили в Минобороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о захвате США районов Сирии ради незаконной добычи нефти.
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