СК сформировал следственное управление в Донецке

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5 августа, пятница | Последнее обновление — 12:04 | vz.ru
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СК сформировал следственное управление в Донецке
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Следственное управление СК России сформировано в Донецке, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России. В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от националистов территориях», – сообщается на сайте ведомства.
Ранее глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман сообщал, что референдум о вступлении в состав России в ДНР может пройти в сентябре.
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Погибла одна из основателей народной милиции ДНР Ольга Качура
Одна из основателей народной милиции Донецкой народной республики, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр в Telegram.
Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан. «Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнул он.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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В ЛНР уничтожены 24 оператора беспилотников ВСУ
В Луганской народной республике найдены и ликвидированы 24 оператора беспилотников ВСУ, сообщили в Росгвардии.
«При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В Росгвардии пояснили, что за три дня в республике были найдены два противотанковых комплекса Javelin, 17 гранатометов, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, свыше 500 снарядов и мин, 70 зарядов к гранатометам, более трех тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и тепловизор PARD-TA32.
Ранее в четверг военнослужащие Росгвардии нейтрализовали в Харьковской области украинского корректировщика огня и уничтожили опорный пункт ВСУ.
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Соловьев отреагировал на идею создания магазинов «Duty free» для зарубежных дипломатов
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Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова эксперта Алексея Баженова о том, что идея создания магазинов duty free для зарубежных дипломатов не означает возврата к советским магазинам «Березка».
«Конечно, означает. А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссий? Да еще и из недружественных стран, поди. Разве там для наших дипломатов создают особые условия? А после начнут хозяева магазинов говорить, что мало клиентов и надо расширить список клиентов. Наверняка появятся дипломаты-фарцовщики. Все это уже в нашей истории было», – написал он в своем Telegram-канале.
С реакцией Соловьева согласился и сенатор Андрей Клишас.
«Конечно, означает. Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».
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В ДНР заявили о взятии в плен украинских военных в Песках
В населенном пункте Пески под Донецком взяты в плен пятеро украинских военнослужащих, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей России ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что Пески зачищены наполовину от подразделений украинских военных.
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СМИ: Союзные силы овладели населенным пунктом Пески в ДНР
Союзные войска освободили населенный пункт Пески под Донецком, об этом сообщают СМИ со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР.
«Пески наши полностью, мы уже на окраине Песок. Дальше движемся», – цитирует собеседника RT.
Он пояснил, что «сегодня было жарковато», бои еще ведутся, но они сместились на окраину населенного пункта.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
В среду замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка.
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СК начал работу по установлению причастных к убийствам российских военнопленных
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Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными весной в районе Черниговщины.
«Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации ведомства, предполагается, что к преступлениям причастны боевики из экстремистской организации «Правый сектор*» (деятельность запрещена в России).
Отмечается также, что эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом народной милиции Донецкой народной республики.
«Президент подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», – сообщается на сайте Кремля.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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В Донецке три человека подорвались на мине «Лепесток»
В Донецке три человека, включая подростка, получили ранения в Кировском районе после подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток», сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Кировский район: в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» ранены: парень-подросток 2005 г.р., парень 2002 г.р., девушка 2002 г.р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям Украины, бойцы которой минируют жилые кварталы минами подобного типа.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Мирные жители, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект из-за необычного вида.
Ранее сообщалось, что мужчине оторвало стопу миной «Лепесток» в Донецке.
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Шойгу: За месяц сбито 34 украинских самолета
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За минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
«Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей», – приведены его слова в Telegram-канале ведомства.
Шойгу добавил, что всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Гарпун», а также шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также за прошедшие две недели ВСУ лишились 396 противотанковых ракетных комплексов «Javelin» и «ЭнЛо», 125 переносных зенитных ракетных комплексов «Stinger».
По его словам, российские военные активно участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах и населенных пунктах ДНР, ЛНР и Украины. При этом на освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру. В плановом порядке возводятся и реконструируются жизненно важные объекты.
Глава Минобороны подчеркнул, что в условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим Министерство обороны приняло решение провести Первый Международный антифашистский конгресс.
На сегодняшний день желание посетить Международный военно-технический форум «Армия» выразили порядка 50 иностранных оборонных ведомств. Представить образцы своей продукции планируют около полутора тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Планируется подписание и вручение 36 государственных контрактов с предприятиями ОПК России на сумму, превышающую 522 млрд рублей.
Кроме того, Шойгу заявил, что в этом году форум впервые пройдет одновременно с Московской конференцией по международной безопасности, которая традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов в области обороны со всего мира. На нее приглашены главы иностранных оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты и представители академических кругов из 109 государств.
По информации ведомства, продолжается подготовка Восьмых Армейских международных игр, которые пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. В них примут участие более двухсот семидесяти команд из 37 стран, в том числе из двух новых – Нигер и Руанды.
Резюмируя, министр отметил, что в рамках высвобождения движимого военного имущества, не имеющего перспектив применения в Вооруженных Силах РФ, с 2021 года реализовано имущества более чем на 6,5 млрд рублей.
Ранее российский лидер Владимир Путин и Шойгу отметили умелые действия российских героев-десантников на Украине.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что свыше 5 тыс. десантников удостоены различных государственных наград в ходе выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя России.
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В ДНР заявили о зачистке от ВСУ населенного пункта Пески на 50%
Населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных, заявил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.
«Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен», – заявил Емельянов в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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Бородай: Враги ДНР знали, что связываться с «Корсой» крайне опасно
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«Я лично знал Ольгу, хотя и не слишком близко. Она была хорошим артиллеристом – это редкое качество для женщины. Я уверен: хотя ее больше нет, бывшие сослуживцы по-прежнему любят и гордятся ею», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Бородай. Ранее стало известно о гибели одной из основателей Народной милиции ДНР Ольги Качуры.
«Ольгу все знали по позывному «Корса». В Народной милиции ДНР она дослужилась до полковника, командовала подразделениями зенитно-ракетных систем. Лично я плохо всегда относился к тому, чтобы такими вещами в армии занималась женщина. Но Ольга была исключением из моего правила», – говорит бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
«Неспроста у Качуры был позывной «Корса» – он характеризует ее человеческие и боевые качества. Корса – персонаж одного фантастического романа, вышедшего в свет на заре нулевых годов. Корса в этом произведении – образ рыси, грациозной, красивой и крайне опасной хищной кошки, с которой ни один лесной хищник не хочет иметь проблем. Все это можно было сказать и об Ольге Качуре. И враги это знали», – пояснил депутат.
Одна из основателей Народной милиции ДНР, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил в среду мэр донецкого города Горловка Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр. Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан.
Ольга Качура – потомственная военнослужащая, в ее семье было 12 поколений военных. До февраля 2012 года работала в МВД Украины. После начала боев в Донбассе, в апреле 2014 года, Качура в звании подполковника возглавила реактивное артиллерийское подразделение милиции ДНР. В нем состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники. В апреле 2015 года получила звание полковника, сообщает АиФ.
Качура воспитывала дочь и приемного сына, которого усыновила в ДНР. В свободное время занималась пауэрлифтингом и возглавляла федерацию пауэрлифтинга Горловки. На Украине Качура была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы.
Глава ДНР Денис Пушилин присвоил Качуре звание Героя ДНР посмертно.
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Мать с ребенком погибли при ударе ВСУ по Донецку
В результате удара вооруженных сил Украины по центру Донецка погибли мать и ребенок, тела погибших опознал дедушка.
Трагедия случилась на бульваре Пушкина, передает РИА «Новости».
Между тем мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара по гостинице «Донбасс палас» также пострадал журналист российского телевидения, сообщает ТАСС.
Ранее представительство ДНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняло, что при ударе погибли минимум пять человек.
Напомним, украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной «Корсой». Под украинский удар также попала гостиница «Донбасс палас» и два жилых дома в центре Донецка.
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Житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z
Гражданин Казахстана обратился в полицию, пожаловавшись на водителя машины с наклеенной буквой Z в Алма-Ате.
«В Казахстанской Алма-Ате русофоб сдал полиции водителя машины с наклеенной буквой Z. К удивлению жалующегося, водитель оказался казахом, искренне поддерживающим российскую спецоперацию на Украине», – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.
Ранее в Волгодонске неизвестная девушка исписала несколько автомобилей буквой Z, она проделывала это ночью, но попала на камеры видеонаблюдения.
До этого похожая история случилась в Воронеже – неизвестные нанесли красной краской букву Z на сотни автомобилей. Местные власти назвали произошедшее провокацией.
В конце июля экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат, на котором запечатлена фраза «Россия права». Затем идет фотография Лафазаниса и буква Z и призыв: «Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!»
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