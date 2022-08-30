В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»

Ремонт на газопроводе «Северный поток» планируется начать 31 августа, сообщили в российском газовом гиганте Газпром.

Ремонт продлится с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября, передает ТАСС со ссылкой на уведомление Газпрома на информационной платформе Seeburger.

Данные оператора газопровода – компании Nord Stream AG – свидетельствуют об отсутствии номинации на транспортировку газа, начиная уже с 03.00 по мск 31 августа.

Ранее «Газпром» сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.