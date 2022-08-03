В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Шредера

Российский лидер Владимир Путин встречался с экс-канцлером Герхардом Шредером во время его визита в Москву, он обеспокоен энергетическим кризисом и просил Путина объяснить свое видение этой ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, действительно, Шредер был в Москве недавно, и он, действительно, имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области. И, конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.

До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.

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