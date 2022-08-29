Наталья Вовк посетила салон красоты до убийства Дугиной

За девять дней до гибели Дарьи Дугиной главная подозреваемая в ее убийстве Наталья Вовк отправилась делать маникюр, сообщают СМИ.

Вовк 11 августа посетила салон красоты. Как передает Пятый канал, Вовк «сильно переживала за цены», спрашивала «сколько будут стоить процедуры на руках и ногах». «Затем, вероятно, остановившись на одном маникюре, отметила: хочет «френч» или что-то подобное», – сообщает телеканал.

Кроме того, со слов мастера маникюра, обслуживавшей Вовк, у нее была необычная внешность: ярко-зеленые глаза было видно ото всюду. «Зеленые с голубым оттенком. Я села посмотрела, потом спросила: «А глаза у вас свои?». Она сказала да, но я подумала, что неестественные они», – сказала сотрудница салона.

Она сообщила, что Вовк постоянно нервничала и в какой-то момент призналась мастеру, что приехала с Украины. «Я шла на работу, мне сказали, что ко мне пришли. Я шла, а она мимо проходила. Мы естественно пошли ей делать маникюр, педикюр. Она сначала мне не очень понравилась. Она сказала, что приехала сюда с дочкой, что сама из Украины, что сняли в этом доме квартиру. Сама начала говорить про тему войну, что зачем это все нужно, она не понимает, люди гибнут», – сообщила сотрудница салона.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.