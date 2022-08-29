Диетолог рассказала, как правильно замораживать ягоды

Как правильно замораживать ягоды, чтобы они сохранили максимальное количество полезных веществ и не навредили здоровью, рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

Существует несколько способ заготавливать продукты на зиму – это заморозка, сушка, квашение, соление, перетирание с сахаром и термическая обработка, отметила в интервью радио Sputnik Богданова. Ягоды лучше всего замораживать, считает она.

«Ягоды при заморозке сохраняют практически 80% своих полезных свойств. Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты. Если мы перетираем ягоды с сахаром, то для того, чтобы они не забродили, нужно положить достаточно много сахара, практически один к одному. Если мы варим ягоду, то утрачиваем витамин С, разрушаются многие полезные нутриенты. А замораживать можно практически все ягоды, кроме тех, в которых высокое содержание воды, как в огурцах, но в России таких ягод нет», – добавила Богданова.

Диетолог объяснила, как лучше всего замораживать ягоды. По ее словам, чем ниже будет температура в процессе заморозки, тем лучше сохранится ягода.

«Не надо ягоды варить перед тем, как замораживать. Можно обработать их паром, но можно и просто хорошо промыть проточной водой, разложить на сухую поверхность, дать просохнуть. Потом расфасовать по пакетикам для заморозки достаточно плотно, но так, чтобы не было раздавленных ягод, иначе они превратятся в кристаллы льда, и убрать в морозильную камеру. Самой лучшей считается шоковая заморозка – от 35 до 45 градусов, но этого сложно достичь в домашних условиях. Если у вас есть функция быстрой заморозки, используйте ее. Либо сначала опустите температуру в морозильной камере до минимального значения, а потом вернитесь к обычной температуре», – посоветовала Богданова.

Замораживать немытые ягоды опасно, предупредила диетолог.

«Ягоды обязательно нужно хорошо промывать проточной водой и внимательно смотреть, чтобы на них ничего не осталось. В конце можно даже промыть водой из фильтра. Немытые ягоды замораживать опасно. Там может быть самая разная патогенная микрофлора, грибки, могут быть какие-то насекомые, которых вы можете съесть. Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в том числе в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, их могли клевать голуби и другие птицы. Дизентерия – самое безопасное, что может быть от немытых ягод», – предупредила Богданова.

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