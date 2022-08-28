СМИ: Министерство экономики Латвии откажется от русского языка

Министерство экономики Латвии и подведомственные ему учреждения с 1 сентября будут использовать при общении с клиентами и прессой только латышский язык, сообщил портал Delfi со ссылкой на министерство.

«С 1 сентября текущего года министерство экономики, а также подведомственные министерству учреждения будут распространять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке», – говорится в сообщении, сообщает РИА «Новости».

По словам министра экономики Илзе Индриксоне, «как и в других европейских странах, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык в общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает более особый статус русского языка по сравнению с языками других меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия. Пришло время это изменить».

Ранее сообщалось, что информация на сайте президента Латвии Эгила Левитса – president.lv – будет теперь предоставляться только на латышском и английском языках.