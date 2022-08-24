Сторонники «Единой России» помогли подготовиться к школе детям Донбасса

В Татарстане Сторонники партии «Единая Россия» присоединились к сбору 4,5 тыс. рюкзаков для детей Донбасса, которые пойдут 1 сентября в школу. В рюкзаках уже есть все необходимое для полноценной учебы, сообщила председатель Центрального совета Сторонников партии, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Перечень содержимого рекомендован Министерством образования и науки Республики Татарстан. Рюкзаки распределены по трем категориям: с 1 по 4 классы, с 5 по 9, а также отдельно для тех, кто в этом году пойдет в 10 и 11 классы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сторонники «Единой России» каждый год присоединяются к акции партии «Собери ребенка в школу», объявляют сбор канцелярских принадлежностей и рюкзаков, помогают в формировании и доставке. В этом году члены Регионального совета Сторонников их закупят и передадут детям в Донбассе и на освобожденных территориях. Рюкзаками со всем необходимым для учебы Сторонники обеспечивают также ребят, проживающих в регионе в пунктах временного размещения», – рассказала Ксения Дромняк, сопредседатель совета Сторонников «Единой России» в Республике Татарстан.

Занко также приняла участие в акции в рамках рабочего визита в Казань. Депутат пообщалась с волонтерами, формирующими подарки, а также написала письма детям с пожеланиями. Их вложили в рюкзаки.

«Рада принять участие в этой доброй акции. Сейчас многим семьям Донбасса, в которых растут школьники, приходится очень непросто – нет возможности купить самое необходимое для учебы. Мы должны сделать так, чтобы дети ходили в школы, учились по учебникам, в которых рассказывают о нашей Великой Победе, знали и гордились историей своей страны. Они должны иметь возможность учиться, стремиться к знаниям, мечтать о победах. Надеюсь, подарки и письма с теплыми и сердечными пожеланиями, которые мы им написали, поддержат их. Пусть ребята знают – они не одни. С ними Россия», – подчеркнула депутат.

Напомним, что «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребенка в школу» уже помогла подготовить более 50 тыс. школьников к 1 сентября.

Кроме того, Занко открыла второй сезон благотворительного проекта «Беременность в удовольствие», руководителем которого является Сторонник «Единой России», а также Миссис Татарстан 2021 Екатерина Климушина.