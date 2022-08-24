Шойгу назвал цель США на Украине

Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России ради стратегического истощения страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС.

«Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников – стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику», – передает РИА «Новости» слоав Шойгу.

При этом он отметил, что Россия прилагала «значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях».

«Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь – по нейтральному статусу Украины», – заявил министр обороны России.

По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы – о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ.

«В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина», – констатировал Шойгу.

Он подчеркнул, что поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число человеческих жертв, затягивают военный конфликт на территории этой страны.

«США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт», – сказал Шойгу.

Отметив, что продолжается и воздействие на партнеров России в целях ее изоляции, он выразил признательность коллегам «за принципиальную позицию и поддержку».

«Независимый курс государств-членов ШОС в решении задач региональной и глобальной безопасности – пример для всего мира», – заявил Шойгу.

Министр отметил также, что военно-биологическая программа США, в рамках которой на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС.

«Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США», – сказал Шойгу.

В рамках этой программы, сообщил он, «разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки».

«Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС», – заявил министр обороны России.

Ранее Шойгу заявил, что решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины.