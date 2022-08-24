Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной

Россия призывает Совет безопасности ООН и руководство всемирной организации осудить убийство Дарьи Дугиной, завил постпред РФ при международной организации Василий Небензя на заседании СБ ООН.

«Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Он отметил, что журналистка и политолог Дарья Дугина давно была на прицеле у украинских националистов. «Дарье Дугиной было 29 лет. Ее жизнь оборвалась в самом расцвете. В силу своей профессиональной деятельности журналист уже давно была на прицеле у украинских националистов», – сказал Небензя на заседании СБ ООН.

«Вот ее фото с печально известного сайта «Миротворец», о котором мы неоднократно говорили. Они отрыто бравируют ее убийством – как видите, фото Дарьи перечеркнуто с надписью «ликвидирована», – указал российский дипломат, продемонстрировав Совету безопасности ООН фото с «Миротворца».

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.

Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.