Почему для убийства Дугиной спецслужбы Украины выбрали женщину

Появляются новые подробности о личности и перемещениях женщины, которая обвиняется ФСБ России в убийстве Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина. Следственный комитет объявил подозреваемую в розыск. Одной из загадок преступления является то, почему его исполнителем была выбрана женщина – однако есть ответ и на этот вопрос.

Учитывая череду августовских терактов на военных объектах Крыма (аэродром в Саки, склад боеприпасов в Джанкое), подрыв элементов энергоснабжения в Курской области, поджог склада боеприпасов в Белгородской области, первые подозрения в совершении убийства Дугиной сразу пали на украинские спецслужбы.

И действительно, Федеральная служба безопасности оперативно установила главного подозреваемого – а точнее, подозреваемую – в совершении заказного убийства Дарьи Дугиной. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Павловна Вовк. Следственный комитет планирует объявить подозреваемую в розыск, заявило это ведомство во вторник.

Кто же такая Наталья Вовк? По сообщениям СМИ, Наталья Шабан (она же Вовк) ранее служила в украинском нацистском полку «Азов» – опубликовано даже ее служебное удостоверение за номером НГ № 057529, выданное в/ч 3057. Полк «Азов» в своем Telegram-канале утверждает, что это удостоверение – фальшивка. Однако скан удостоверения давно опубликован на сайте проекта «НемеZида», который собирает данные по украинским нацистам. Вовк проживала в Мариуполе, работала администратором футбольного клуба «Ильичевец».

Она прибыла в Россию 23 июля на автомобиле вместе со своей 12-летней дочерью от первого брака Софией Шабан. Въехала с территории ДНР – и номера на машине стояли ДНР. В Москве уже на машине стояли номера Казахстана, а при выезде из России – украинские. В Москве Вовк арендовала квартиру в доме, где жила Дарья Дугина. Это требовалось, как говорится в сообщении ФСБ, «для сбора информации о ее образе жизни», а также для организации убийства.

Автомобиль, принадлежащий некому Вовку (спутник Натальи Шабан) – марка Mini Cooper и номер – совпадают с характеристиками автомашины, которую разыскивает ФСБ РФ по делу Дугиной. Она уже нашлась на украинской онлайн-площадке, где выставлена на продажу неким Даниилом Шабаном – видимо, родственником обеих подозреваемых. Судя по всему, в подготовке Натальи Вовк и ее дочери Софии принимал участие ее сожитель по фамилии Вовк.

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Теперь следы Вовк теряются на территории Эстонии, куда, как заявляет ФСБ, она уехала сразу после преступления. Хотя, по новой информации СМИ, ранее женщина, похожая на Наталью Вовк, останавливалась в венском отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. Сотрудники гостиницы опознали ее и предположили, что «она наверняка была под другим именем».

Логично задать вопрос: каким же образом эта женщина смогла так лихо организовать и исполнить столь дерзкое преступление? Ей пришлось пересечь украинско-российскую границу (предположительно, по фальшивым документам), установить и долгое время вести незаметную слежку за Дарьей Дугиной, найти квартиру в одном с ней доме. Все это время Вовк собирала и анализировала информацию о жизни Дарьи Дугиной и ее отца, с тем, чтобы выбрать наиболее удобный момент для покушения.

При этом Вовк меняла номера на машине, а следовательно, и документы. Вся операция могла оказаться под угрозой срыва, останови ее слишком подозрительный и бдительный сотрудник ДПС. Иначе говоря, перед нами операция исключительно продуманная, проработанная в деталях, задумать и исполнить ее могла только группа специально подготовленных людей. Они не могут быть ни кем иным, кроме как сотрудниками спецслужб – разумеется, украинских.

Однако остается вопрос. Почему украинские спецслужбы поручили исполнение этой операции именно женщине?

Причины очевидны. Женщины гораздо меньше, чем мужчины, привлекают внимание правоохранительных органов – в которых чаще всего работают именно мужчины. При хорошей психологической подготовке и мастерстве женщине проще выкрутиться в случае подозрений – мужчины часто попадаются на женские уловки и хитрости, кокетство, к женщинам чаще проявляют снисхождение.

Мощным прикрытием было использование 12-летней Софии. Кому придет в голову подозревать женщину, тем более – женщину с ребенком, и еще тем более – самого ребенка, девочку-подростка?

Кстати, закладку могла совершить и сама Софья. Кто бы на нее подумал? Мы знаем, что на Украине националистические формирования подвергают психологической обработке даже детей, причем с самого раннего возраста.

Более того, ребенок просто в силу своих особенностей, при соответствующей подготовке и отборе, иногда является наиболее фанатичным и убежденным исполнителем подобных акций. Тем более для того, чтобы заложить взрывное устройство под днище автомобиля, не требуется быть мужчиной. Это несложная операция при соответствующем инструктаже и тренировке.

В целом можно добавить, что женщины часто используются в разведке, в том числе и для проведения подобных диверсий, покушений, терактов. Есть даже такой термин в разведке – «сладкая ловушка», то есть женщина, использующая свою привлекательность для соблазнения и убийства жертвы.

Подобным образом, в частности, по одной из версий, был убит легендарный командир батальона «Сомали» народной милиции ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви. По крайней мере, сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей заявлял, что 7 февраля 2017 года в расположение воинской части, где погиб Михаил Толстых, прошла 20-летняя студентка Киевского института культуры и искусства Анастасия Петрига. Она оставила в кабинете Толстых взрывчатку.

В структуре украинских нацбатов и полка «Азов» исполнительниц найти не трудно. Многие из них воевали снайперами. Сообщалось, что как минимум одна снайперша была в числе сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали». Всего же среди пленных оказалось 86 женщин – в основном медсестры, радистки и связистки. Кем они были на самом деле, установит следствие.

Однако есть и другие, не менее важные вопросы, на которые должно ответить следствие. Как в России ведется отслеживание участников украинских националистических формирований? Имеет ли их списки российская погранслужба? Что знает о Вовк агентура российских спецслужб в среде проживающей в России украинской диаспоры? От ответов на эти вопросы зависит возможность предотвратить подобные преступления в будущем.