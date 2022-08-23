Почему для убийства Дугиной спецслужбы Украины выбрали женщину

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23 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
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Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

Германия зря надеется на Канаду в качестве замены России Picture Alliance/SVEN SIMON/ТАСС
Сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия пытается убедить, что нашла другую отличную альтернативу российскому газу. Это СПГ из Канады, которая действительно богата природными ресурсами. Мечты немцев могут реализоваться, однако не за два месяца, что остались до начала отопительного сезона. На немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

Из подконтрольной Киеву части Донбасса власти хотят выдавить сотни тысяч жителей Петр Ковалев/ТАСС
Украина нашла новый способ выдворить всех жителей из прифронтовой полосы ДНР. Еще недавно она угрожала принудительно эвакуировать все население, но затем угрозы утихли. Зато власти отрубили свет и воду даже в тех городах, которые, по сути, еще и не затронуты обстрелами. Почему Киев с таким упорством выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка? Подробности...
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Украина ставит рекорд ненависти к русским

Петр Врублевский призвал убивать русских ULYSMEDIA/YouTube
Антироссийские высказывания посла Украины в Казахстане вызвали бурную реакцию среди казахстанской общественности и казахстанского руководства. Посол вызван в МИД страны, слова дипломата осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана, а ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала объявить его персоной нон грата. О чем идет речь? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему люди верят астрологам

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство. Подробности...

Дугина была человеком Нового времени

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей. Подробности...
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В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
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    Почему для убийства Дугиной спецслужбы Украины выбрали женщину

    Камеры наблюдения позволили отследить перемещения подозреваемой в убийстве Дугиной
    		   23 августа 2022, 17:40
    Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Сергей Козлов

    Появляются новые подробности о личности и перемещениях женщины, которая обвиняется ФСБ России в убийстве Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина. Следственный комитет объявил подозреваемую в розыск. Одной из загадок преступления является то, почему его исполнителем была выбрана женщина – однако есть ответ и на этот вопрос.

    Учитывая череду августовских терактов на военных объектах Крыма (аэродром в Саки, склад боеприпасов в Джанкое), подрыв элементов энергоснабжения в Курской области, поджог склада боеприпасов в Белгородской области, первые подозрения в совершении убийства Дугиной сразу пали на украинские спецслужбы.

    И действительно, Федеральная служба безопасности оперативно установила главного подозреваемого – а точнее, подозреваемую – в совершении заказного убийства Дарьи Дугиной. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Павловна Вовк. Следственный комитет планирует объявить подозреваемую в розыск, заявило это ведомство во вторник. 

    Кто же такая Наталья Вовк? По сообщениям СМИ, Наталья Шабан (она же Вовк) ранее служила в украинском нацистском полку «Азов» – опубликовано даже ее служебное удостоверение за номером НГ № 057529, выданное в/ч 3057. Полк «Азов» в своем Telegram-канале утверждает, что это удостоверение – фальшивка. Однако скан удостоверения давно опубликован на сайте проекта «НемеZида», который собирает данные по украинским нацистам. Вовк проживала в Мариуполе, работала администратором футбольного клуба «Ильичевец».

    Она прибыла в Россию 23 июля на автомобиле вместе со своей 12-летней дочерью от первого брака Софией Шабан. Въехала с территории ДНР – и номера на машине стояли ДНР. В Москве уже на машине стояли номера Казахстана, а при выезде из России – украинские. В Москве Вовк арендовала квартиру в доме, где жила Дарья Дугина. Это требовалось, как говорится в сообщении ФСБ, «для сбора информации о ее образе жизни», а также для организации убийства.

    Автомобиль, принадлежащий некому Вовку (спутник Натальи Шабан) – марка Mini Cooper и номер – совпадают с характеристиками автомашины, которую разыскивает ФСБ РФ по делу Дугиной. Она уже нашлась на украинской онлайн-площадке, где выставлена на продажу неким Даниилом Шабаном – видимо, родственником обеих подозреваемых. Судя по всему, в подготовке Натальи Вовк и ее дочери Софии принимал участие ее сожитель по фамилии Вовк.

    Теперь следы Вовк теряются на территории Эстонии, куда, как заявляет ФСБ, она уехала сразу после преступления. Хотя, по новой информации СМИ, ранее женщина, похожая на Наталью Вовк, останавливалась в венском отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. Сотрудники гостиницы опознали ее и предположили, что «она наверняка была под другим именем».

    Логично задать вопрос: каким же образом эта женщина смогла так лихо организовать и исполнить столь дерзкое преступление? Ей пришлось пересечь украинско-российскую границу (предположительно, по фальшивым документам), установить и долгое время вести незаметную слежку за Дарьей Дугиной, найти квартиру в одном с ней доме. Все это время Вовк собирала и анализировала информацию о жизни Дарьи Дугиной и ее отца, с тем, чтобы выбрать наиболее удобный момент для покушения.

    При этом Вовк меняла номера на машине, а следовательно, и документы. Вся операция могла оказаться под угрозой срыва, останови ее слишком подозрительный и бдительный сотрудник ДПС. Иначе говоря, перед нами операция исключительно продуманная, проработанная в деталях, задумать и исполнить ее могла только группа специально подготовленных людей. Они не могут быть ни кем иным, кроме как сотрудниками спецслужб – разумеется, украинских.

    Однако остается вопрос. Почему украинские спецслужбы поручили исполнение этой операции именно женщине?

    Причины очевидны. Женщины гораздо меньше, чем мужчины, привлекают внимание правоохранительных органов – в которых чаще всего работают именно мужчины. При хорошей психологической подготовке и мастерстве женщине проще выкрутиться в случае подозрений – мужчины часто попадаются на женские уловки и хитрости, кокетство, к женщинам чаще проявляют снисхождение.

    Мощным прикрытием было использование 12-летней Софии. Кому придет в голову подозревать женщину, тем более – женщину с ребенком, и еще тем более – самого ребенка, девочку-подростка?

    Кстати, закладку могла совершить и сама Софья. Кто бы на нее подумал? Мы знаем, что на Украине националистические формирования подвергают психологической обработке даже детей, причем с самого раннего возраста.

    Более того, ребенок просто в силу своих особенностей, при соответствующей подготовке и отборе, иногда является наиболее фанатичным и убежденным исполнителем подобных акций. Тем более для того, чтобы заложить взрывное устройство под днище автомобиля, не требуется быть мужчиной. Это несложная операция при соответствующем инструктаже и тренировке.

    В целом можно добавить, что женщины часто используются в разведке, в том числе и для проведения подобных диверсий, покушений, терактов. Есть даже такой термин в разведке – «сладкая ловушка», то есть женщина, использующая свою привлекательность для соблазнения и убийства жертвы.

    Подобным образом, в частности, по одной из версий, был убит легендарный командир батальона «Сомали» народной милиции ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви. По крайней мере, сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей заявлял, что 7 февраля 2017 года в расположение воинской части, где погиб Михаил Толстых, прошла 20-летняя студентка Киевского института культуры и искусства Анастасия Петрига. Она оставила в кабинете Толстых взрывчатку.

    В структуре украинских нацбатов и полка «Азов» исполнительниц найти не трудно. Многие из них воевали снайперами. Сообщалось, что как минимум одна снайперша была в числе сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали». Всего же среди пленных оказалось 86 женщин – в основном медсестры, радистки и связистки. Кем они были на самом деле, установит следствие.

    Однако есть и другие, не менее важные вопросы, на которые должно ответить следствие. Как в России ведется отслеживание участников украинских националистических формирований? Имеет ли их списки российская погранслужба? Что знает о Вовк агентура российских спецслужб в среде проживающей в России украинской диаспоры? От ответов на эти вопросы зависит возможность предотвратить подобные преступления в будущем.


     
     
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