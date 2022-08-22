Мы находимся на линии огня

Взгляд
22 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
Разделы

Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
Перейти в раздел…

Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

Как бороться с украинскими диверсантами

Взрывы на военном аэродроме в Крыму навели на подозрения о действиях украинских диверсантов Mulch/ТАСС
Российские органы безопасности официально признали, что на территории нашей страны в последнее время происходят диверсии – по сути дела, террористические акты. Организованы и проведены эти диверсии украинскими спецслужбами. Какие структуры на Украине занимаются этим, каким образом они проникают в Россию и что нужно сделать для их нейтрализации? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной было заказным Сергей Бобылев/ТАСС
Совершенно фантастические эпитеты и определения используют западные СМИ для описания философа Александра Дугина – отца Дарьи Дугиной, убитой накануне в Москве. Что пишут об этом европейские и американские издания и почему их реакция выглядит не только безграмотной, но даже бесчеловечной? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Мы находимся на линии огня

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне. Подробности...

Письмо Ксении Собчак

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Врага понять можно, террориста – никогда

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...

В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка
    Жителей Донбасса поздравили с Днем флага России На Западе возмутились освоением Россией Арктики Власти Малайзии арестовали российский танкер Цена газа в Европе превысила 3 тыс. долларов
    Запах гари вернулся в Москву и Подмосковье МИД Китая указал на пустозвонство посла США в Пекине Польша потребовала от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам Показанная Шольцу женская грудь оказалась протестом против российского газа
    Выяснилось, сколько россиян гордятся государственным флагом Грузинские депутаты обвинили посольство США в подготовке революции Дмитрий Гоблин Пучков: Би-би-си провоцирует возвращение пиратства в России Екатеринбургского гей-артиста отдали под суд за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ

    Главная тема


    Как бороться с украинскими диверсантами

    громкое убийство


    Выяснилось, как привели в действие бомбу в автомобиле Дугиной

    канцлер германии


    Шольц назвал разницу между Россией и Канадой для импорта ресурсов

    «затягивание конфликта»


    В Госдуме осудили «нелепые ультиматумы» Зеленского

    Видео

    Атаки ВСУ


    Киев решил досаждать крымчанам с воздуха

    запрещенное оружие


    России предстоит очистить Украину от кровожадных «бабочек»

    кризисная ситуация


    «Рыночные реформы» ввергают Литву в разорение электричеством

    соглашение с США


    Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    место раздора


    Владимир Можегов: Киевской Руси никогда не существовало

    теракт в Подмосковье


    Дмитрий Михайлин: Дело Дугиной должно стать самым важным для нас

    «Креативная дипломатия»


    Геворг Мирзаян: США пытаются лишить Россию «мягкой силы»

    на ваш взгляд


    Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
    Игорь Караулов

    Мы находимся на линии огня

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		22 августа 2022, 12:22

    Накануне взрыва, убившего Дарью Дугину, ее отец, философ Александр Дугин, употребил в своем Telegram-канале выражение «война сквозь сон», говоря о безразличии общества перед лицом переживаемых нами грозных событий. Это сонное состояние, это оцепенение к вечеру 20 августа было проявлено буквально, неожиданно сгустившись в том месте, где его, казалось бы, не должно было быть – в подмосковной усадьбе Захарово, на семейном фестивале «Традиция», где собрались те, кто поддерживает свою страну. Тысячи людей в тот день, переходя от площадки к площадке, слушали стихи, музыку, выступления писателей, историков и философов, в том числе самого Дугина, и ощущали единение друг с другом. Но на этот праздник прокрался враг.

    День был долгий, фестиваль начался в 11 часов утра, и я думаю, что к вечеру все, включая тех, кто обеспечивал охрану, порядком устали, расслабились. Эпицентром оцепенения, слепой зоной с точки зрения безопасности оказалась так называемая ВИП-парковка – громкое название, а на самом деле просто небольшая площадка, выгороженная для участников фестиваля, для выступающих и почетных гостей. Что было не так с этой парковкой? С одной стороны, она находилась поодаль от рамок для прохода публики, которые контролировались охраной фестиваля. С другой стороны, длинная общая автостоянка отделяла ее от шоссе, на котором дежурили сотрудники дорожно-патрульной службы. В дневное время на ВИП-парковке постоянно находились волонтеры, которые встречали автомобили гостей и пропускали их по списку.

    Но к девяти часам вечера, когда уже стемнело, а на главной сцене продолжался завершающий гала-концерт, этот участок парковки был предоставлен самому себе, поскольку волонтеры за ненадобностью уже разошлись. Освещения там практически не было. Я уехал, видимо, минут за 10-15 до Дарьи Дугиной и теоретически мог застать террористов за работой. Участники, выступавшие на концерте, в основном стали разъезжаться позже.

    Взрыв прогремел в Больших Вязёмах – это пара минут езды от Захарово, с которым Вязёмы составляют единый пушкинский заповедник. Недалеко и знаменитые Горки-10. Можно перечислить еще десяток-другой окрестных поселков, облюбованных состоятельными людьми. Иными словами, уже сам выбор сцены преступления выглядел как символический вызов: пушкинские места, элитные поселки, резиденции руководителей государства. Мол, смотрите, мы творим что хотим на вашей хваленой Рублёвке.

    Не менее символичен и выбор жертвы. Почти все мнения сводятся к тому, что преступники целились именно в Александра Дугина: он должен был возвращаться в той машине, которая была взорвана, однако в последний момент решил ехать с другими людьми. Я бы, впрочем, не исключил, что организаторы теракта метили сразу в две мишени, желая уничтожить дочь физически и сломить отца морально. 

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Кто это сделал? Хотя никаких фактов еще нет, все сразу же посмотрели в сторону Украины. Наивно, впрочем, было бы воображать столь глубокий рейд украинской ДРГ и разыскивать чубатых хлопцев с фрикативным «гэ». Также не стоит верить россказням предателя Ильи Пономарева про «национальную республиканскую армию»; так он лишь набивает цену себе в качестве лидера «оппозиции». Но чьими бы руками ни было сделано это черное дело, гибель Дарьи Дугиной следует рассматривать как еще один ход в войне Запада против России. Именно Запада – и об участии западных спецслужб в этом деле мы, вероятно, со временем что-нибудь узнаем.

    Почему я так думаю? Александр Гельевич Дугин не занимает постов в государстве, по сути, он частное лицо – интеллектуал, воспитавший дочь-интеллектуалку. Дугина всегда интересно читать, но он никогда не был бесспорным вождем даже в патриотическом лагере. О его взглядах обычно говорят с некоторой долей скепсиса. Но это у нас. А вот на Западе сложился совсем другой образ Дугина. Дело в том, что в западной традиции принято, чтобы за всяким крупным историческим явлением стояли вдохновившие его интеллектуалы. Например, как энциклопедисты – за Великой французской революцией. В 2014 году, когда случилось воссоединение с Крымом, на Западе стали искать такого вдохновителя – и нашли Дугина. В то время журнал Foreign Policy включил его в список 100 ведущих мыслителей мира (с формулировкой «за разработку экспансионистской идеологии России»). То есть в западном, прежде всего англосаксонском, контексте Дугин значит гораздо больше, чем в российском, его демонизируют как главного идеологического гуру современной России и чуть ли не отца политики Путина. И именно западные центры принятия решений, скорее всего, разработали теракт против Дугина и его семьи, рассчитывая таким образом ни много ни мало обезглавить Россию интеллектуально. 

    Таким образом, был совершен теракт, направленный не против военных объектов или лиц, принимающих решения, а против российского интеллектуального класса, против российской мысли, и у этого теракта есть значимая жертва, поскольку тридцатилетнюю Дарью Дугину (известную под псевдонимом Платонова) называли перспективным мыслителем. И это ставит в новое положение всех российских интеллектуалов и творческих людей, которые поддерживают нашу армию и нашу страну. Например, тех, кто выступал на той же «Традиции». Мы понесли первую потерю и находимся на линии огня.

    В новом положении находится и проукраинская часть интеллектуального класса. Всё, что они говорили и делали раньше, теперь приобретает несколько иной смысл. Скажем, за день до трагедии в ряде блогов этого сегмента принялись обсасывать список из 60 участников готовящейся поэтической антологии – якобы «в поддержку войны на Украине». Но если вчера это было просто досужее злословие, то сегодня это становится указанием потенциальных целей для террористов. Фактически под соусом «пацифизма» творится пособничество врагу, которое может обернуться новыми кровавыми последствиями.

    Те, кто за Россию, и те, кто против нее, на сегодняшний день находятся в неравном положении. Первые рискуют жизнью не только на фронте, но и в тылу. Вторые ничего не теряют, живут как ни в чем не бывало. Но это несправедливо. Должна же быть какая-то ответственность и за проукраинскую пропаганду, и за глумление над российскими героями, одним из которых отныне стала Дарья Дугина. А глумление это в кругу наших «пацифистов» набрало ураганную силу, хотя мне не хотелось бы цитировать эту бесконечную грязь. Все случаи такого глумления – от прямых высказываний до лайков в соцсетях – необходимо учитывать, и всё это должно иметь болезненные последствия.

    Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •