Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной 21 августа 2022, 18:40

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Совершенно фантастические эпитеты и определения используют западные СМИ для описания философа Александра Дугина – отца Дарьи Дугиной, убитой накануне в Москве. Что пишут об этом европейские и американские издания и почему их реакция выглядит не только безграмотной, но даже бесчеловечной? Американские и европейские СМИ еще не дошли до уровня оскотинивания украинских коллег, чтобы вместе с ними открыто радоваться убийству Дарьи Платоновой (Дугиной) – однако никто из них не выказал даже капли сожаления из-за убийства «российской пропагандистки» и «дочери российского пропагандиста». И все они радуются межстрочно. По их не высказанному открыто, но вполне распознаваемому мнению, это убийство справедливо и целесообразно. Так, некоторые издания – пусть и завуалированно – говорят о том, что убийство Дугиной стало расплатой за грехи ее отца. «Предполагается, что целью нападения был ее отец – российский философ Александр Дугин, которого считают «путинским мозгом», – пишет Би-би-си. – Его антизападная, ультранационалистическая философия стала в России доминирующей политической идеологией и помогла сформировать экспансионистскую внешнюю политику Владимира Путина, особенно на украинском ее направлении». Шотландская The Sun называет Дугина «неонацистским мистиком», «ультраправым философом-расистом», а The Telegraph – «Путинским Распутиным». «Дугин – ультраправый русский националист, который помог сформировать идеологическую основу для вторжения России на Украину», – соглашается с коллегами The Washington Post. «Дугин был главным архитектором путинской концепции «русского мира», – уверено американское издание The Daily Beast. Между тем Александр Дугин не является ни нацистом, ни расистом, ни тем более «путинским мозгом». «Дугин был популярнее и востребованнее на Западе, чем в России. Он – полиглот, который в совершенстве знает 20 языков – а значит, по прибытию в какую-нибудь страну мог вполне давать местным СМИ интервью на их языке. Его популярность и стала одной из причин того, что Дугина в Европе стали считать и позиционировать как советника Кремля, хотя на самом деле Александр Дугин уже очень давно с Кремлем не связан. При этом сам философ данное реноме поддерживал, поскольку оно делало его еще более востребованным на Западе», – поясняет газете ВЗГЛЯД известный российский политолог Олег Бондаренко. Британская The Guardian соглашается с мыслью о том, что влияние Дугина на идеологию Москвы было минимальным – однако все равно считает его «путинским агентом». «Кремль все равно использовал Дугина посредством государственных СМИ. Иногда принимал его агрессивную идеологию, а иногда использовал его для того, чтобы дискредитировать призывы к более агрессивному национализму в российской политике», – пишет издание. На эту тему То есть тоже дает понять, что не особо жалеет об убийстве дочери – и тем более не осуждает убийц. Ни The Guardian, ни The Washington Post – вообще никто из западных изданий не осудил факт убийства девушки. Более того – они этому убийству даже радуются. Ведь теракт должен был, по мнению его организаторов, доказать слабость российской власти. «Замысел организаторов был прост – сегодня CNN, BBC и все другие западные СМИ должны были выйти с заголовками «Взорван главный идеолог Путина». Это была бы новость номер один не только дня, но и месяца. К тому же она вышла бы накануне Дня независимости Украины, которой показали бы, чего Киев и Запад могут достичь, работая вместе», – говорит Олег Бондаренко. Замысел не удался, вместо Дугина во взорванной машине оказалась его дочь, однако о слабости все равно написали. «Если взрыв машины был действительно связан с войной, то впервые с сентября насилие, которое было развязано на Украине, достигло российской столицы. Ударило по семье кремлевского союзника в одном из самых фешенебельных районов Москвы», – пишет The Guardian. «Уже убиты несколько пророссийских чиновников на Южной Украине, атаки на склады с вооружением и аэропорты в Крыму. Также приходила информация о поджогах в российских военкоматах и атаках на железнодорожные пути, которые используются Кремлем для отправки армий на Украину. Но никто даже не предполагал, что партизаны (именно это слово использует издание – прим. ВЗГЛЯД) ударят по кремлевским инсайдерам, которые живут в Москве», – указывает Daily Telegraph. «Инциденты такого рода заставляют российскую власть нервничать, особенно после серии взрывов и нападений в оккупированном Крыму и в приграничных с Украиной регионах РФ. Кремлевская пропаганда постоянно делает упор на том, как после турбулентных 90-х годов (когда взрывы машин и убийства были обыденностью) Владимир Путин принес России безопасность и стабильность. Нынешний же взрыв машины в российской столице подрывает этот нарратив», – указывает Би-би-си. Слабость же приводит к агрессии – и именно ее Запад сейчас ждет от Москвы. Ответного удара, который якобы продемонстрирует всем силу и решимость Кремля. Другие же СМИ более умерены в своих прогнозах – они говорят об обычном ударе, и не по Западу, а по Украине. «Российские "ястребы" без всяких на то доказательств обвиняют Киев в смерти Дарьи Дугиной и требуют ответа со стороны Кремля в виде ударов по официальным лицам в Киеве», – говорит Guardian. Консервативная американская Fox News со ссылкой на украинских официальных лиц тоже считает, что Москва отомстит за убийство Дарьи – и сделает это аккурат на День независимости Украины 24 августа. «Всех сотрудников, которые работают в правительственном квартале Киева, на неделю просят перейти на удаленную работу», – пишет Daily Beast со ссылкой на украинские СМИ. Собственно, именно этот ответ, а не убийство Даши, западные СМИ и тамошние политики будут глубоко осуждать. Называть исполнителей ответного удара не «партизанами», а «террористами». Возможно, даже признают российскую власть страной – спонсором терроризма. Запад занимает сторону убийц, а не тех, кто пытается их остановить – и не стесняется демонстрировать этого даже в такой ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД