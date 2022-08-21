Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

Взгляд
21 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев решил досаждать крымчанам с воздуха

Боезапас, который нес украинский беспилотник, не смог повредить штаб-квартиру Черноморского флота соцсети
Последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. В субботу украинские диверсанты атаковали штаб-квартиру Черноморского флота, но дрон был сбит в последний момент. Местные власти поясняют, что Киев пытается психологически воздействовать на крымчан, и призывают не поддаваться на провокации. Подробности...
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«Рыночные реформы» ввергают Литву в разорение электричеством

Цены на электричество разоряют жителей Прибалтики REUTERS/Ints Kalnins
«Биржевые механизмы», введенные не так давно Литвой в электроэнергетике, подняли в этой стране цены на электричество до невиданных ранее высот. Сотни тысяч граждан страны были обмануты поставщиками электроэнергии. В итоге даже магазины отключают холодильники и освещение, холодное пиво становится дефицитом. Как же все это произошло и что думают об этом сами литовские жители? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Врага понять можно, террориста – никогда

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной. Подробности...

Дело Дугиной должно стать самым важным для нас

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Взрыв слышали все. Он произошел во время гала-концерта – кажется, выступал Аким Апачев с «Плыве кача» или Алексей Джанго Поддубный. Я тоже слышал. Но не придал никакого значения. Подробности...
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США пытаются лишить Россию «мягкой силы»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вашингтон бьет по российским инструментам «мягкой силы». Это часть его политики по выстраиванию железного занавеса и организации майданов на постсоветском пространстве. И вопрос в том, как на это будет реагировать российская власть. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

    Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной было заказным
    		   21 августа 2022, 18:40
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Совершенно фантастические эпитеты и определения используют западные СМИ для описания философа Александра Дугина – отца Дарьи Дугиной, убитой накануне в Москве. Что пишут об этом европейские и американские издания и почему их реакция выглядит не только безграмотной, но даже бесчеловечной?

    Американские и европейские СМИ еще не дошли до уровня оскотинивания украинских коллег, чтобы вместе с ними открыто радоваться убийству Дарьи Платоновой (Дугиной) – однако никто из них не выказал даже капли сожаления из-за убийства «российской пропагандистки» и «дочери российского пропагандиста».

    И все они радуются межстрочно. По их не высказанному открыто, но вполне распознаваемому мнению, это убийство справедливо и целесообразно.

    Так, некоторые издания – пусть и завуалированно – говорят о том, что убийство Дугиной стало расплатой за грехи ее отца. «Предполагается, что целью нападения был ее отец – российский философ Александр Дугин, которого считают «путинским мозгом», – пишет Би-би-си. – Его антизападная, ультранационалистическая философия стала в России доминирующей политической идеологией и помогла сформировать экспансионистскую внешнюю политику Владимира Путина, особенно на украинском ее направлении».

    Шотландская The Sun называет Дугина «неонацистским мистиком», «ультраправым философом-расистом», а The Telegraph – «Путинским Распутиным».

    «Дугин – ультраправый русский националист, который помог сформировать идеологическую основу для вторжения России на Украину», – соглашается с коллегами The Washington Post. «Дугин был главным архитектором путинской концепции «русского мира», – уверено американское издание The Daily Beast.

    Между тем Александр Дугин не является ни нацистом, ни расистом, ни тем более «путинским мозгом». «Дугин был популярнее и востребованнее на Западе, чем в России. Он – полиглот, который в совершенстве знает 20 языков – а значит, по прибытию в какую-нибудь страну мог вполне давать местным СМИ интервью на их языке. Его популярность и стала одной из причин того, что Дугина в Европе стали считать и позиционировать как советника Кремля, хотя на самом деле Александр Дугин уже очень давно с Кремлем не связан. При этом сам философ данное реноме поддерживал, поскольку оно делало его еще более востребованным на Западе», – поясняет газете ВЗГЛЯД известный российский политолог Олег Бондаренко.

    Британская The Guardian соглашается с мыслью о том, что влияние Дугина на идеологию Москвы было минимальным – однако все равно считает его «путинским агентом». «Кремль все равно использовал Дугина посредством государственных СМИ. Иногда принимал его агрессивную идеологию, а иногда использовал его для того, чтобы дискредитировать призывы к более агрессивному национализму в российской политике», – пишет издание.

    То есть тоже дает понять, что не особо жалеет об убийстве дочери – и тем более не осуждает убийц. Ни The Guardian, ни The Washington Post – вообще никто из западных изданий не осудил факт убийства девушки.

    Более того – они этому убийству даже радуются. Ведь теракт должен был, по мнению его организаторов, доказать слабость российской власти. «Замысел организаторов был прост – сегодня CNN, BBC и все другие западные СМИ должны были выйти с заголовками «Взорван главный идеолог Путина». Это была бы новость номер один не только дня, но и месяца. К тому же она вышла бы накануне Дня независимости Украины, которой показали бы, чего Киев и Запад могут достичь, работая вместе», – говорит Олег Бондаренко.

    Замысел не удался, вместо Дугина во взорванной машине оказалась его дочь, однако о слабости все равно написали. «Если взрыв машины был действительно связан с войной, то впервые с сентября насилие, которое было развязано на Украине, достигло российской столицы. Ударило по семье кремлевского союзника в одном из самых фешенебельных районов Москвы», – пишет The Guardian.

    «Уже убиты несколько пророссийских чиновников на Южной Украине, атаки на склады с вооружением и аэропорты в Крыму. Также приходила информация о поджогах в российских военкоматах и атаках на железнодорожные пути, которые используются Кремлем для отправки армий на Украину. Но никто даже не предполагал, что партизаны (именно это слово использует издание – прим. ВЗГЛЯД) ударят по кремлевским инсайдерам, которые живут в Москве», – указывает Daily Telegraph.

    «Инциденты такого рода заставляют российскую власть нервничать, особенно после серии взрывов и нападений в оккупированном Крыму и в приграничных с Украиной регионах РФ. Кремлевская пропаганда постоянно делает упор на том, как после турбулентных 90-х годов (когда взрывы машин и убийства были обыденностью) Владимир Путин принес России безопасность и стабильность. Нынешний же взрыв машины в российской столице подрывает этот нарратив», – указывает Би-би-си.

    Слабость же приводит к агрессии – и именно ее Запад сейчас ждет от Москвы. Ответного удара, который якобы продемонстрирует всем силу и решимость Кремля. 

    Другие же СМИ более умерены в своих прогнозах – они говорят об обычном ударе, и не по Западу, а по Украине. «Российские "ястребы" без всяких на то доказательств обвиняют Киев в смерти Дарьи Дугиной и требуют ответа со стороны Кремля в виде ударов по официальным лицам в Киеве», – говорит Guardian.

    Консервативная американская Fox News со ссылкой на украинских официальных лиц тоже считает, что Москва отомстит за убийство Дарьи – и сделает это аккурат на День независимости Украины 24 августа. «Всех сотрудников, которые работают в правительственном квартале Киева, на неделю просят перейти на удаленную работу», – пишет Daily Beast со ссылкой на украинские СМИ.

    Собственно, именно этот ответ, а не убийство Даши, западные СМИ и тамошние политики будут глубоко осуждать. Называть исполнителей ответного удара не «партизанами», а «террористами». Возможно, даже признают российскую власть страной – спонсором терроризма.

    Запад занимает сторону убийц, а не тех, кто пытается их остановить – и не стесняется демонстрировать этого даже в такой ситуации.

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