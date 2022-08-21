Врага понять можно, террориста – никогда

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21 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев решил досаждать крымчанам с воздуха

Боезапас, который нес украинский беспилотник, не смог повредить штаб-квартиру Черноморского флота соцсети
Последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. В субботу украинские диверсанты атаковали штаб-квартиру Черноморского флота, но дрон был сбит в последний момент. Местные власти поясняют, что Киев пытается психологически воздействовать на крымчан, и призывают не поддаваться на провокации. Подробности...
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«Рыночные реформы» ввергают Литву в разорение электричеством

Цены на электричество разоряют жителей Прибалтики REUTERS/Ints Kalnins
«Биржевые механизмы», введенные не так давно Литвой в электроэнергетике, подняли в этой стране цены на электричество до невиданных ранее высот. Сотни тысяч граждан страны были обмануты поставщиками электроэнергии. В итоге даже магазины отключают холодильники и освещение, холодное пиво становится дефицитом. Как же все это произошло и что думают об этом сами литовские жители? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Врага понять можно, террориста – никогда

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной. Подробности...
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Дело Дугиной должно стать самым важным для нас

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Взрыв слышали все. Он произошел во время гала-концерта – кажется, выступал Аким Апачев с «Плыве кача» или Алексей Джанго Поддубный. Я тоже слышал. Но не придал никакого значения. Подробности...
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США пытаются лишить Россию «мягкой силы»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вашингтон бьет по российским инструментам «мягкой силы». Это часть его политики по выстраиванию железного занавеса и организации майданов на постсоветском пространстве. И вопрос в том, как на это будет реагировать российская власть. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Общественное мнение

    Врага понять можно, террориста – никогда

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		21 августа 2022, 17:20

    Захар ПРИЛЕПИН, писатель: ...Даша вчера сама подходила несколько раз. Я поначалу ее даже не узнал. Хотя мы знакомы лет восемь. Да, вот эти вот восемь. Она сменила прическу, покрасила волосы и была какой-то неизъяснимой удивительной красоты. Словно бы светилась вся. Переходила с площадки на другую площадку фестиваля, жадно слушая музыку, стихи, хоры…

    Думаю, тупо сидели на автомобильной стоянке и ждали.

    Приехали, сидели и ждали, чтобы убить. Они так делают. Это давно легализованный метод. Цивилизованный мир, вся эта Европа, коллективная Анжелина Джоли, все эти наши письменники и песенники, все эти лукавые праведники – приучили киевскую власть, всю их элиту, весь их многомиллионный актив к мысли, что они – слабые, они ж дети, им всё можно, их же обижают. Приучили, говорю, не сейчас, а тогда, восемь лет назад.

    «На, деточка, тебе гранату, иди и отнеси им смерть». Источник

    Кира САЗОНОВА, политолог: Убить врага на поле брани – доблесть. Убить врага исподтишка – подлость.

    Так было всегда.

    Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.

    А также не оправдает те десятки подлых трусливых нападений в лифтах, в машинах, в подъездах, которые совершались раньше.

    Врага еще можно понять и простить. Может быть. Когда-нибудь.

    Но вот террориста – никогда. Источник

    Семен ПЕГОВ, военный журналист: Действовал не просто какой-то один психопат-радикал, завербованный на редкую и случайную для СБУ удачу. Работала хорошо организованная сеть. Работала продуманно, методично, скоординированно. По факту – в столице была на какую-то часть реализованная террористическая атака. Нет, мы сейчас ни к чему никого не призываем. Кроме того, чтобы посмотреть в лицо правде. Впадать в панику уже поздно. На это нет ресурсов и времени. Вероятнее всего это далеко не последняя задействованная террористами УГ («Украинского государства») ячейка. Будут еще. Чем раньше мы это по-настоящему осознаем, тем быстрее сможем победить. Источник

    Андрей ПЕРЛА, политический обозреватель: Это никого не утешит, но мы просто должны так помнить и так знать. Дарья Дугина погибла в бою. Возможно, приняла на себя удар, предназначенный великому отцу. Возможно, враг в нее и целился.

    Враг перешел к методам террора не вчера. И опасность грозит любому русскому. Любому патриоту. Любому, кто поднимает свой голос за Россию. Опасность на линии фронта и далеко от линии фронта.

    Враг боится России и русских. И пытается опрокинуть свой страх на нас. Враг глуп и не знает, что террор, развязанный им, его самого и погубит. Источник

    Анна ДОЛГАРЕВА, поэт: Чтоб вы понимали, «Традиция» – это семейный фестиваль. 0+. Куча народу с детьми.

    В прошлые годы она была более камерной, в этом – афиши по городу, несколько тысяч человек.

    Много спикеров. Расписание в открытом доступе. Выбор пал на Дугина, но вот о чем я не могу перестать думать: тот человек, который нажал кнопку дистанционного управления взрывным устройством – он ведь знал уже, что в машине сидит Даша, веселая белокурая девчонка.

    (Не могу перестать ее воспринимать мелкой совсем, как-то с самого знакомства пошло).

    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

    Важно понимать вот что: те люди, которые сейчас веселятся и радуются ее смерти – они не одумаются. Не исправятся. Это гниль, это червоточина, поражающая душу максимально глубоко, это уже неизлечимо. Источник

    Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ: Вынуждена читать, как глумятся над Дугиным и его дочкой.

    Те, кто глумятся, делают очень важное дело – обличают сами себя, кричат о своем расчеловечивании, обнажая всю мерзость наших дней. Нельзя радеть за права человека и радоваться убийству человека. Лживо насквозь.

    Делают они это для тех, кто еще пребывает в очаровании жуткой лживой химерой и верит в подмененные ценности. На чьей стороне правда? На той стороне, где радующиеся гибели от взрыва молодой женщины, правды нет.

    Есть суд земной. И он будет, уверена. А есть Божий. И он будет, знаю. Нам нельзя предвосхищать ни то, ни другое. Но найти способ распространить имеющиеся правовые нормы на это информационное насилие, необходимо. 

    Это надо не Александру Дугину. Это надо человечеству, чтобы держаться пути, ведущего к свету, а не свернуть на дорогу к обрыву.

    Есть законы, и пора их уже применить. Источник

    Александр СЛАДКОВ, спецкор ВГТРК: Какой должна быть реакция на убийство дочери Александра Дугина?

    Придание делу об убийстве гигантского международного статуса. Дела Скрипалей и «отравленного» Навального мы имели как мощный антироссийский инфоповод, точно таким же по масштабу, но антибандеровским поводом, должно стать дело Дарьи.

    Срочный сбор Совбеза России и объявление громкого расследования, да, без моментального обнародования оперативной работы, но с назначением высокопоставленного ответственного и с постоянным информированием о возможных деталях расследования.

    Моментальное обращение о созыве Совбеза ООН по трем вопросам:

    – террористическая деятельность киевского бандеровского режима на территории России;

    – срочные меры по предотвращению обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ;

    – предупреждение возможных биологических и бактериологических атак Украины, несущих смертельную опасность не только для России, но и для всей Европы.

    Ужасное преступление нельзя не использовать как повод для подтверждения всемирной опасности киевского режима. Источник


     
     
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