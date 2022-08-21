Врага понять можно, террориста – никогда

Захар ПРИЛЕПИН, писатель: ...Даша вчера сама подходила несколько раз. Я поначалу ее даже не узнал. Хотя мы знакомы лет восемь. Да, вот эти вот восемь. Она сменила прическу, покрасила волосы и была какой-то неизъяснимой удивительной красоты. Словно бы светилась вся. Переходила с площадки на другую площадку фестиваля, жадно слушая музыку, стихи, хоры…

Думаю, тупо сидели на автомобильной стоянке и ждали.

Приехали, сидели и ждали, чтобы убить. Они так делают. Это давно легализованный метод. Цивилизованный мир, вся эта Европа, коллективная Анжелина Джоли, все эти наши письменники и песенники, все эти лукавые праведники – приучили киевскую власть, всю их элиту, весь их многомиллионный актив к мысли, что они – слабые, они ж дети, им всё можно, их же обижают. Приучили, говорю, не сейчас, а тогда, восемь лет назад.

«На, деточка, тебе гранату, иди и отнеси им смерть». Источник

Кира САЗОНОВА, политолог: Убить врага на поле брани – доблесть. Убить врага исподтишка – подлость.

Так было всегда.

Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.

А также не оправдает те десятки подлых трусливых нападений в лифтах, в машинах, в подъездах, которые совершались раньше.

Врага еще можно понять и простить. Может быть. Когда-нибудь.

Но вот террориста – никогда. Источник

Семен ПЕГОВ, военный журналист: Действовал не просто какой-то один психопат-радикал, завербованный на редкую и случайную для СБУ удачу. Работала хорошо организованная сеть. Работала продуманно, методично, скоординированно. По факту – в столице была на какую-то часть реализованная террористическая атака. Нет, мы сейчас ни к чему никого не призываем. Кроме того, чтобы посмотреть в лицо правде. Впадать в панику уже поздно. На это нет ресурсов и времени. Вероятнее всего это далеко не последняя задействованная террористами УГ («Украинского государства») ячейка. Будут еще. Чем раньше мы это по-настоящему осознаем, тем быстрее сможем победить. Источник

Андрей ПЕРЛА, политический обозреватель: Это никого не утешит, но мы просто должны так помнить и так знать. Дарья Дугина погибла в бою. Возможно, приняла на себя удар, предназначенный великому отцу. Возможно, враг в нее и целился.

Враг перешел к методам террора не вчера. И опасность грозит любому русскому. Любому патриоту. Любому, кто поднимает свой голос за Россию. Опасность на линии фронта и далеко от линии фронта.

Враг боится России и русских. И пытается опрокинуть свой страх на нас. Враг глуп и не знает, что террор, развязанный им, его самого и погубит. Источник

Анна ДОЛГАРЕВА, поэт: Чтоб вы понимали, «Традиция» – это семейный фестиваль. 0+. Куча народу с детьми.

В прошлые годы она была более камерной, в этом – афиши по городу, несколько тысяч человек.

Много спикеров. Расписание в открытом доступе. Выбор пал на Дугина, но вот о чем я не могу перестать думать: тот человек, который нажал кнопку дистанционного управления взрывным устройством – он ведь знал уже, что в машине сидит Даша, веселая белокурая девчонка.

(Не могу перестать ее воспринимать мелкой совсем, как-то с самого знакомства пошло).

Важно понимать вот что: те люди, которые сейчас веселятся и радуются ее смерти – они не одумаются. Не исправятся. Это гниль, это червоточина, поражающая душу максимально глубоко, это уже неизлечимо. Источник

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ: Вынуждена читать, как глумятся над Дугиным и его дочкой.

Те, кто глумятся, делают очень важное дело – обличают сами себя, кричат о своем расчеловечивании, обнажая всю мерзость наших дней. Нельзя радеть за права человека и радоваться убийству человека. Лживо насквозь.

Делают они это для тех, кто еще пребывает в очаровании жуткой лживой химерой и верит в подмененные ценности. На чьей стороне правда? На той стороне, где радующиеся гибели от взрыва молодой женщины, правды нет.

Есть суд земной. И он будет, уверена. А есть Божий. И он будет, знаю. Нам нельзя предвосхищать ни то, ни другое. Но найти способ распространить имеющиеся правовые нормы на это информационное насилие, необходимо.

Это надо не Александру Дугину. Это надо человечеству, чтобы держаться пути, ведущего к свету, а не свернуть на дорогу к обрыву.

Есть законы, и пора их уже применить. Источник

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Александр СЛАДКОВ, спецкор ВГТРК: Какой должна быть реакция на убийство дочери Александра Дугина?

Придание делу об убийстве гигантского международного статуса. Дела Скрипалей и «отравленного» Навального мы имели как мощный антироссийский инфоповод, точно таким же по масштабу, но антибандеровским поводом, должно стать дело Дарьи.

Срочный сбор Совбеза России и объявление громкого расследования, да, без моментального обнародования оперативной работы, но с назначением высокопоставленного ответственного и с постоянным информированием о возможных деталях расследования.

Моментальное обращение о созыве Совбеза ООН по трем вопросам:

– террористическая деятельность киевского бандеровского режима на территории России;

– срочные меры по предотвращению обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ;

– предупреждение возможных биологических и бактериологических атак Украины, несущих смертельную опасность не только для России, но и для всей Европы.

Ужасное преступление нельзя не использовать как повод для подтверждения всемирной опасности киевского режима. Источник