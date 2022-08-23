Всемирный экономический форум призвал чипировать детей

Вживлять чипы людям все равно придется, и скоро это будет так же естественно, как надеть очки, сообщается на сайте Всемирного экономического форума.

«Имплантировать чипы в детей – новое предложение Всемирного экономического форума в попытке сделать чипирование нормой», – сообщает Telegram-канал «ПУЛ N3».

Авторы статьи на сайте форума представляют этот феномен как неизбежность: технологии-трансформеры становятся реальностью. «Как бы ни пугающе звучало про чипы-импланты, это часть эволюции, которую в свое время прошли и привычные предметы, например, слуховой аппарат или очки – это давно уже не предмет для насмешки. Эти аксессуары даже считаются модными. Так и импланты войдут в привычный быт».

При этом критики обеспокоены нарушением частной жизни, гражданских прав и свобод человека, а вовсе не тем, чтобы заклеймить позором тех, у кого шишка в запястье или в голове.

«А что если вспомогательные технологии получит здоровый человек? Они помогут всегда и везде: детям будет легче учиться, профессионалам – работать, пожилым – удовлетворить свои амбиции. Возможностей – масса», – говорится в статье на сайте Всемирного экономического форума.

Авторы пишут, что «ваш смартфон сейчас может казаться вашей частью, но это хирургически это не так. Технологии будут больше связаны с вашим телом в форме имплантов, но при этом еще и интегрированы в окружающий мир – например, сенсоры в стуле. Чипы в мозгу – следующий шаг, который позволяет нам пролезть прямо в «операционную систему» тела. Но в основном, эти приборы будут для медицины, а не для чтения мыслей».

«Если от идеи вставить чип в свое тело вас трясет, подумайте о лекарствах, которые вы принимаете без вопросов. Многие влияют на мозг и имеют долгосрочные побочные эффекты. Пока что применение имплантов сдерживается этическими доводами, а не возможностями науки. Технологии всегда могли трансформировать общество и улучшить наш быт и условия работы. Так и дополненная реальность – поддерживает вас и улучшает качество жизни», – заключается в статье.