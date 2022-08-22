В Госдуме отреагировали на желание Родмана прилететь в Россию для освобождения Грайнер

Депутаты Госумы Дмитрий Свищев и Светлана Журова высказалась о желании экс-баскетболиста, легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Денниса Родмана приехать в Россию, чтобы помочь Бриттни Грайнер выйти из российской тюрьмы, где она отбывает наказание за контрабанду наркотиков.

«Мы всегда рады Родману. Он был великолепным спортсменом. Да, он эпатажный человек, но он едет поддержать свою соотечественницу, что говорит о его хороших человеческих качествах. Его поступок вызывает уважение. Даже логистически сейчас не очень просто добраться до России. Было бы здорово, если бы Родман не просто приехал поддержать Грайнер, но и провел мастер-класс с нашими детьми, спортсменами. Это будет полезно для него и для нас», – приводит комментарий Свищева «Газета.Ru».

Он предложил Родману изучить российское законодательство перед поездкой в Россию. «Будет ли у него возможность с ней встретиться? Я не уверен, что он увидит ее. Я думаю, сейчас включится посольство, ее адвокаты. Но надо свои желания сопоставлять со своими возможностями. Я сомневаюсь, что его включат в переговоры по обмену. Мы же слышали руководителей нашей страны о том, что переговоры должны проходить в тишине», – заявил депутат.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что с рук на руки Родману баскетболистку никто не отдаст.

«Честно говоря, я не совсем знаю, насколько процессуально это может делать не адвокат или американская сторона на определенном уровне. Есть уполномоченные органы, которые этим занимаются. Есть процесс передачи заключенных из одной страны в другую, если между странами есть соглашение, но с США такого соглашения нет.

У США есть возможность поднимать вопрос обмена на государственном уровне. Я думаю из-за этого ряд известных людей поднимают эту тему, пытаясь придать ей публичность. Но этим занимаются уполномоченные органы. С рук на руки никто ее на поруку не передаст. Она же признала вину, сделав это публично», – подчеркнула Журова.

Ранее пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Деннис Родман заявил, что готов отправиться в Россию ради помощи соотечественнице Бриттни Грайнер, осужденной в начале августа за контрабанду наркотиков.

«Я получил разрешение отправиться в Россию, чтобы помочь этой девушке. И я постараюсь выехать на этой неделе», – заявил Родман NBC News.

Напомним, суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы.

Глава Белого дома Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей.

Четырехкратный чемпион NBA Шакил О'Нил призвал Грайнер изучать законы стран, в которые та приезжает.

В конце июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предлагают Москве обменять отбывающего тюремное заключение в США россиянина Виктора Бута на Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.