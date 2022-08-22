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Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
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В России 22 августа отмечается День Государственного флага. Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны, заявив, что Россия будет проводить только ту политику, которая отвечает ее интересам.
Путин заявил, что 22 августа в России «отдают дань уважения официальному государственному символу», который «наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет и независимость» страны, «утверждает преемственность многих поколений многонационального народа».
«Наш флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды её истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х. 22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин отметил, что бело-сине-красный флаг «прочно вошел в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы».
Он подчеркнул, что флаг «символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии». По словам президента, «стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа».
Путин указал, что «Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава». «Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», – сказал он.
По словам российского лидера, «государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины». Глава государства отметил, что с 1 сентября «во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна».
Путин выразил уверенность, что «флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину».
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День Государственного флага России отметят во всех регионах праздничными мероприятиями, состоятся концерты, автопробеги, фестивали и акции, улицы оформят в цветах российского триколора, в том числе с помощью граффити, передает ТАСС.
В Крыму накануне Дня флага России установили триколор на одной из высших точек региона – горе Эклизи-Бурун. На вершине также установлены флаги ДНР и ЛНР. В Керчи десятки человек поднимут полотно на гору Митридат в центре города. На территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе пройдет патриотическая акция «Флаг Родины», где развернут самую большую в Севастополе копию российского триколора.
Центральным событием дня в Санкт-Петербурге станет праздничный фестиваль «Три цвета российского стяга». В Москве впервые пройдет финал федеральной акции «Россия объединяет». На площади перед Музеем Победы 180 волонтеров и активистов развернут российский флаг, состоящий из 90 частей, 85 из которых приехали из всех субъектов страны, еще пять – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. Всего в Москве запланировано более 60 мероприятий, центральным станет праздничный концерт на Поклонной горе.
В Херсоне в честь Дня флага России прошел праздничный концерт. Поздравить жителей города приехали Дмитрий Харатьян, Родион Газманов, Варвара и другие.
День флага России был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР», согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации. День российского флага отмечается 22 августа.
Напомним, с 1 сентября в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Кабмин одобрил выделение средств на покупку госсимволов в российские школы.
Кнайсль объяснила превосходство Путина над коллегами из ЕС
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, во времена ее работы в качестве министра она встречалась с папой Римским и различными коллегами из Евросоюза.
«Встречи с Лавровым и с Путиным для меня более интересные воспоминания, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей. К западу от Вены часто мужчины-коллеги из ЕС, я их называю тинэйджерами, постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», – заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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ВС России уничтожили «Калибрами» склад боеприпасов для HIMARS под Одессой
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ВМФ России ракетами «Калибр» уничтожил в районе населенного пункта Майорское Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, рассказали в Минобороны, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой народной республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновки и Константиновки Донецкой народной республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой народной республики», – говорится в документе.
Отмечается, что также в районе Цукурино в ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), а в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Также российской ПВО был перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в Харьковской области.
В ведомстве отметили, что в результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах», – уточнили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сводке министерства.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги.
Стало известно об обещаниях Шольца Путину по Украине и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщает Die Welt.
По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля, сообщает Lenta.ru.
Также Шольц утверждал, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Шойгу оценил эффективность американских Javelin
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Американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не так хороши, как хотелось бы тем, кто их продает, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1».
«Мы посмотрели те же самые гаубицы М777. Очень капризные, тяжело ремонтируются. На выставке показывать их можно. Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях она (гаубица М777 – прим. ВЗГЛЯД) очень капризная. В отличие от наших, кстати, сказать – простые в обслуживании, простые в ремонте наши системы, – цитирует его ТАСС.
По словам Шойгу, то же самое касается Javelin. «Ну не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него (комплекса Javelin – прим. ВЗГЛЯД) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего «Корнета».
ПТРК Javelin разработаны совместным предприятием фирм Raytheon TI System и Lockheed Martin в 1989 году. Комплекс, предназначенный для поражения основных боевых танков и бронированных машин на дальности до 2,5 км, действует по принципу «выстрелил и забыл» (fire-and-forget).
Ранее стало известно, что американские Javelin оказались неэффективны в боевых действиях на Украине.
Путин указал Макрону на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, российский лидер указал французскому коллеге на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.
«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политики отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, она, по мнению обеих сторон, смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Россия также готова оказать инспекторам МАГАТЭ все необходимое содействие, подчеркнул Путин.
Президент России напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где после удара ВСУ погибло множество содержавшихся там украинских военнопленных.
Также российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», – отмечается в сообщении.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
В Запорожской области допустили присутствие на ЗАЭС агентов спецслужб Украины
Спецслужбы Украины в последние годы активно создавали агентурную сеть среди работников Запорожской АЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Уже задержаны два корректировщика огня. Рабочий коллектив АЭС очень большой, а работа со стороны СБУ (Службы безопасности Украины – прим. ВЗГЛЯД), прочих спецслужб и карательных структур режимов [президента Украины Владимира] Зеленского и [украинского экс-лидера Петра] Порошенко велась все эти годы», – цитирует его ТАСС.
Рогов отметил, что киевские силовики во время создания сети своих агентов нередко запугивали работников ЗАЭС. «Велика вероятность того, что на станции еще присутствуют люди, которые связаны с украинскими спецслужбами и взаимодействуют с ними», – уточнил он.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Минобороны сообщило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине
Подготовка учебного процесса на Украине не проводится, вопреки заявлениям министерства образования страны, большинство украинских школ и вузов не имеют доступа к учебной базе и лишены возможности проводить занятия, сообщили в Минобороны России.
«Вопреки заявлениям министерства образования Украины, централизованной подготовки учебного процесса в регионах не проведено. Ответственность за содержание и формы обучения возложена на региональные и муниципальные структуры соответствующего профиля, а также непосредственно на руководство образовательных учреждений. Не имея доступа к учебной базе, лишенные возможности проводить занятия, большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны добавили, что киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. «Лишая детей знаний, они лишают их будущего», – подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, Минобороны продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использование украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.
«В Артемовске в общежитии аграрного училища (ул. Победы) дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», – отметили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве сообщили, что в Славянске в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. Вокзальная) размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории артиллерия и РСЗО.
«В Прелестном на территории музейного комплекса (музей народной архитектуры, быта и детского творчества) военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории разместили бронетехнику», – уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в Новоукраинке на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их в качестве «живого щита».
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО в школах в Донецкой народной республики (ДНР), подходы к учреждению заминированы.
Президент Индонезии заявил о намерении Путина посетить саммит G20 на Бали
Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, заявил индонезийский лидер Джоко Видодо Bloomberg.
«Президент Путин сказал мне, что он приедет», – передает РИА «Новости» слова главы Индонезии. Он таже сообщил, что посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин.
Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
Эрдоган предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это была моя первая поездка в Украину после начала войны. В ходе наших встреч с господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. Конечно, главной темой наших переговоров была война, которая идет уже около полугода. Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», – передает РИА «Новости» его слова.
Эрдоган добавил, что в ходе трехсторонней встречи были обсуждены шаги, которые можно предпринять для активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна.
Также турецкий лидер заявил, что планирует обсудить с российским коллегой ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.
«Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», – сказал он.
Также Эрдоган подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Путиным по вопросам Сирии.
«Я говорю: «Давайте закрепим этот процесс», проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс. Очень хотелось бы, чтобы мы могли более эффективно провести эти работы и с Ираном, но этого не произошло. В настоящий момент мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью», – сказал глава Турции.
По его словам, Минобороны Турции и разведка находятся в контакте с Россией по шагам, предпринимаемым в Сирии.
«На данный момент наши силы безопасности, разведка и Министерство национальной обороны находятся в контакте с Россией по поводу каждого шага, который мы предпринимаем в Сирии. Мы находимся в постоянном контакте с ними», – заключил Эрдоган.
17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему роль генсека ООН в текущих событиях для России скорее выгодна, если не сказать больше.
В Запорожской области сообщили об усилении систем ПВО в районе ЗАЭС
Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, Россия обеспечила безопасность на объекте, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1».
«Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает абсолютно все меры для обеспечения безопасности», – цитирует его РИА «Новости».
Рогов отметил, что присутствие Росгвардии и систем ПВО России на АЭС – гарантия того, что атомная станция будет в порядке и подавляющая часть снарядов и ракет будут перехвачены.
При этом он подчеркнул, что все случаи обстрелов атомной станции задокументированы, а генсек ООН Антониу Гутерреш может лично приехать в Энергодар и убедиться, что АЭС обстреливает украинская сторона.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Переговоры Путина и Токаева в Сочи завершились
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев завершили переговоры в Сочи, лидеры попрощались на крыльце резиденции.
В ходе встречи Путин и Токаев обсудили все двусторонние вопросы в формате рабочего обеда, передает РИА «Новости».
Также обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.
Рейтинги доверия президенту показали стабильно высокие результаты
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 77,8%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% респондентов, следует из данных, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,2%.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью с июля по август 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Между тем, по данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а доверяют российскому лидеру 77% россиян.
Опрос «ФОМнибус» проводился 12-14 августа и охватил 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
По данным на 29 июля, российскому лидеру доверяют 80,7% россиян, следует из данных опросов ВЦИОМ, согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценивают 78% опрошенных.
Кадыров сообщил о зачистке поселка Пески от ВСУ
Населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Пески освобожден! Поселок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска. ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что после освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин, на очистку уйдет немного времени, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь. «Нацики специально оставляют после себя немалое количество «секретов», от которых страдает в первую очередь гражданское население», – заявил глава Чечни.
Таким образом, отметил Кадыров, бойцы союзных войск отбросили противника от подступов к Донецку еще на несколько километров.
Об освобождении Песков сообщили в прошлую субботу в Минобороны. Кроме того, в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
Ранее стало известно, что в районе Песков в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения было уничтожено до 70% личного состава.
Токаев прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи, где в пятницу пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики.
«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как информировала ранее пресс-служба Кремля, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и стратегического партнерства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.
По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
Политолог объяснил стабильность высокого уровня доверия россиян к Путину
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«Причины, по которым доверие россиян к Путину остается на постоянно высоких показателях, – это его решения по спецоперации и глубокая вовлеченность главы государства в решение насущных проблем регионов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее ВЦИОМ сообщил, что на прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% опрошенных россиян.
«По ходу спецоперации на Украине президент оперативно принимает сложные решения и это отражается на рейтинге Путина среди россиян. К тому же сама по себе спецоперация как фактор консолидирует российское общество вокруг фигуры главы государства», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Вторым фактором, который поддерживает на высоте уровень популярности президента, Кирьян считает работу Путина по внутриполитической повестке. «Президент регулярно проводит встречи с правительством, с главами ключевых ведомств, с руководителями правоохранительных органов и с Советом безопасности в целом. И позиция, занятая президентом по всем важнейшим и принципиальным вопросам страны, положительно воспринимается населением», – указал он.
При этом, напомнил Кирьян, глава государства активно вовлечен и в региональную тематику, демонстрирует внимание к деталям, к конкретным проблемам тех или иных областей и республик. «Об этом свидетельствуют, в частности, регулярные беседы Путина с главами субъектов РФ», – сказал эксперт, напомнив, что только за последнее время, к примеру, президент пообщался с руководителями Кировской, Владимирской, Ярославской и Тамбовской областей.
В пятницу по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщалось, что уровень одобрения деятельности президента составил 77,8%, а на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов, в течение всего лета этот показатель колебался в пределах 80% – 81,5%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составили 52,2%.
Между тем, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а доверяют российскому лидеру 77% россиян.