Кабмин одобрил выделение средств на покупку госсимволов в российские школы

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении средств на покупку товаров, работ и услуг для оснащения образовательных организаций российскими государственными символами, сообщает пресс-служба кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Так, Минпросвещения России выделят средства на финансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при покупке товаров (работ, услуг) для оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами РФ.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения будет способствовать созданию условий для использования государственных символов в воспитательном процессе. Добавляется, что в 2022 году государственными символами РФ планируется оснастить 11 тыс. образовательных организаций в 31 субъекте России.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 1 млрд рублей на закупку в российские школы госсимволов (к ним относятся флаг, герб и гимн страны).

Также глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

Напомним, с 1 сентября в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.

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