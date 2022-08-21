В Запорожской области заявили об опасности бактериологического террора со стороны Украины

Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору по отношению к жителям Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, комментируя применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) отравляющих веществ против российских военных.

«Это диверсия, однозначно. Переход к химическому терроризму. Мы видим ядерный терроризм режима Зеленского, теперь еще добавляется и химический терроризм. Я в ужасе допускаю вариант, при котором может начаться и бактериологический [терроризм]. С учетом того, что число биолабораторий было более чем большое», – цитирует его ТАСС.

Также Рогов напомнил, что постоянно проводилась усиленная подготовка подразделений радиационной, химической и биологической защиты на полигоне Анадоль – на базе 25-й бригады ВСУ. «И восьмой полк ССО [Сил специальных операций] ВСУ получал приказ на осуществление серии террористических актов на узлах жизнеобеспечения, энергетических узлах, химических производствах на территории ДНР», – уточнил он.

По его словам, это говорит о том, что подобные варианты готовились, отрабатывались. «Понятно, линия фронта сдвинулась, все эти подготовленные знания могут быть реализованы, к сожалению, я уверен, что начали реализовываться на территории Запорожской области», – отметил он.

Рогов уточнил, что в западной прессе ранее даже были публикации о подготовке жителей европейских стран к тому, что «с территории Украины может прийти какая-то зараза». «Делали это явно не просто так, а с планами на будущее. Если мы посмотрим немного назад, полгода назад, буквально перед началом СВО, со стороны режима Зеленского был в срочном порядке оформлен запрос на большое количество различного оборудования, среди которого были костюмы биозащиты – 10 тыс. штук, спецмашины радиационно-химической разведки, спецлаборатории контрольных машин», – отметил он.

«Все то, что не могло понадобиться, – тогда еще даже СВО не началась. А запрос Украины к НАТО на экстренную поставку данного оборудования был осуществлен. Зачем режиму Зеленского в срочном порядке понадобились по 30 с лишним машин радиационно-химической разведки, дезактивационные машины, костюмы? За восемь лет гражданской войны нужды в них не возникало», – добавил Рогов.

Накануне Рогов заявил, что украинские войска применили химическое оружие против российских военнослужащих с подачи спецслужб Британии и США, без отмашки которых на фронте не принимается никаких важных решений.

Напомним, в Минобороны России сообщили, что российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В».

Микробиолог Игорь Никулин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, как украинцы применили химическое оружие против российских военных.