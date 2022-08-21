Опубликовано видео с Дугиным на месте гибели его дочери Дарьи

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21 августа, воскресенье | Последнее обновление — 09:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СПГ из-за роста цен стал недоступен для ряда стран Азии
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Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании.
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Опубликовано видео с Дугиным на месте гибели его дочери Дарьи
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В Сети появилось видео с места гибели журналиста и политолога Дарьи Дугиной, автомобиль которой был подорван в Подмосковье. Туда прибыл отец погибшей политолог Александр Дугин.
Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
В Deutche Welle «обосновали» «законность» обстрелов Запорожской АЭС
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Обстрелы Запорожской АЭС «законны» и «не нарушают Женевские конвенции», сообщило Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
В обстрелах Запорожской АЭС «нет ничего такого», это «не нарушает законы и международные нормы», пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов), передает Sputnik. Ближнее зарубежье.
Издание ознакомилось с Женевской конвенцией и пришло к выводу, что документ якобы не содержит строгого запрета на обстрел Запорожской АЭС. «Раз станция обеспечивает электричеством военных, значит, может быть объектом атаки», считают авторы статьи.
Ранее власти Запорожской области заявили, что готовящуюся провокацию на АЭС удалось предотвратить, однако нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.
Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Украина применила против российских военных химические отравляющие вещества
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Российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В», сообщили в Минобороны России.
«На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что в целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения – ботулотоксина типа «В»
«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», – добавили в Минобороны.
Ранее российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.
Подоляк разъяснил статус «слишком болтливого» Арестовича в офисе Зеленского
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк разъяснил, что Алексей Арестович является «советником всего офиса вместе» из-за того, что «слишком много говорит».
«Арестович действительно не является ни советником главы офиса (Зеленского)... ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе», – написал Подоляк в своем блоге, передает РИА «Новости».
Согласно ему, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского.
Между тем, политолог Сергей Поляков считает, что причиной отречения офиса президента Украины Владимира Зеленского от Алексея Арестовича являются его неоднозначные заявления.
«Он делает неоднозначные с точки зрения киевского режима заявления, и у украинцев возникают вопросы – что это у вас там в офисе президента творится, что советники делают такие заявления? Таким образом, его теперь выставляют как некое частное лицо, которое уже давно не состоит на государственной службе», – цитирует Ura.ru Полянского.
По его словам, на Украине сейчас ведется определенная русофобская политика и, когда в аппарате офиса президента возникают противоположные мнения, это кажется, как минимум, странным и у людей возникает когнитивный диссонанс.
Ранее украинское издание «Украинський Тиждень» сообщило, что Алексея Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента Украины Владимира Зеленского.
МИД Австрии вызвал постпреда России из-за высказываний об Украине
Постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова вызвали в МИД Австрии из-за его высказываний по поводу Украины.
Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»). По его словам, это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
«Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала более жесткий перевод – «никакой пощады украинскому населению» – и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа. Такая трактовка является отвратительной и абсолютно неприемлемой. Никакого отношения ко мне и моим словам она не имеет. Печально, что на Украине прибегают к таким грязным пропагандистским методам», – цитирует РИА «Новости» Ульянова.
Между тем, в МИД Австрии заявили, что возмущены «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя».
«Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», – говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.
Вместе с этим, Twitter не нашел нарушений правил в публикациях по Украине Ульянова.
По словам дипломата, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов.
«Жалобы были внимательно рассмотрены, и Twitter пришел к выводу, что они не подлежат устранению. То есть никаких нарушений действующих правил этой социальной сети он не обнаружил, что и неудивительно, поскольку никаких нарушений не было. Но со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях», – отметил Ульянов.
Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов обвинил Запад в наплевательском отношении относительно ЗАЭС.
На мэра Мариуполя совершено покушение
Покушение совершено на мэра Мариуполя Константина Иващенко, сообщили в администрации города.
«Да, было, все живы, все в порядке», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, предположительно, бомба была не одна.
«Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, и сработало в момент подъезда чиновника. Константин Иващенко не пострадал», – пишет Руденко в Telegram-канале. На месте работают саперы.
Ранее заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения. В Гуру стреляли из пистолета и автоматов.
Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации
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Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу.
По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу.
При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований».
«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России.
«Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Шойгу назвал цель удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
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Ракетный удар, нанесенный украинскими военными по изолятору в Еленовке с плененными бойцами запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесен ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков «Азова». В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершенные с одобрения Киева», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
По словам Шойгу, «радикальный национализм, который насаждал батальон «Азов», стал идеологией всей бандеровской Украины».
«Сегодня на брошенных позициях ВСУ российские военнослужащие находят большое количество экстремистской литературы. Участники конгресса смогут увидеть ее образцы на тематической выставке вооружения, военной техники и средств обеспечения, которые используют украинские националисты», – сказал министр обороны.
Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
На Украине стали выгонять беженцев из центров содержания
Внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют без денег и одежды из центров содержания беженцев в течение трех дней, сообщил изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей.
«Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня. И это будет по 45 или 50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Условия аховые. А когда через три дня их выгоняют – без денег, без одежды, без ничего – им приходится возвращаться в свои дома», – приводит РИА «Новости» слова журналиста.
Он считает, что власти Украины должны объяснить народу, куда делась западная финансовая помощь и почему у солдат ВСУ нет оружия, а у гражданских – крыши над головой.
Ранее выехавшие жители Херсонской области начали возвращаться обратно из других регионов Украины из-за запрета общаться на русском языке и отсутствия социальных гарантий.
Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Ранее сообщалось, что четверть британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят оставлять их дольше, чем на полгода.
Также британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам. Так, семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей.
Военкор Сладков назвал условия России на возможных переговорах с Украиной
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Переговоры с Украиной можно вести, если Киев будет безоговорочно согласен с предварительными условиями: прекращение огня, вывоз вооружения в Россию, признание российскими освобожденные территории, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
«Можно ли вести переговоры с Украиной? Я считаю, можно, если Киев будет согласен с предварительными условиями», – отметил Сладков в комментарии RT по поводу призыва бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера к странам НАТО договориться между собой о переговорах по украинскому конфликту.
Военкор добавил, что украинские власти должны принять эти условия сразу, в первый день и без обсуждения.
Следом о перечислил восемь пунктов, которые, по мнению журналиста, должен принять Киев. Это прекращение огня и вывоз Украиной оружия и боеприпасов в Россию. Также речь идет о «полной денацификации Украины» в течение полугода, а также выдача Киевом Москве военных преступников для суда.
«Признание Крыма, Донбасса, бывших украинских Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей территориями России», – отметил Сладков.
Также он назвал условием «полный российский контроль» за выполнением этих условий на остающейся территории Украины, признание права силового реагирования России на невыполнение любого пункта договора.
Кроме этого Сладков считает, что Россия должна потребовать от Киева полной оплаты средств, потраченных на спецоперацию и оплату восстановления всех разрушенных объектов на российской территории, включая новые территории.
По мнению журналиста, гарантами выполнения этих соглашения должны выступить США, Великобритания и другие государства, которые осуществляли военную поддержку Украины.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Разоблачено вранье украинских военных о неких «партизанах»
Останки автомобиля, который якобы был обнаружен и уничтожен украинскими военными при помощи местных «партизан», оказался разбитым британским Husky TSV.
«Ловко соврать не получилось. Украинские недогеббельсы опубликовали духоподъемный пост о действиях неких «партизан». Они показали листовку с угрозами в адрес российских военных на остове автомобиля, якобы уничтоженного ВСУ в результате успешной наводки «местными жителями. Вот только разбитая машина на самом деле британский Husky TSV, поставленный в ВСУ западными покровителями. Неудобно получилось», – сообщается в Telegram-канале «Царьград ТВ».
Ранее МИД разоблачил ложь американских СМИ о «воровстве» энергии с Запорожской АЭС.
Вассерман предсказал Зеленскому гибель от рук соратников
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться своих же соратников, которые намерены убить его, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его мнению, сподвижники украинского лидера уничтожат его, чтобы больше никто не смог пойти на капитуляцию Украины и подписать соответствующий документ. Вассерман уточнил, что по международному праву безоговорочная капитуляция рассматривается как окончание существования государства, передает ФАН со ссылкой на «Дума ТВ».
Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять.
Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС
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Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, однако нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«19 августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае последствия могли бы быть непоправимые», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Рогов подчеркнул, что нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы и предпримут новые провокации и обстрелы ЗАЭС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.
Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Украинские войска предприняли неудачную попытку прорыва в Херсонской области
Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что «киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине». По его словам, «какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала». Он подчеркнул, что «это все на совести военных преступников Зеленского, которые провоцируют людей идти в атаку».
Как заявил Стремоусов, украинское руководство требует контрнаступления, чтобы получить очередной транш от Запада, не задумываясь о жертвах, поскольку «для Зеленского и его команды жизни простых людей ничего не стоят», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией.
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар
Украинские силовики нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, снаряды разорвались возле администрации станции, сообщили в администрации Энергодара.
«Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. По полученным данным, для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий станции. Критические объекты станции не повреждены», – передает РИА «Новости» со ссылкой на власти города.
Сведения о пострадавших среди сотрудников станции уточняются. Власти Энергодара пояснили, что сразу после артудара по ЗАЭС националистические формирования Украины открыли огонь по пригороду Энергодара.
Ранее власти Запорожской области заявили, что готовящуюся провокацию на АЭС удалось предотвратить, однако нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.
Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Украинские боевики собрались взорвать мост в Николаевской области
ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале ведомства.
По данным Минобороны, в Белицком украинскими националистами в школе № 9 (ул. Труда) оборудованы опорный пункт, позиции артиллериии РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита».
Кроме того, ВСУ устроили казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки в школе в Новодмитровке.
«В Константиновке на территории школы № 16 (ул. Преображенская) дислоцируются украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты. В Николаеве на территории школ № 36 (ул. Пограничная) и № 64 (ул. Архитектора Старова) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы», – заявили в Минобороны.
Ранее власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС.
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