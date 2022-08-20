Военкор Сладков назвал условия России на возможных переговорах с Украиной

Переговоры с Украиной можно вести, если Киев будет безоговорочно согласен с предварительными условиями: прекращение огня, вывоз вооружения в Россию, признание российскими освобожденные территории, заявил военный корреспондент Александр Гладков.

«Можно ли вести переговоры с Украиной? Я считаю, можно, если Киев будет согласен с предварительными условиями», – отметил Сладков в комментарии RT по поводу призыва бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера к странам НАТО договориться между собой о переговорах по украинскому конфликту.

Военкор добавил, что украинские власти должны принять эти условия сразу, в первый день и без обсуждения.

Следом о перечислил восемь пунктов, которые, по мнению журналиста, должен принять Киев. Это прекращение огня и вывоз Украиной оружия и боеприпасов в Россию. Также речь идет о «полной денацификации Украины» в течение полугода, а также выдача Киевом Москве военных преступников для суда.

«Признание Крыма, Донбасса, бывших украинских Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей территориями России», – отметил Сладков.

Также он назвал условием «полный российский контроль» за выполнением этих условий на остающейся территории Украины, признание права силового реагирования России на невыполнение любого пункта договора.

Кроме этого Сладков считает, что Россия должна потребовать от Киева полной оплаты средств, потраченных на спецоперацию и оплату восстановления всех разрушенных объектов на российской территории, включая новые территории.

По мнению журналиста, гарантами выполнения этих соглашения должны выступить США, Великобритания и другие государства, которые осуществляли военную поддержку Украины.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.