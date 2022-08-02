Пескова спросили о местонахождении турбины для «Северного потока»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, где на данный момент находится турбина для «Северного потока», которая должна быть возвращена после ремонта в Канаде.

«Этого я вам точно не могу сказать, это у Газпрома выясняйте», – передает его слова ТАСС.

Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.

Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».