Дуда выступил с обвинением в адрес Меркель

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что до сих пор считает неверным многолетнюю поддержку проекта «Северный поток – 2» со стороны экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (занимала пост с 2005 года по 2021 год).

«Газовые проекты под названием «Северный поток» – это большой упрек Германии с моей стороны», – передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Дуды.

«Мы постоянно слышали, это что Nord Stream был чисто экономическим проектом, на который трудно было повлиять, – добавил Дуда. – Данный аргумент я никогда не разделял. Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия «Северному потоку – 2», и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы».

Напомним, уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.