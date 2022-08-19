В Сочи стартовали переговоры Путина и Токаева Путин указал на позитивное развитие отношений России и Казахстана 19 августа 2022, 16:35 Текст: Алексей Дегтярев

Развитие российско-казахстанских отношений проходит в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. «По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. И наша встреча придает дополнительные импульсы развитию нашего доверительного стратегического партнерства», – цитирует Путина ТАСС. Он напомнил, что в октябре отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами. Глава российского государства отметил, что активно сотрудничают министерства и ведомства двух стран, также активно работает межправкомиссия. «Министерства иностранных дел [России и Казахстана], министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», – сказал Путин. «В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше личное участие. Тем более Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате», – приводит слова Токаева РИА «Новости». Президент Казахстана прибыл в Сочи несколько часов назад, через некоторое время стартовали переговоры лидеров двух стран. В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.

Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО 18 августа 2022, 08:41

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал. «Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи. Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье. Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия. «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной 18 августа 2022, 22:20 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин обратил внимание руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. На совещании по теме судостроения Путин поинтересовался у руководителя Объединенной судостроительной корпорации, почему у ОСК скопилось столько убыточных контрактов. Топ-менеджер ответил, что корпорация при формировании заказа не может сразу посчитать, какая будет цена, но действует в пользу заказчиков, чтобы достроить суда, а потом уже разбирается с деньгами. «Может быть, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», – приводит слова Рахманова ТАСС. «Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной», – ответил Путин. По его словам, «нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины». «Что касается интересов заказчика, то и здесь, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечить его интересы, но это не значит, что нужно делать шалтай-болтай: начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое», – подчеркнул президент. Путин упомянул схему, которая используется при заказах от Минобороны, когда изначально есть ориентировочные цены. «Все это можно сделать [и для гражданских заказов], вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика. Вопрос в том, чтобы своевременно, грамотно, в короткие сроки отработать все формальные вопросы, связанные с заключением контракта. Я обращаю на это ваше внимание, пожалуйста», – сказал президент. «Есть, Владимир Владимирович! Приняли к исполнению», – ответил Рахманов. Кроме того, на совещании вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что правительство приняло решение провести финансовый аудит накопленной задолженности ОСК. По его словам, такая необходимость возникла из-за того, что судостроительные компании часто заключают твердые контракты на постройку гражданских судов при отсутствии окончательного проекта. В результате, чтобы сдать судно, верфи вынуждены брать на себя убытки за превышение первоначальной стоимости. Чтобы избежать повторения таких ситуаций, Мантуров дал поручение ОСК больше не заключать контракты на строительство судов без технико-экономической экспертизы проекта. Ранее в четверг Путин назвал задачи в судостроении. Новости СМИ2 Путин сказал, как правильно бороться с алкоголизмом в регионах 17 августа 2022, 14:12

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

При борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать» и накручивать цены, необходимо усилить пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Путин отметил, что показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. «Это много», – указал президент, его слова приводятся на сайте Кремля. Между тем, по словам главы государства, при борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее». «Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни», – призвал Путин. США похвалили себя за «попытку предотвратить» конфликт на Украине 16 августа 2022, 23:42 Текст: Антон Антонов

США приложили больше всех усилий, пытаясь предотвратить конфронтацию на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в ответ на обвинения со стороны президента России Владимира Путина. Комментируя заявление Путина о том, что Западу «нужны конфликты», Прайс назвал слова президента России «необоснованными». По версии Госдепа, «ни одна другая страна не сделала больше», чем США, «в преддверии жестокого вторжения России на Украину, чтобы попытаться предотвратить войну», передает ТАСС. По его словам, США «взаимодействовали не только с партнерами и союзниками в НАТО и Киеве, но и с россиянами – на высоких уровнях». На взгляд Прайса, все эти контакты не дали искомого результата, «потому что президент Путин был полон решимости» реализовать планы проведения операции на Украине. Ответственность за продолжение конфликта на Украине несет только правительство России, США лишь снабжают Киев средствами для обороны, утверждает Прайс. Он признал, что заключение другими странами с ОПК России военных контрактов чревато применением санкций со стороны США и «десятков других стран». Напомним, Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что «для удержания своей гегемонии им нужны конфликты», а народу Украины уготовили роль пушечного мяса. Президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Президент Индонезии заявил о намерении Путина посетить саммит G20 на Бали 19 августа 2022, 06:17

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, заявил индонезийский лидер Джоко Видодо Bloomberg. «Президент Путин сказал мне, что он приедет», – передает РИА «Новости» слова главы Индонезии. Он таже сообщил, что посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин. Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. Путин назвал задачи в судостроении 18 августа 2022, 18:18 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо развивать собственные компетенции в судостроении, нужно достичь независимости по значимым технологиям, заявил президент России Владимир Путин на совещании по судостроению. Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, но нужно сделать все для выполнения программ, сказал глава государства, передает РИА «Новости». «Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране», – указал Путин. Он отметил, что на совещании обсудят ситуацию в судостроении, проблемы российских верфей, производителей и заказчиков судов, а также стратегические задачи отрасли. Иностранные партнеры не исполняют свои обязательства по поставкам перед российскими судостроителями, что провоцирует трудности, сказал Путин. «Замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных, да и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Это очевидно. Я имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса», – подчеркнул президент. «Я обращаю внимание всех коллег, прежде всего, конечно, правительства, и, конечно, предприятий судостроения. Нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму, ясно, что все свести к минимуму невозможно, но свести к минимуму влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем», – добавил Путин. В 2021 году президент заявлял, что государство продолжит оказывать поддержку судостроения в России, несмотря на прямую и скрытую конкуренцию в этой сфере. Новости СМИ2 Эксперт: Новому главе Тамбовской области удалось найти решение застаревшей проблемы региона 16 августа 2022, 18:25

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

«В области хорошо развиваются перерабатывающая и пищевая промышленность. Создаются новые рабочие места, реализуются 12 инвестиционных проектов общим объемом 128 млрд рублей, что позволит создать четыре тысячи новых рабочих мест», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник Владимир Путин и врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров обсудили проекты по развитию региона, в частности – в социальной сфере. «В ходе встречи Егоров рассказал, чем живет Тамбовская область, каков потенциал ее развития и как регион принимает участие в восстановлении Донбасса. Как известно, область помогает Луганской народной республике (ЛНР). Оттуда принимают беженцев. В разговоре с президентом, к примеру, был отмечен проект «Тамбовский колхозник», в рамках которого налажена отправка гуманитарных грузов в Луганск. Тамбов также проводит курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания из ЛНР. С 1 сентября они начнут уже учить детей у себя в республике», – перечислил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Что касается экономики Тамбовщины, то в первую очередь Егоров предпринимает усилия по развитию агропромышленного комплекса. «АПК составляет треть экономического потенциала области. В последнее время растет животноводство. Кроме того, в области хорошо развиваются перерабатывающая и пищевая промышленность. Создаются новые рабочие места, реализуются 12 инвестиционных проектов общим объемом 128 млрд рублей, что позволит создать четыре тысячи новых рабочих мест», – указал Данилин. Одобрил глава государства и усилия Егорова в сфере строительства социальной инфраструктуры, добавил политолог. «В частности, для региона актуальна проблема с чистой водой. Тема застаревшая – в Тамбове назрела полная реновация всей системы водоснабжения, и Егорову потребуется помощь федерального центра. Проблема качества воды уже решается, в частности, с тамбовскими городскими коллекторами», – пояснил эксперт. «Кроме того, в области завершается ремонт десяти школ и планируется открытие 12 новых. Строятся дороги, ведется реконструкция детской больницы. В общем, социальные проекты реализуются в хорошем темпе и жители ценят усилия нового руководителя», – сказал Данилин. По его мнению, на это указывает одновременный рост в Тамбовской области рейтингов власти. «Президент, судя по всему, был удовлетворен докладом, поддержал Егорова и пожелал ему успехов. Итоги у встречи были явно позитивные. Это важный посыл, особенно для жителей Тамбовской области, учитывая, что в сентябре там – выборы губернатора», – напомнил Данилин. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Максимом Егоровым. Егоров рассказал, что в регионе «в целом все спокойно». «Мы реализуем национальные проекты, строим школы, больницы, дороги, занимаемся благоустройством. Запустили региональный проект «Дворы Тамбовщины» с новыми подходами, и сейчас их уже реализовываем. На это заложили в бюджете 500 миллионов рублей», – сказал Егоров. «У вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране», – отметил Путин, которого цитирует сайт Кремля. «В целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, всё у вас развивается достаточно стабильно. Так держать. Всего хорошего!» – добавил президент. Эрдоган собрался инициировать встречу Путина и Зеленского 18 августа 2022, 10:36 Текст: Антон Никитин

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил из Львова телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники. «Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», – сообщил корреспондент телеканала из Львова, передает РИА «Новости». Тем временем телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» по Украине. «Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом «Нет конкретного вопроса для решения лидеров». Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию. Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить «дорожную карту». Затем делегации могут начать работу по воплощению этой «дорожной карты» в жизнь». Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерреша», – отметил телеканал. Путин ранее заявлял, что возможность встречи с Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность. В Кремле также говорили, что президент России не отказывается от встречи с Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву. Новости СМИ2 Политолог: Новый глава Владимирской области делает регион привлекательным для молодежи 17 августа 2022, 19:50

Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Авдеев отлично разобрался в проблематике своего региона. Он понимает, что необходимо в первую очередь поддерживать промышленные предприятия. Неслучайно он сказал: будут жить заводы – будет жить Владимирская область», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя беседу президента Владимира Путина и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. «Разговор президента и врио губернатора получился предметным и спокойным. Авдеев точечно отмечал моменты, которые считаются важными в регионе. Это хороший ход. Скажем, Авдеев вынес на обсуждение вопросы строительства автомобильной трассы М12 в обход Владимира. Насколько известно, реализация проекта идет с опережением графика – в этом году подрядчики планируют сдать едва ли не половину всего участка. Кроме того, Авдеев обсуждал с президентом обновление общественного транспорта, закупки автобусов и троллейбусов, а еще реконструкцию стадиона «Торпедо» и здания Владимирского театра», – перечислила политолог Анна Федорова. В целом область показывает неплохие экономические показатели, так что можно сказать, что Авдеев хорошо зарекомендовал себя с точки зрения системной работы по всем отраслям, отмечает политолог. «Даже в условиях санкционного давления власти региона справляются достаточно хорошо. По этому поводу идет системная работа, ведь Авдеев – экономист и компетентный управленец», – напоминает Федорова. Разумеется, сохраняется множество проблем. Например, утечка владимирской молодежи, которая ищет работу в соседней Москве, но Авдеев знает, как удержать молодежь дома, уверена эксперт. «Если владимирцы видят, что родной регион не развивается, то они будут искать, где живется лучше. Эта история касается и малых населенных пунктов, сельских территорий. Рост экономики, повышение зарплат – это важно, но, с другой стороны, для молодежи имеет значение качество жизни, комфортная городская среда. Удерживать людей в родном регионе можно только позитивными изменениями, и Авдеев видит эту проблему», – подчеркнула эксперт. «Что касается итогов встречи с президентом, то у меня сложилось ощущение, что Путин положительно оценил деятельность Авдеева. Недаром глава государства отметил рост экономических показателей региона», – подытожила Федорова. В среду состоялась встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Глава области назвал одной из приоритетных своих задач развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности и, как следствие, рост доходов граждан, бюджета и возможности реализовывать социальные программы. Сейчас во Владимирской области реализуется около 60 инвестиционных проектов. Президент сообщил, что полученные им от Авдеева письма с предложениями по знаковым проектам «будут направлены в нужные инстанции, в правительство». «Более того, я обещаю, еще с ними переговорю на этот счет, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные», – сказал глава государства. Напомним, в октябре прошлого года Путин назначил врио главы Владимирской области Александра Авдеева, 47-летнего депутата Госдумы от «Единой России». Управленческий опыт Авдеев набирал на должности мэра Обнинска, а затем – вице-губернатора Калужской области. Он выпускник «школы губернаторов» (программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС). Авдеев выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора области, которые пройдут в единый день голосования – 11 сентября. Путин поддержал знаковые проекты главы Владимирской области 17 августа 2022, 14:37 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Глава государства поддержал проекты развития региона, в частности, реконструкцию стадиона «Торпедо» и здания Владимирского театра. «Ваши письма передо мной лежат, они будут направлены в нужные инстанции, в правительство. Я Вас прошу с коллегами проработать. Это касается и северного обхода Владимира, это касается здания Владимирского академического областного драматического театра, стадиона «Торпедо» и закупки автобусов и троллейбусов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Путин отметил, все, что Авдеев направил в качестве обращений, будет передано в соответствующие ведомства. «Более того, я обещаю, еще с ними переговорю на этот счет, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные. Вы на все, что представляет особый интерес, в этих документах обратили внимание. Прошу Вас только с коллегами вместе поработать, не ждать, пока письма сами по себе будут гулять, а прямо связаться с соответствующими министерствами и ведомствами через администрацию президента, потому что все будет в секретариате», – сказал глава государства. Между тем в ходе встречи глава региона также отметил, что одной из приоритетных своих задач ставит развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности и, как следствие, рост доходов граждан. «Сейчас реализуется порядка 60 инвестиционных проектов в области, 20 соглашений мы подписали буквально в последние месяцы. Надеемся, что это приведет к тому, что и рост доходов граждан, и рост доходов бюджета позволит нам реализовывать социальные программы», – сказал Авдеев. Он также обратил внимание, что особое значение для развития экономики региона имеет строительство автомобильной трассы М12, это коридор Восток – Запад. «Строительство идет с опережением графика. В этом году подрядчики планируют сдать почти 90 километров из 220 – всего участка, который идет по территории области. Строительство этой магистрали действительно будет способствовать размещению новых производственных сил, еще большему раскрытию туристического потенциала нашего региона», – доложил глава Владимирской области. В конце встречи Путин пожелал руководителю региона успехов. «Вопросы, которые Вы обозначили, действительно очень важные. И спорт, и культура поддерживаются очень хорошо. По инфраструктурным вопросам будем отрабатывать согласно рекомендациям», – заключил Авдеев. Новости СМИ2 Токаев прибыл в Сочи на встречу с Путиным 19 августа 2022, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи, где в пятницу пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики. «Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как информировала ранее пресс-служба Кремля, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и стратегического партнерства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году. По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Главы регионов России получили высокую оценку и поддержку Путина 19 августа 2022, 10:45 Текст: Александра Юдина

Состоялась серия встреч российского лидера Владимира Путина с врио губернаторов нескольких российских регионов, где высшие должностные лица субъектов страны сообщили главе государства о социально-экономической ситуации в регионах и попросили о федеральной поддержке необходимых для развития направлений. Так, 3 августа состоялась встреча президента с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым. Глава государства обратил внимание на рост в субъекте страны ВРП и инвестиций, а также на развитие там промышленного производства. Врио, в свою очередь, доложил о ситуации в ключевых сферах развития региона – рассказал о социальных основах бюджета, положении беженцев из Донбасса, борьбе с пандемией коронавируса и мерах поддержки предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Также Евраев подчеркнул, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства в регионе составил 106,8%, ВРП достиг 688 миллиардов рублей, объем инвестиций в основной капитал – 112,4% при плановых показателях 103,9% (к уровню 2020 года). Евраев попросил президента оказать региону поддержку в строительстве Карабулинской развязки – «вопросе жизни и развития всей области». Оценочная стоимость строительства моста составляет 18 млрд рублей. Президент констатировал, что вопрос действительно важен, и сообщил, что поручит ведомствам начать над ним работу. Позднее, 9 августа глава российского государства провел рабочую встречу с врио главы Кировской области Александром Соколовым. Врио доложил президенту о том, что ему удалось сделать за три месяца в новой должности. Соколов подчеркнул, что в ходе активных поездок по области (врио посетил более 20 муниципалитетов) и общения с жителями у него получилось не только глубоко погрузиться в проблемы региона, но и понять его возможности. Президент оценил работу врио, но напомнил, что есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Среди них – ситуация в моногородах. Врио также попросил Путина поддержать Кировскую область в связи с предстоящим 650-летием города Кирова. «Президент с вниманием отнесся к моим просьбам и сказал, что обязательно рассмотрит обращения», – сообщил в своем Telegram-канале Соколов. С главой государства встретился врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев 11 августа. Врио сообщил, что за прошедшие месяцы в должности погрузился в ситуацию в регионе и полностью ее контролирует. По оценке главы государства, среди них – хорошие темпы развития строительного сектора и сельского хозяйства. В беседе с Путиным Зайцев обозначил темы, принципиально важные для развития Марий Эл. Среди них – модернизация взлетно-посадочной полосы, реставрация замка Шереметева и ремонт акушерско-физиологического корпуса перинатального центра. «Надеюсь, мы получим поддержку со стороны Президента в решении этих вопросов», – написал врио в своем Telegram-канале после рабочей встречи. Кроме того, 16 августа президент встретился с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым. Егоров подчеркнул, что основные макроэкономические показатели региона стабильно демонстрируют положительную динамику. В частности, рост собственных доходов бюджета на 1 августа текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составил 120%. «С учетом текущей экономической ситуации, когда наша страна находится под санкционным давлением, мы приняли большое количество дополнительных мер поддержки различных отраслей: это и промышленность, и сельское хозяйство, и не забываем про малый и средний бизнес», – сообщил врио. Также Егоров попросил президента о федеральной поддержке по потребности Тамбовской области в автобусах на газомоторном топливе, новой дорожно-коммунальной технике и реновации системы водоснабжения. Президент пообещал оказать содействие в решении актуальных проблем и констатировал, что в области все развивается «достаточно стабильно». 17 августа вопросы социально-экономического развития Владимирской области с президентом обсудил врио губернатора региона Александр Авдеев. «В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране. Но, конечно, есть вопросы, требующие особого внимания», – озвучил свою оценку Путин. Врио обозначил, что в области реализуется более 60 инвестпроектов, индекс промышленного производства в январе-июне 2022 года вырос почти на 7%, и при поддержке Правительства России идет работа над созданием второй особой экономической зоны. Кроме этого, с опережением графика идет строительство трассы М-12. «Президент оценил эти шаги. И очень важно, что поддержал наши инициативы: строительство северного обхода Владимира, восстановление областного драмтеатра и др. Пообещал, что переговорит с коллегами в Правительстве несмотря на то, что некоторые из проектов действительно весьма дорогие», – сказал он. Встречи врио губернаторов российских регионов с главой государства показали, что каждый из врио активно включился в региональную повестку, понимает сильные стороны развития своих территорий и работает над решением актуальных проблем жителей. Поддержка со стороны федерального центра – не просто знак символического доверия президента по отношению к врио, а готовность к совместной работе федерального центра и регионов для развития страны. Новости СМИ2 Путин обсудил с президентом Индонезии продовольственную безопасность 18 августа 2022, 13:35 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, обсудили продовольственную безопасность, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Индонезии Джоко Видодо... Обсуждалась проблематика глобальной продовольственной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Отмечается, что Путин поздравил Видодо и народ Индонезии с национальным праздником – Днем независимости, который отмечался 17 августа. Во время телефонного разговора глава российского государства проинформировал индонезийского коллегу об усилиях России, Турции и ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений. «Владимир Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений», – уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Москва активно сотрудничает с ООН по разблокировке вывоза российских удобрений и зерна, других продуктов, так как без решения этого вопроса проблему продовольственной безопасности не решить. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рейтинги доверия президенту показали стабильно высокие результаты 19 августа 2022, 14:38 Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 77,8%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% респондентов, следует из данных, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,2%. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью с июля по август 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Между тем, по данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а доверяют российскому лидеру 77% россиян. Опрос «ФОМнибус» проводился 12-14 августа и охватил 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов. По данным на 29 июля, российскому лидеру доверяют 80,7% россиян, следует из данных опросов ВЦИОМ, согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценивают 78% опрошенных. Новости СМИ2 В Сочи стартовали переговоры Путина и Токаева 19 августа 2022, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали встречу в Сочи в пятницу, сообщают информационные агентства. Встреча проходит в резиденции российского лидера Бочаров Ручей, передает ТАСС. Путин заявил, что намерен обсудить в деловом и дружеском ключе много вопросов повестки дня. Токаев отметил, что настроен «придать динамику» двустороннему сотрудничеству. Президент Казахстана прибыл в Сочи несколько часов назад. В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.