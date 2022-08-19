Эрдоган предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным

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19 августа, пятница | Последнее обновление — 13:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эрдоган предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это была моя первая поездка в Украину после начала войны. В ходе наших встреч с господином Зеленским мы обсудили все аспекты наших двусторонних отношений. Конечно, главной темой наших переговоров была война, которая идет уже около полугода. Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», – передает РИА «Новости» его слова.
Эрдоган добавил, что в ходе трехсторонней встречи были обсуждены шаги, которые можно предпринять для активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна.
Также турецкий лидер заявил, что планирует обсудить с российским коллегой ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.
«Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», – сказал он.
Также Эрдоган подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Путиным по вопросам Сирии.
«Я говорю: «Давайте закрепим этот процесс», проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом. Мы продолжим этот процесс. Очень хотелось бы, чтобы мы могли более эффективно провести эти работы и с Ираном, но этого не произошло. В настоящий момент мы продолжаем эту солидарность и единство с Россией с той же решимостью», – сказал глава Турции.
По его словам, Минобороны Турции и разведка находятся в контакте с Россией по шагам, предпринимаемым в Сирии.
«На данный момент наши силы безопасности, разведка и Министерство национальной обороны находятся в контакте с Россией по поводу каждого шага, который мы предпринимаем в Сирии. Мы находимся в постоянном контакте с ними», – заключил Эрдоган.
17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему роль генсека ООН в текущих событиях для России скорее выгодна, если не сказать больше.
Провокацию ВСУ у Запорожской АЭС решили показать в режиме онлайн с воздуха
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Беспилотные летательные аппараты начнут трансляцию ситуации на Запорожской атомной электростанции, где, по данным Минобороны России, планируется провокация украинских войск, заявили в администрации Запорожской области.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.
Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.
Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области
Людей вывозят из двух белгородских сел Тимоново и Солоти после возгорания на складе с боеприпасами, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Напомним, в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов повреждены девять многоквартирных и около 70 частных домов, в основном – их окна и крыши.
По данным Минобороны, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.
В США допустили участие американских войск в конфликте на Украине
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Сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов, выразил мнение профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs.
В публикации Миршаймер описывает несколько вариантов сценария вмешательства США в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».
Так, по мнению автора, в случае, если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.
Более вероятен сценарий вмешательства США, если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу. В этом случае, учитывая намерение администрации президента США Джо Байдена не допустить такого исхода, Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.
Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.
Ранее сухопутные войска США объявили об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл в Европе в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине.
Работавшего на СБУ предателя поймали в Краснодаре
В Краснодаре пойман с поличным агент Службы безопасности Украины с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает ЦОС ФСБ.
«ФСБ России в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.
Выявлено, что россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.
Добавляется, что заведено дело о госизмене.
Ранее ФСБ задержала готовившего поджоги зданий в Минводах сторонника «Правого сектора*».
Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
«Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
В Запорожской области объяснили последствия отключения ЗАЭС
Остановка Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запустит энергетический кризис на Украине, для повторного запуска реактора нужны годы, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория», – сказал Рогов в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что сейчас доля электроэнергии больше, до недавних дней объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 млн рублей каждый день.
«Эта электроэнергия решала все текущие проблемы, плюс подконтрольные Зеленскому территории сегодня являются экспортерами этой энергии, на чем зарабатываются немалые деньги как раз высшим руководством данного режима», – добавил Рогов.
По его словам, ЗАЭС работает лишь на 17-20% от мощности, но пока не законсервирована.
«Остановить реактор – это не проблема, это 5-10 секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис», – заключил Рогов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.
Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить еще мощность до минимальных значений.
Украинские солдаты избили жительницу Мелитополя
Жительница подконтрольного ВС России Мелитополя в Запорожской области рассказала, что украинские солдаты избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в Запорожье за необходимыми документами.
Алена Фомина рассказала журналистам, что въехала в город беспрепятственно, однако в выдаче необходимой справки в исполнительной службе ей отказали. Но уже на следующий день женщину пригласили на допрос, где представились сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщает РИА «Новости».
По словам женщины, ее назвали коллаборанткой, «отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы». На следующее утро к ней в квартиру в Запорожье пришли пять украинских солдат в балаклавах и с автоматом. В этот момент, утверждает женщина, с ней находился ее ребенок, который спал.
«Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все, что угодно... Били по лицу, хватали за волосы... Ребят, но так не делается... Я увидела, кто такие враги. Слава Богу, что я вернулась домой, к своим детям», – приводит издание слова женщины.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
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В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
Военкор назвал «самый горячий» участок фронта на Украине
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Российский военный корреспондент Андрей Коц в своем репортаже рассказал о «самом горячем» участке специальной военной операции России на Украине.
Он заявил, что речь идет о «Пятнашке». Формально этот участок располагается на окраине Донецка. По его словам, здесь ежедневно стреляет ствольная артиллерия и минометы, но бойцы продолжают мужественно держать свои позиции, передает «Царьград».
В последнее время именно сюда переместились самые тяжелые бои. Здесь почти каждый день выдерживают обстрелы ствольной артиллерии и минометов, но продолжают держать позиции. С начала специальной военной операции в бригаде погибли 16 человек. Военкор подчеркивает, что, учитывая масштаб происходящего и тяжесть боев, это минимальные потери.
«Формально часть находится в тылу – на окраине Донецка. На самом деле она вполне доступна для вэсэушников, вооруженных западной артиллерией. Здесь это понимают: во дворе, задрав четыре ствола в небо, замерла зенитная самоходная установка «Шилка». Эти ЗСУ неплохо зарекомендовали себя в борьбе с корректирующими огонь беспилотниками-разведчиками», – уточнил военкор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Киев обиделся на Deutsche Welle за «пророссийские материалы»
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Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* (признано в РФ СМИ-иноагентом) в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это.
«Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW», – написал Николенко в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
В качестве примеров Николенко привел публикации, где говорилось, что «один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», а также что «запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента России Владимира) Путина».
Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. Так, в июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тыс. касок. А теперь уже бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью «немецкое оружие для Украины уже в пути».
Противопехотные мины «Лепесток» нашли в Белгородской области
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Большое количество лепестковых мин обнаружено после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области, одному ребенку оторвало кисть, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И «Лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», – цитирует ТАСС Гладкова.
По его словам, опасность последствия обстрелов не только в Шебекинском округе, но и в других районах, также заключается в том, что дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны.
«У нас есть большая трагедия, уже она случилась, мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать один из патронов. И сейчас давал распоряжение, чтобы в каждой школе провели родительские собрания, <…> мы должны быть бдительными», – добавил губернатор.
О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. Позднее обстрелы столицы ДНР с последующим сбросом «Лепестков» стали регулярными.
С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин. Так, в середине августа на мине «Лепесток» подорвалась и погибла российская журналистка Земфира Сулейманова.
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.
В начале августа Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток». Кроме того, в ООН обратились Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана.
Боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат
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Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» в районе Николаевки и «Айдар» в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.
В районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады. Уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – отметил Конашенков.
«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек», – сообщил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное ДНР, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода реактивных систем залпового огня «Смерч» в районах Васюковки ДНР и Орехова Запорожской области и взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районе Дзержинска. Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка ДНР, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Малые Проходы, Каменка, Долгенькое, Сухая Каменка, Новоосиново, Крахмальное Харьковской области и Любомировка Николаевской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВКС России разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины.
Зеленский заявил о планах Турции взять «шефство» над Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области.
«Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Накануне Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины. В четверг представители Анкары и Киева в присутствии Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана подписали соответствующий меморандум.
Системы ПВО сработали в Керчи
В Керчи сработали системы ПВО, опасности для города и Крымского моста нет, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», – написал Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
В Крыму отреагировали на угрозу применения Киевом оружия из США по полуострову
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Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
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