Взгляд
19 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
Разделы

США тоже оказались на грани энергетического кризиса

В США низкие запасы газа и снижается добыча Cliff Owen/AP/ТАСС
Разрываемая от газового кризиса Европа может оказаться в одной лодке с США. Там эксперты тоже увидели риски для возникновения энергетического кризиса этой зимой. Однако у Вашингтона, в отличие от Европы, есть возможность спасти свой внутренний рынок от коллапса. Причем ценой усугубления кризиса в ЕС. Подробности...
Перейти в раздел…

Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
Перейти в раздел…

Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России raf.mod.uk
Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой? Подробности...
Перейти в раздел…

Генсек ООН тайно помогает России

Президент Турции, президент Украины и генсек ООН во время встречи во Львове REUTERS/Gleb Garanich
Визит генсека ООН и президента Турции во Львов оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, Антониу Гуттериш потребовал от России невозможного – «демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС». С другой, однако, роль генсека ООН в текущих событиях для России скорее выгодна, если не сказать больше. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Революция несбывшихся надежд 1991 года

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Подробности...

Запад переносит свои колониальные комплексы на Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами. Подробности...

Предубеждение к русским на Украине – это ненадолго

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат
    Работавшего на СБУ предателя поймали в Краснодаре В Крыму отреагировали на угрозу применения Киевом оружия из США по полуострову В Китае назвали первопричину мирового хаоса Поляки призвали вернуть «украинских туристов» домой
    В Бундестаге сочли разумным переговоры с Россией по газу Эрдоган предложил Зеленскому организовать встречу с Путиным Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины На машины россиян в Грузии наклеили «антиоккупационные стикеры»
    Госдеп испугали последствия объявления России «спонсором терроризма» В ВСУ бывшие сержанты начали командовать ротами из-за нехватки офицеров Siemens Energy пошутила по поводу «одинокой» турбины «Северного потока» ВС России снизили оснащенность ВСУ техникой в десятки раз

    инициативы 1991 года


    Эксперт оценил риски возвращения тактического ядерного оружия на корабли ВМФ

    Белоруссия


    Белорусские военные прибыли на российский полигон «Ашулук» для учений

    заведение новикова


    Хинштейн возмутился случаем в ресторане «Магадан», куда не пустили российского офицера

    Видео

    крах промышленности


    Кто выиграет от остановки заводов в Европе

    разведывательные полеты


    Британия ищет щели российской обороны в Арктике

    враг России


    Идею гегемонии США добили в американском захолустье

    новые угрозы


    Как Крымский мост сводит с ума украинское руководство

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    новые заказы


    Герман Садулаев: Кто заработал на поставках оружия Украине

    голос разума


    Вадим Трухачёв: Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

    взвешенная оценка


    Мурад Садыгзаде: Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

    на ваш взгляд


    Вы делаете домашние заготовки на зиму?

    Генсек ООН тайно помогает России

    Президент Турции, президент Украины и генсек ООН во время встречи во Львове
    		   19 августа 2022, 12:10
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Визит генсека ООН и президента Турции во Львов оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, Антониу Гуттериш потребовал от России невозможного – «демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС». С другой, однако, роль генсека ООН в текущих событиях для России скорее выгодна, если не сказать больше.

    17 и 18 августа во Львове проходил примечательный трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Там они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали целую россыпь вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.

    Очевидно, что турецкий президент во Львове занимался прежде всего решением своих собственных вопросов. А именно: усилением экономического присутствия на Украине, защитой «зерновой сделки» (которая резко подняла авторитет Турции и лично Эрдогана), а также навязыванием себя в роли посредника в потенциальных мирных переговорах между Россией и Украиной. Что для турецкого президента крайне важно на фоне экономических проблем и непростых парламентских выборов 2023 года – такое посредничество подняло бы его авторитет в глазах турецкого населения.

    «Месяц назад, как вы знаете, мы – ООН, Украина, Россия и Турция – продемонстрировали исторический пример совместной работы. Не только Украина, но и весь мир начал ощущать позитивные последствия Стамбульского соглашения, которое сделало возможным безопасный экспорт зерна на мировые рынки через Черное море, – заявил Эрдоган. – В рамках сегодняшней встречи мы обсуждали, как сегодня можно увеличить действие существующего механизма. Мы рассмотрели возможность конвертирования позитивной атмосферы стамбульских договоренностей в устойчивый мир».

    Турецкие СМИ поддержали инициативу – в Анкаре пишут, что якобы Москва сама просила Эрдогана организовать встречу. Мол, президент Турции уже чуть ли не официальный посредник. В реальности из Москвы на этот счет никаких официальных подтверждений не поступало. Прежде всего потому, что Зеленский вопросы войны и мира не решает. А главное, украинский лидер от таких переговоров заведомо отказывается, выставляя для них неприемлемые условия.

    «Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», – заявил украинский президент. «Любой территориальный компромисс с Кремлем – это война, отложенная на будущее», – говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Что касается Гутерриша, то он – как глава Организации Объединенных Наций – должен был вроде как усиливать переговорные позиции Эрдогана. В какой-то степени своим присутствием освящать предложения турецкого президента.

    «Сразу же после российского вторжения на Украину я четко заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет преодолен без обеспечения надлежащего глобального доступа к украинским продуктам питания, а также к российским продуктам питания и удобрениям», – заявил Гутерриш. И добавил, что на данный момент более 560 тыс. тонн зерна и других продуктов питания, произведенных украинскими аграриями, отправлены на рынки по всему миру. Правда, забыл упомянуть, что львиная доля балкеров ушла не в голодающие страны Африки, а во вполне себе сытую Европу.

    Однако важно, что тем самым Гуттериш подтвердил прямую ответственность ООН (и свою лично) за соблюдение «зерновой сделки». Ведь внутри этой сделки зашиты и обязательства по снятию ограничений для экспорта российского зерна и удобрений.

    Казалось бы, это максимум, на что сейчас способна ООН. Эксперты и политики отмечают неспособность организации не то что решать глобальные вопросы войны и мира, но даже формулировать честную и принципиальную позицию по, казалось бы, очевидным моментам.

    Так, например, можно как угодно относиться к российской спецоперации на Украине, но по вопросу обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС у ООН (формально занимающейся поддержанием мира во всем мире) должна быть однозначная позиция: «Киев обязан немедленно прекратить обстрелы этой территории». Вместо этого Гутерриш пытается пройти между струями, ставя бюрократические моменты выше необходимости прекратить украинский ядерный терроризм.

    Так, на встрече с Зеленским Гуттериш вроде как обсудил визит миссии МАГАТЭ на станцию. «Мы согласовали с генсеком условия возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая отправится туда законным путем через территорию, свободную от оккупантов», – заявил Зеленский.

    Но если посмотреть внимательно на карту, то можно понять, что территории вокруг Запорожской АЭС давно освобождены от оккупантов – украинских. Там стоят российские войска, через позиции которых инспекторы МАГАТЭ вроде как ехать не должны.

    А значит, у истории с миссией МАГАТЭ могло быть три сценария. Первый – Россия уходит со станции и сопутствующих территорий. «Военная техника и персонал должны быть выведены с завода. Необходимо избегать дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Район нужно демилитаризовать», – заявил Гутерриш. Но в российском МИД уже заявили, что никакой «демилитаризации» не планируют.

    Второй – чиновники МАГАТЭ отправятся на АЭС с украинской территории на лодках, через Днепр. Но тогда они всё равно окажутся на станции, которую контролируют российские операторы и российские военные.

    Наконец, третий сценарий в том, что визит (который невозможно ни осуществить через «украинскую территорию», ни отказаться от него без угрозы потери лица и упреков в том, что ООН наплевала на ядерную угрозу) будет банально сорван. После очередного украинского обстрела в миссии заявят, что Россия неспособна обеспечить безопасность сотрудников МАГАТЭ, поэтому они с сожалением констатируют невозможность посетить станцию.

    Также от Гутерриша ждали жесткого осуждения удара ВСУ по Еленовской колонии, где находились украинские же военнопленные. И генсек вроде как заявил об инициировании миссии по расследованию теракта – ее возглавит бразильский генерал Карлос дос Сантос Крус. «Команда должна иметь возможность собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и свидетельствам без какого-либо вмешательства с какой-либо стороны», – пояснил Гутерриш.

    Вот только проблема в том, что украинский теракт произошел аж 29 июля – то есть 20 дней назад. А поскольку сроки начала работы миссии не определены (не говоря уже о маршруте, которым она попадет в Еленовку), то к моменту начала самого расследования многие вещественные доказательства либо исчезнут, либо будут сохранены российскими следователями и признаны ООН «ненадежными». Что позволит генералу Дос Сантосу выпустить итоговый доклад с обтекаемыми формулировками из серии «кто-то кого-то обстрелял».

    Наконец, у Гутерриша должна была быть жесткая и однозначная позиция относительно обстрелов ВСУ Донецка и других территорий противопехотными минами «Лепесток». Но Гутерриш ее не высказал, тем самым дав молчаливое согласие на продолжение военных преступлений украинским режимом. «Попытки западных персон приезжать с умиротворяющими миссиями на Украину оборачиваются терактами, обстрелами, жертвами и разрушениями. А по Львову, где бродили генсек ООН Гутерриш и Зеленский, обстрелов не было. Там обсуждали «мирные инициативы», – возмущается посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    Действительно, он ничего этого не сделал и не сказал. Однако, с другой стороны, не нужно требовать от ООН того, что она сделать сейчас не в состоянии – вместо этого эксперты предлагают использовать площадку организации и лично господина Гутерриша в российских интересах. Что Москва уже делает.

    Да, Гутерриш поспособствовал вывозу украинского зерна из Одессы – и хорошо, ведь параллельно с вывозом украинской пшеницы были сняты санкции против российского сельскохозяйственного экспорта. Не говоря уже о том, что благодаря этой сделке Запад лишился аргументации из серии «Россия устраивает гуманитарный кризис во всем мире», через который США и ЕС планировали подтянуть к антироссийским санкциям страны Африки и Азии.

    Да, Гутерриш (как и Эрдоган) не способен организовать эффективный дипломатический процесс между Россией и Украиной, однако ООН (в отличие от Турции) остается глобальной переговорной площадкой, где Москва может вести диалог с третьими странами и продвигать свою повестку среди всех мировых держав.

    Да, Гутерриш не готов осудить Киев публично за военные преступления и даже не собирается прибыть в Донецк для того, чтобы увидеть факты этих военных преступлений – однако он все прекрасно понимает. И, в отличие от западных стран, не заинтересован в продолжении конфликта на Украине до последнего украинца.

    Поэтому не стоит слишком гнобить генсека. Он играет как умеет. И то, как он умеет, уже работает на пользу России.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •