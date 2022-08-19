Невское ПКБ разработало линейку кораблей для ответа на актуальные угрозы

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) представило на форуме «Армия-2022» линейку перспективных кораблей на базе единой унифицированной платформы, предназначенных для реагирования на пандемии и техногенные катастрофы, сообщил заместитель гендиректора ПКБ по кораблестроению и ВТС Алексей Юхнин.

«Невское ПКБ в самом начале пандемии коронавируса по поручению руководства ОСК приступило к разработке двух госпитальных судов различного назначения: для оказания помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы, а также санитарно-карантинного - для транспортировки, оказания медпомощи и изоляции большого количества зараженных», – передает ТАСС слова Юхнина.

Он напомнил, что строительство современных госпитальных судов предусматривает новая Морская доктрина России. Кроме того, востребованность госпитальных судов для медико-санитарного обеспечения морской деятельности ВМФ заметно возросла в связи с повышением его боевой активности. Актуальны стали корабли для гуманитарных операций с оказанием высококлассной медицинской помощи в любом регионе мира, имеющем выход к морской акватории.

По словам Юхнина, грузовые помещения проектируемых судов позволяют развертывать стандартные мобильные госпитали вместимостью до 3 тыс. человек, а также оперативно развернуть в трюме корабля или на берегу стационарный госпиталь вместимостью до 5 тыс. человек. Такой корабль также будет способен одновременно принимать на полетную палубу до двух многоцелевых вертолетов Ми-8, что в совокупности с механизированными лифтами и подъемными механизмами обеспечивает максимально быструю доставку пострадавших в плавучий госпиталь.

Он отметил, что Невское ПКБ, которое специализируется на проектировании десантных и авианесущих кораблей, в инициативном порядке прорабатывало вопросы создания авианосца и универсального десантного корабля на транспортно-госпитальной платформе, эта работа успела дать результаты. Макеты линейки перспективных кораблей от ПКБ представлены в экспозиции ОСК на форуме «Армия-2022».

Замглавы Невского ПКБ отметил, что размерения универсального морского комплекса позволяют развернуть строительство любого из представленной линейки кораблей на основных российских судостроительных заводах – Балтийском заводе, Северной верфи, Севмаше, ССК «Звезда» или керченском судозаводе «Залив».

Ранее невское ПКБ на «Армии-2022» показало концепт госпитального судна для Арктики.