Shell собралась закрыть поставляющие нефть в США трубопроводы

Эксперт объяснил суть провокации Британии с заявкой на пролет разведчика над Россией

«Заявкой на пролет самолета-разведчика через территорию России Британия хочет в глазах Запада легализовать будущие нарушения нашего воздушного пространства», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика над территорией России.

«Действия Британии привычны – она понимает, что мы не одобрим полеты ее военных самолетов над Россией, но своим пониманием прецедентного права она хочет «задним числом» легализовать предыдущее нарушение российского воздушного пространства и привести это к норме. А затем и действовать согласно этой «норме» – залетать на территорию России», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Говоря о том, куда в идеале хочет отправить свои самолеты-разведчики Британия, эксперт сказал, что, скорее всего, Лондон хочет разведать обстановку в Центральной России. «Если их пустить на нашу территорию, то они, конечно, нарушат заранее оговоренный маршрут и будут пытаться подлететь ближе к Центральному экономическому району. А потом в ответ на наши претензии «включат дурочку» и скажут, что все перепутали», – добавил собеседник.

Не исключено, что британский самолет-разведчик хочет что-то сфотографировать на нашей территории, но вероятнее, что таким образом Запад британскими руками прощупывает ситуацию на предмет возобновления с нами взаимных наблюдательных полетов – пусть и не в том масштабе, что раньше, считает в свою очередь летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов.

«То есть Запад, вероятно, ищет точки налаживания с нами диалога и сотрудничества в целом. Москва может пойти навстречу Лондону и дать разрешение на пролет самолета-разведчика через территорию России при условии одобрения аналогичной заявки уже британской стороной», – указал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через российскую территорию, а ВКС РФ поставлена задача не допустить нарушения границы. «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.

Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – сообщило Минобороны РФ. Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.

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