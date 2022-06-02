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2 июня, четверг | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль: Западное оружие доставит еще больше страданий Украине
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперты оценили желание Байдена покупать российскую нефть по цене ниже рынка
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«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.
«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».
«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.
«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.
«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.
Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти». «Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка. «У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.
Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». В этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг.
Кроме того, в администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России, сообщает Bloomberg. В частности, Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, но Минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.
Противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. В этой связи предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти.
Вместе с тем Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Несмотря на санкции, доходы Кремля как бы не снижаются», – отметило он. По его словам, «это происходит, прежде всего, из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеют». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Он также признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Запад задумался об отказе от идеи эмбарго на российскую нефть
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Страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной, сообщил президент США Джо Байден.
На Западе, как следует из слов Байдена, ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти». Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». Как пояснил Байден, в этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Минобороны: Киев планирует обстрел России американскими ракетами большой дальности
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По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную провокацию, сообщают в Минобороны России.
«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что «этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».
«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – заключили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.
В среду стало известно, что власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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JP Morgan предсказал США экономический «ураган»
Экономический «ураган» надвигается на США, грядущая рецессия требует приготовлений со стороны банков, сообщил глава одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймон.
«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», – сказал Даймон, посоветовав «приготовиться». Он заявил, что «JP Morgan готовится» и собирается быть «очень консервативным с балансовыми отчетами», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC
Даймон отметил, что «сейчас вроде как солнечно, все в порядке», поэтому «все думают», что Федеральная резервная система США «может со всем справиться», но «ураган висит прямо впереди» и приближается. «Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом «Сэнди»… или «Эндрю», или чем-то подобным», – сказал он, добавив, что сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе».
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В администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России
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Администрация президента США Джо Байдена разделилась на сторонников и противников ужесточения санкций в отношении России, сообщают источники.
Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть. Кроме того, противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. Предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Байден сообщил, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене».
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МИД обвинил страны Запада в пересечении всех красных линий
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Запад спровоцировал конфликтную ситуацию на Украине, пересек все красные линии, заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
Как подчеркнул Машков, «все что сейчас происходит на Украине и вокруг нее, накапливалось долгие годы». «Не мы к ним приближаемся со своими вооружениями, а они со своими оборонительными идеями идут к нашим границам», – сказал он, отметив, что «отсюда все проблемы, возникшие вокруг Украины». По его словам, «больше терпеть это было невозможно», речь шла о «прямой угрозе национальным интересам» России.
«Поэтому и возникла эта конфликтная ситуация. Виновники в ней не мы. Она была спровоцирована всеми действиями западников в течение последних 30 лет. Они нас, кстати говоря, не слушали и не слышали. Нам не хотелось бы, чтобы такая ситуация возникала и на других направлениях», – приводит его слова РИА «Новости».
Машков заявил, что Запад сам разрушил систему европейской безопасности, странам Запада «придется за это платить», ведь «рано или поздно им придется ее восстанавливать», но «на прежних условиях это уже будет невозможно».
Посол отметил, что поставки американских реактивных система залпового огня HIMARS Украине подрывают стабильность. По его словам, с США «было очень сложно работать» во всех многосторонних структурах и до 24 февраля, а после «возможности компромиссов свелись если не до нуля», то до «минимума». Машков отметил, что США «плетут альянсы, которые имеют ту же направленность, как и все, что происходит в мире», они создают «систему глобального доминирования».
По его словам, «AUKUS, американо-японские альянсы, американо-южнокорейские альянсы – это схемы региональные для решения своих глобальных задач», причем союзники США «подчиняются Вашингтону». Так, «европейцы сделали все для того, чтобы разрушить свою собственную региональную безопасность». США готовятся «к будущим конфликтным ситуациям во всех регионах», сказал дипломат.
«Возьмите и ближневосточную ситуацию, создание систем ПРО, азиатское направление – создание альянсов против Китая, европейское направление. Вся эта картина складывается в общую глобальную установку», – заявил он, добавив, что США «уверовали в свою непогрешимость и способности создать супергигантскую настройку, где они будут доминировать».
В докладе МИД России «О нарушении прав российских граждан и соотечественников за рубежом» говорится, что «американские власти активно применяют тактику «борьбы чужими руками» против России и русских». Это «выражается в направлении масштабной военной помощи киевскому режиму и оказании давления на союзников США по НАТО с тем, чтобы они принимали аналогичные меры». Также «оказывается неприкрытое давление на суверенные государства в попытке сформировать соответствующий негативный фон вокруг нашей страны на международной арене».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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В Кремле рассказали об отсутствии контактов с Белым домом
Контакты между Кремлем и администрацией США сейчас фактически отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли контакты между Кремлем и Белым домом.
Напомним, СМИ сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с России на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.
Власти США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи
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Власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), говорится в заявлениях президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, распространенных в среду.
Как отметил американский лидер, речь идет о «значимом новом пакете помощи, призванном оказать своевременное и важное содействие украинским военным». По словам Байдена, «новый пакет [помощи] обеспечит их новыми средствами и новейшими вооружениями, включая HIMARS с боеприпасами». Он заверил, что США продолжат оказывать содействие Киеву в военной сфере, сообщает ТАСС.
Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.
Украина заверила США, что будет использовать РСЗО HIMARS только в оборонительных целях, уточнил замглавы Пентагона. Отмечается, что США заранее перебросили РСЗО HIMARS в Европу, чтобы обеспечить их быструю передачу Украине. Обучение ВСУ применению РСЗО HIMARS займет порядка трех недель, предполагает замминистра обороны США.
Также в Пентагоне заявили, что США будут считать оборонительным любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины, добиваются, чтобы не было ударов по России.
Блинкен уточнил, что США с начала Россией специальной военной операции на Украине предоставили военную помощь Киеву уже на 4,6 млрд долларов с учетом указанного пакета.
Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США.
В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране».
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Представитель Белого дома не ответила на вопрос об отказе Украины от территории
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать вопрос о том, допускает ли Вашингтон, что Украина будет вынуждена отказаться от части территории в результате российской спецоперации.
Жан-Пьер пришлось дать комментарий по поводу статьи президента США Джо Байдена в New York Times. У журналистов возникли вопросы в связи с тем, что Байден не стал упоминать о «международно признанных границах» Украины. Байден заявил, что цель США в конфликте на Украине заключается в том, чтобы она была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения, передает ТАСС.
Жан-Пьер спросили, не является ли это сигналом того, что Киеву придется уступить часть территории. «Я бы не стала интерпретировать это подобным образом», – ответила она. Когда ее попросили уточнить, считает ли в принципе Белый дом, что Украина будет вынуждена уступить часть территории, Жан-Пьер заявила: «Я думаю, что об этом я не стану говорить здесь на брифинге».
Кроме того, вопросы вызвало заявление главы киберкомандования США Пола Накасоне, который впервые признал участие своих подчиненных в «наступательных, оборонительных и информационных» действиях в связи с украинским конфликтом. Жан-Пьер спросили, не противоречит ли это словам Байдена о желании избежать непосредственной конфронтации с Россией. «Мы не видим это таким образом», – сказала она.
Напомним, власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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Кремль: Западное оружие доставит еще больше страданий Украине
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Поставки Западом оружия Киеву только доставят больше страданий самой Украине, но не повлияют на достижение целей спецоперации России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, каждый раз более современным, не меняет параметров специальной военной операции, в любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты – но просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках стран, которые туда поставляют оружие», – передает его слова ТАСС.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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Литва признала невозможность передать Украине замороженные активы России
У Запада нет юридического механизма, чтобы передать Украине замороженные активы России для дальнейшего финансирования восстановления страны, заявила в эфире радиостанции iniu Radijas министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, призвав ЕС разработать такую схему.
«Замороженные российские активы находятся за границей и могут быть задействованы для финансирования будущего восстановления Украины, но пока этот процесс юридически никак не регламентирован», – передает ее слова «Коммерсант».
Скайсте добавила, что Еврокомиссия должна или найти правовые обоснования для изъятия замороженных активов, или «создать новые механизмы» для этих целей.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран.
Комментируя ситуацию с заморозкой резервов ЦБ РФ странами Запада, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.
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В Пентагоне не уточнили реакцию в случае применения Украиной американских РСЗО по России
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Минобороны США не уточняет, какие решения могут быть приняты американской стороной, если вооруженные силы Украины (ВСУ) применят РСЗО HIMARS по территории РФ, но надеется на соблюдение Киевом данных Вашингтону соответствующих гарантий, сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
«Мы надеемся, что украинцы оправдают данные [ими] заверения [в том, что они не будут применять РСЗО HIMARS по территории РФ]», – приводит ТАСС заявление замминистра. При этом Кол не уточнил, как будут реагировать США в случае нарушения этих обещаний Киевом.
По его словам, украинские власти дали Соединенным Штатам заверения в том, что не будут применять комплексы облегченной реактивной системы залпового огня (РСЗО), смонтированной на колесном шасси, HIMARS по российской территории, в том числе на уровне президента Владимира Зеленского.
«Заверения были даны на многих уровнях украинского правительства. Министр [обороны США Ллойд] Остин поднимал эти вопросы во время многочисленных телефонных переговоров с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым. Они общаются друг с другом один-два раза в неделю с самого начала конфликта. Но это конкретное заверение пришло с высшего уровня украинской власти, включая президента Зеленского», – отметил Кол.
Ранее власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности.
В Германии заявили о «дырах» в эмбарго на российскую нефть
Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с «дырами», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По информации газеты, с введением нефтяного эмбарго ЕС достиг точки, когда цена согласованных действий против России оказывается слишком высокой. Так, Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Германия высказалась за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти, передает Прайм.
«Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло», – отмечает издание.
Также отмечается, что «в результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами». Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба», хотя Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90% всего импорта.
При этом издание утверждает, что большой недостаток этого эмбарго состоит в том, что ограничения в отношении нефти по сути вступят в силу только с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получать доход. Кроме того, вероятный рост цен на рынке «в худшем случае» даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго, а время позволит заняться поиском новых клиентов.
«Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС», – резюмирует FAZ.
Напомним, Байден сообщил, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене».
До этого Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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МИД обвинил Запад в «тотальной дискриминации россиян»
В странах Запада нарушения прав россиян стали массовыми, затронув как обычных граждан России, так и российских дипломатов, говорится в докладе МИД России.
В списке «наиболее распространенных нарушений» указываются «отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждение к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей, отстранение от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий, нападения, угрозы, оскорбления, намеренная порча имущества, и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья и т.п.».
Подчеркивается, что МИД «уделяет самое пристальное внимание этим вопросам». По оценке ведомства, с момента выхода предыдущего доклада о нарушениях прав граждан России и соотечественников за рубежом «не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось», передает РИА «Новости».
МИД указал, что «к сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины».
Так, российскому послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции «тревожную кнопку», дипломаты России в Британии подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства. В частности, «речь идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства», а также о «проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества».
В Германии «отмечен резкий всплеск проявлений дискриминации в отношении не просто русских и выходцев из России, а вообще всех представителей русскоязычной диаспоры, включая евреев и российских немцев из числа поздних переселенцев», а также граждан ФРГ. Дискриминация отразилась и на сфере культуры, затронула объекты религиозного назначения. Посольство России в Берлине с начала марта 2022 года получило свыше 800 обращений о случаях нарушения прав русскоязычных граждан в Германии. При этом «германские власти не оставляют без должного внимания бытовые проявления русофобии».
В Польше «россияне, в том числе сотрудники российских загранучреждений, нередко – с учетом того, что в Польше в сфере услуг работает много украинцев – сталкиваются с отказом в обслуживании». Подобное происходит «в продуктовых магазинах, аптеках, клиниках, стоматологических кабинетах, салонах красоты и т.д.». В Польше развернута «беспрецедентная по накалу и лживости (даже по меркам этой страны) антироссийская пропаганда, которая подпитывает небывалый по масштабам разгул русофобии», которую «во многом инициируют и поощряют польские власти и большинство местных СМИ».
В Чехии россияне «сталкиваются со сложностями при аренде жилья и бронировании отелей». А «крупнейшая в стране строительная компания «Central Group» в официальном пресс-релизе заявила, что не будет продавать недвижимость гражданам России», если те не «дистанцируются от политики российского руководства на Украине».
Ситуация с соблюдением прав российских граждан в США остается крайне удручающей, говорится в докладе МИДа. Вашингтон «уже многие годы уклоняется от нормального, цивилизованного сотрудничества с Россией по линии правоохранительных органов», продолжая «неприемлемую практику ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США». С 2008 года зафиксировано почти 60 таких случаев.
С начала специальной военной операции на Украине многим россиянам, проживающим в Канаде, стали угрожать физической расправой, украинская община в стране помогает нагнетать русофобскую истерию, «дети русских в канадских школах подвергаются травле», говорится в докладе. Эпицентрами нападок на все русское стали крупные города – Торонто, Калгари и Ванкувер.
Напомним, в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он.
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Украинский депутат допустил нанесение ударов по территории России американскими ракетами
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Самолеты и военные на территории России – легитимные цели для ударов ВСУ, заявил в эфире канала «Украина 24» депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
Он не исключил, что украинские военные могут и не соблюсти обещания, данные Вашингтону, и нанести по территории России удары ракетами HIMARS, сообщает «Коммерсант».
«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. У Киева есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели», – сказал Чернев.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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СМИ: Саудовская Аравия увеличит объемы нефтедобычи при их снижении в России
Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти, если Россия сократит объемы добычи ресурса из-за западных санкций, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Саудовская Аравия рассматривает вопрос об увеличении добычи нефти вследствие опасений по поводу нехватки поставок для обеспечения нормального функционирования энергетического рынка. «Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля над ценами на нефть не в их интересах», – передает «Коммерсант» мнение одного из источников газеты.
При этом саудовская сторона пока не рассматривает ситуацию на рынке как кризисную и не реагирует на призывы США нарастить поставки, отмечает издание. Уточняется, что принятию такого решения может поспособствовать увеличение спроса на фоне восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и существенное сокращение добычи нефти в России.
«Хотя задействовать все свободные мощности сейчас было бы преждевременно, они (Саудовская Аравия) готовы отреагировать, если рынок начнет выходить из-под контроля. Они рассматривают резервные мощности как последнюю линию защиты от риска рецессии и роста цен на нефть», – добавил источник, подчеркнув, что даже несмотря на сближение с США в вопросе возможного наращивания добычи, «королевство не собирается отворачиваться от России».
Тем временем мировые цены на нефть в четверг утром упали более чем на 1,5%, рынки оценивают новости о возможном увеличении добычи Саудовской Аравией. Не дает заметной поддержки и статистика Американского института нефти (API), опубликованная в ночь на четверг. Согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 27 мая снизились на 1,2 млн баррелей.
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