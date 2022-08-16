В ООН назвали очень хорошими переговоры Гутерреша и Шойгу

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16 августа, вторник  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
Разделы

Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

Литва, по сути, грозит прервать железнодорожное сообщение Калининграда и большой России Виталий Невар/ТАСС
С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда? Подробности...
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ОПК бросил вызов китайскому беспилотному «ширпотребу»

На форуме «Армия-2022» были представлены новейшие разработки ударных вооружений Павел Бедняков/РИА Новости
Первый же день выставки «Армия-2022» наглядно показал, что участие человека в войнах постепенно снижается, основная боевая нагрузка ложится на роботов. На форуме представили робота М-81 для сухопутного боя, беспилотный армейский грузовик, беспилотный вертолет, а главное – новейший дрон комбинированного типа. Но почему-то главными соперниками дрона эксперты хором называют дешевые БПЛА из Китая. Подробности...
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Кошмары русских Латвии начали сбываться

Русские жители Латвии столкнулись с беспрецедентным давлением Александр Рюмин/ТАСС
Живущие в Латвии русские оказались сегодня в той же ситуации, что и евреи в нацистской Германии. Такие параллели напрашиваются при виде волны ненависти, которая обрушилась в стране на русское национальное меньшинство. Резко выросло число желающих бежать на историческую родину – однако даже это сделать не так просто. И дело не только в политике латвийских властей. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Запад ждет неприятный сюрприз

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Народ, который не кормит своих гуманитариев, будет кормить чужую армию

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Среди новых западных политиков ощущается дефицит нормальных

Сергей Крылов
Сергей Крылов, чрезвычайный и полномочный посол в отставке, профессор кафедры дипломатии МГИМО
В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях. Подробности...
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За что в США ценили Гитлера

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Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Названы самые безопасные места в мире в случае ядерной войны

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    Кошмары русских Латвии начали сбываться

    «на грани войны»


    США теряют представление о последствиях давления на Россию

    Армия-2022


    ОПК бросил вызов китайскому беспилотному «ширпотребу»

    железнодорожная блокада


    Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    кабульский клуб


    Тимофей Бордачёв: Афганистан показал тупиковый путь Запада

    серьезные последствия


    Виктор Иванченко: Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

    новые правила


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    на ваш взгляд


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    В ООН назвали очень хорошими переговоры Гутерреша и Шойгу

    16 августа 2022, 20:46

    Текст: Ольга Иванова

    Разговор генсека ООН Антониу Гутерреша и министра обороны России Сергея Шойгу, прошедший накануне, был «очень хорошим», заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    «Генсек провел очень хороший разговор с министром обороны Сергеем Шойгу вчера. В ходе обсуждения поднимался вопрос черноморской зерновой инициативы, а также другой части сделки, подразумевающей содействие доступу на мировой рынок российскому зерну и удобрениям», – цитирует его РИА «Новости».

    Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. 


    Украинские диверсанты подорвали опоры питающей АЭС в Курской области ЛЭП
    		    16 августа 2022, 14:50
    Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    «В Курчатовском районе Курской области 4, 9 и 12 августа украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», – передает сообщение ведомства ТАСС.

    «Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», – отметили в ФСБ.

    ФСБ и МВД разыскивают диверсантов, подорвавших ЛЭП в Курской области, и их сообщников, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что охрана объектов атомной энергетики усилена. Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

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    Коментарии (134)
    Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму
    		    16 августа 2022, 09:17
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    На огороженной площадке хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму произошло возгорание боеприпасов с детонацией, сообщает Минобороны.

    «16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Согласно докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.

    Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.

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    Коментарии (46)
    СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу

    16 августа 2022, 14:49

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.

    «Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.

    Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.

    По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.

    Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.

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    Ургант решил выступить в Москве под новым именем
    		    16 августа 2022, 12:10
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Телеведущий Иван Ургант запланировал выступление в российской столице под другим именем, сообщается на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

    «Гриша Ургант 14 октября 2022», – говорится в сообщении в паблике артиста во «ВКонтакте».

    К посту прикреплена ссылка для покупки билетов.

    «Гриша Ургант – певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый. Интервью он не дает, новостями предпочитает не делиться, выкладывая в Сеть только свои песни и видеоклипы», – сообщается на сайте с билетами.

    Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации. 

    Коментарии (57)
    Минобороны: Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России
    		    16 августа 2022, 17:08
    Фото: raf.mod.uk
    Текст: Ольга Иванова

    Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, ВКС России поставлена задача не допустить нарушения границы, сообщили журналистам в Минобороны России.

    «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

    Сообщается, что «Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации». Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.

    Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос.

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    Коментарии (57)
    В шведском наемнике опознали боевика с «Азовстали»
    		    16 августа 2022, 07:20
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Член украинской неонацистской группировки «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, опознал в гражданине Швеции Матиасе Густавссоне боевика с «Азовстали» с позывным Мыкола.

    По словам члена движения «Медведи СС», он видел шведского наемника в специальном помещении завода «Азовсталь» под названием «Бастион», передает РИА «Новости». Там имелся интернет, и иностранцы получали возможность связываться с родными за границей.

    Ранее пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.

    Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело против британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава, которые обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.

    Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Тем временем в Донецкой народой республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.

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    Коментарии (16)
    Минобороны назвало ЧП в Джанкое диверсией
    		    16 августа 2022, 13:00
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал в результате диверсии, сообщает Минобороны.

    «Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Также в Минобороны добавили, что при ЧП на складе военного назначения серьезно пострадавших нет, принимаются меры для ликвидации последствий диверсии.

    «Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», – отметили в ведомстве.

    Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.

    В Минобороны пояснили, что ЧП произошло в результате возгорания боеприпасов, хранящихся на огороженной площадке. 

      

    Коментарии (69)
    Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России
    		    15 августа 2022, 21:40
    Фото: raf.mod.uk
    Текст: Ольга Иванова

    Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны.

    «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

    Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.

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    Коментарии (65)
    Шойгу уличил Киев в сокрытии реальных потерь ВСУ
    		    16 августа 2022, 10:45
    Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

    Шойгу подчеркнул, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.

    «Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности», – передает РИА «Новости» слова министра.

    Он уточнил, что сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных.

    По его словам, поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение против мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада.

    «Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – заявил Шойгу.

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.

    Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.

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    Коментарии (33)
    Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма
    		    16 августа 2022, 08:41
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    В селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют, сообщили в администрации Майского сельского поселения рядом с местом ЧП.

    «Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», – передает ТАСС сообщение источника.

    Уточняется, что часть жителей Майского выехали из села на своих машинах или с соседями. Тех, кто пока не смог этого сделать, но хочет временно покинуть населенный пункт, власти готовы вывезти на автобусах.

    Также на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», - заявил Аксенов, добавив, что будет информировать по мере поступления информации.

    Тем временем местные жители публикуют в соцсетях видео пожара на трансформаторной подстанции, предварительно начавшегося после хлопка.

    Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.

    Число пострадавших при инциденте составило 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них. Один человек погиб.

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    В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова
    		    16 августа 2022, 13:45
    Фото: vk.com/drugoross
    Текст: Александра Юдина

    Российский журналист погибла под Донецком, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    «По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения – репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице», – написал он в своем Telegram-канале.

    Как рассказал координатор незарегистрированной партии «Другая Россия им. Э. В. Лимонова» Михаил Аксель, Сулейманова была членом партии, занималась гуманитарной помощью в Донбассе, в частности, развозила продуктовые наборы, лекарства». Помимо гуманитарной деятельности, она была начинающим журналистом и снимала материалы для партийных соцсетей.

    По словам Акселя, волонтер ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил. Повреждения свидетельствуют о том, что взрыв был большей мощности, чем сила взрыва «Лепестка», пишет ТАСС.

    Уточняется, что врачи весь вечер пытались спасти жизнь девушки, но травмы оказались несовместимы с жизнью. 11 августа Сулейманова написала в своем Telegram-канале, что у нее первый выезд. Девушку похоронят в Нижнем Новгороде.

    В июне представители СМИ ЛНР и России возложили цветы к установленному у Дома правительства республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе.

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    СВР: Западные кураторы списали киевский режим со счетов
    		    16 августа 2022, 13:26
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и разрабатывают планы по оккупации части территории Украины, заявил представитель Службы внешней разведки России генерал-полковник Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

    «Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации, по крайней мере, части украинских земель», – цитирует РИА «Новости» Матвеева.

    По его словам, Запад во главе с США пытается сохранить свое ускользающее могущество.

    «Запад слабеет, спотыкается, но все еще кажется себе очень могущественным. По нашим данным, в Белом доме всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру», – сказал Матвеев.

    При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами либо игнорируется, либо трактуется как признак наступающей анархии, добавил он.

    «Такой догматический подход, с одной стороны, смешон, а с другой – крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее», – подчеркнул Матвеев. «Чтобы выиграть время для консолидации и перегруппировки собственных сил, Вашингтон и его сателлиты постараются хаотизировать другие страны и регионы, превратить любые потенциальные, тлеющие или застарелые конфликты в «горячие точки», – пояснил представитель СВР.

    По словам Матвеева, «в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета – от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке».

    Ранее СВР констатировала «распродажу» Украины соседям из Польши.

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    В США болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток
    		    16 августа 2022, 07:50
    Фото: Frank, R/DPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Болельщицу с флагом Украины попросили удалиться с трибун во время матча квалификации турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской.

    Как следует из сообщения журналиста Бена Ротенберга, болельщица с флагом Украины сидела на трибунах. Во время матча, согласно данным источника, одна из теннисисток обратила на нее внимание судьи. Арбитр встречи попросила болельщицу убрать национальный символ, но та отказалась, передает РИА «Новости».

    Как отмечает Ротенберг, спустя некоторое время женщина покинула трибуны и стала прогуливаться с флагом по территории теннисного комплекса. Затем один из сотрудников службы безопасности попросил ее убрать флаг в свою машину, что она и сделала. После этого ей разрешили вернуться на трибуны.

    Напомним, перед началом игры баскетбольной Евролиги в Каунасе во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке с баннером цветов флага Украины и надписью «Stop the war» («Остановите войну»). Баскетболисты «Црвены Звезды» не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики. Также фанаты «Жальгириса» во время встречи размахивали на трибуне флагом НАТО.

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    Шойгу: Спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада
    		    16 августа 2022, 11:21
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.

    «Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

    По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.

    «Российское оружие в свою очередь в боях подтвердило свои лучшие качества», – сообщил министр.

    Шойгу отметил, что Россия изучает захваченное западное оружие: «Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», – заявил Шойгу.

    Министр заявил также, что на Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне.

    Он добавил, что наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима.

    «Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов», – сказал Шойгу.

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.

    Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.

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    В США предрекли превращение Украины в «государство-обрубок»
    		    16 августа 2022, 04:59
    Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Потеря доступа к Черному морю в результате российской спецоперации нанесет катастрофический удар по Киеву и превратит Украину в государство-обрубок, выразил мнение обозреватель National Interest Илья Тимченко.

    «Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», – приводит мнение Тимченко РИА «Новости».

    Автор публикации предположил, что Киев столкнется с проблемой экспорта своей продукции, а также может потерять контроль над трубопроводом, через который голубое топливо поступает в Румынию.

    «Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», – говорится в статье.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что русские города Украины ждут прихода российской армии.

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