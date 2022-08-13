МИД Украины подтвердил участие машины военного атташе в ДТП в Вене

Посольство Украины в Австрии взаимодействует с австрийской полицией в рамках расследования ДТП в Вене с участием машины украинского дипломата, сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

«Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП», – написал Николенко в Facebook*(соцсеть запрещена в России, как экстремистская), передает ТАСС.

Он отметил, что «дипломатический статус не дает сотрудникам украинских дипломатических учреждений права нарушать правила дорожного движения и подвергать других людей опасности». Также Николенко отметил, что решение по участнику ДТП будет принято по итогам расследования.

Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.

Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.

«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.

Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.