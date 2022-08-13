Названо событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу

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13 августа, суббота | Последнее обновление — 19:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а, значит, еще не все было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Названо событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу
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Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, сообщило Bloomberg.
«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по реке.
По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Напомним, июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах.
Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа готовится к тяжелейшей зиме без российского газа.
Назван способ ответить Латвии на признание России «спонсором терроризма»
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«Если Латвия называет нас «страной-спонсором терроризма», тогда зачем она покупает наш газ? Пусть идут до конца и отказываются от него, а Москва может им в этом помочь», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович, комментируя решение латвийского Сейма объявить Россию страной-спонсором терроризма.
«То, что Сейм признал Россию «страной-спонсором терроризма», – это уже международная история, которую качает группа государств, традиционно питающая к нашей стране наибольшую ненависть. Речь идет об Украине, которая была в числе первых, потом Литва, теперь вот Латвия. Они пытаются сделать так, чтобы подобные решения принимали страны, от которых в мире что-то зависит, – США и Западная Европа», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
Эксперт также заметил, что это привычная для стран Прибалтики тактика. «Эти государства своим примером показывают, как вести по-настоящему антироссийскую политику. При этом сами они умалчивают о том, что фактически ведут двойную игру», – добавил он.
«На этой неделе та же Латвия возобновила поставки российского газа. При этом они неоднократно клятвенно обещали от него отказаться. И если Россия – страна-спонсор терроризма, то и Латвия, получается, тоже. Они же оплачивают наш газ. Газпром же не бесплатно его поставляет», – заметил собеседник.
«Так что если Рига хочет быть последовательной в своих убеждениях, то она должна от этих энергоресурсов просто отказаться окончательно. И пусть зимой отапливают страну хоть сосновыми шишками», – сыронизировал политолог.
«Россия же в силах их к этой принципиальности подтолкнуть. Москва в любой момент может отключить от трубы не только Латвию, но и всю Прибалтику. Учитывая тот факт, что нас называют страной-спонсором терроризма, терять уже нечего. Но это наглядно продемонстрирует и Германии, и Франции, и другим государствам, чем заканчиваются такие антироссийские выпады», – заключил Носович.
В четверг парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». «Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство – спонсором терроризма», – сообщила пресс-служба сейма.
Из 67 голосовавших депутатов все выступили за, а 16 парламентариев (14 из партии «Согласие» и два беспартийных) отказались участвовать, сообщает РИА «Новости». Также в Латвии призвали страны Евросоюза «немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз» россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные», – сказал в этой связи член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Москве следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на хамское поведение латвийских парламентариев, добавил депутат Госдумы Олег Морозов. «Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии», – сказал он.
«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Собчак рассказала о «фильтрации хороших русских» в аэропорту Тбилиси
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Журналистка Ксения Собчак поделилась историей о том, как в аэропорту Тбилиси людей с российскими паспортами выборочно уводят в отдельную комнату и допрашивают. Аналогичную историю она пересказала со слов женщины, которую похожим образом остановили на границе в эстонской Нарве.
«Интересную какую историю мне рассказали про тбилисский аэропорт. По прибытии в Грузию из очередей выборочно выдергивают людей с российскими паспортами и уводят в отдельную комнату, в которой сидят три очень интеллигентных человека», – написала она в Telegram.
По словам Собчак, это были не грузины, но явно носители английского языка. «Носители эти задают очень подробные вопросы: откуда ты, куда ты, где живешь в России, где будешь жить в Грузии, кем работаешь, какой у тебя доход. Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно», – отметила Собчак.
При этом через некоторое время после истории о том, как в грузинском аэропорту, возможно, фильтруют хороших русских, она опубликовала еще одну.
«Мне написала в предложку женщина, которая живет в России, у нее есть российское и украинское гражданство. Она беременна. Ездила к родственникам в Польшу, вчера возвращалась домой (ну, в Россию то есть) через Нарву. По ее словам, на погранпосту всех украинцев и людей с двойным гражданством также останавливают, отводят в отдельный кабинет (больше похожий на камеру), допрашивают, катают пальчики, все в лучшем виде», – рассказала журналистка.
Она добавила, что женщину продержали пять часов в душной комнате, не дав воды. Также попросили ввести на телефоне пароль и изучали его содержимое в отдельной комнате, без нее.
«Предполагаю, что изучали чаты и фотографии. А потом спрашивали, почему я из Польши своих родственников не перевезу в Россию, раз уж я тут живу», – рассказала собеседница Собчак.
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Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе
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Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, выразил мнение президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
По его словам, дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для его страны, так и для других государств ЕС. Населению же придется привыкнуть к тому, что экономика больше не будет улучшаться год за годом, передает РИА «Новости».
«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы», – отметил Ниинисте.
Он также выразил мнение, что одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности: это касается как сферы безопасности, так и продовольствия.
Тем временем Германию предупредили о начале агрессивных протестных настроений из-за резкого падения уровня жизни, связанного в том числе с набирающим обороты энергетическим кризисом.
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В Европарламенте нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу
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Заявление эстонского руководства о закрытии въезда россиянам с выданной республикой шенгенской визой является признаком слабоумия, заявила депутат Европарламента Яна Тоом.
«Это абсурдная ситуация. [Министр иностранных дел] Урмас Рейнсалу предлагает запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими визами, выданными эстонским посольством, и [премьер-министр] Кая Каллас его поддерживает, и [министр внутренних дел] Лаури Ляэнеметс тоже», – заявила Тоом, передает ТАСС со ссылкой на ERR.
Она добавила, что эстонские власти не вправе принимать решения за всю Шенгенскую зону, и все, что они могут сделать – запретить визы, которые выдали сами.
«По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», – указала депутат.
Парламентарий также усомнилась, что запрет на въезд каким-то образом поможет восстановить мир на Украине.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
В США, говоря о возможном запрете на въезд россиянам, заявили, что вводимые Вашингтоном против Москвы меры не должны вредить российскому народу.
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Посольство России в Исландии потребовало извинений от местной газеты за оскорбление флага
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Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты «Фреттабладид» за оскорбление российского флага в одной из публикаций и напомнило изданию, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.
В заявлении дипмиссии отмечается, что в посольстве «обратили внимание на интервью В. Гуннарссона с фотографией, на которой некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации, и с подписью о якобы «новом применении российского флага» украинцами».
«Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике. Хотели бы напомнить руководству газеты «Фреттабладид», что исландское правительство пока не отменило действие статьи 95 Уголовного кодекса Исландии, которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», – передает РИА «Новости» заявление дипмиссии.
Подчеркивается, что посольство «ожидает от редакции газеты «Фреттабладид» официальных извинений за публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации».
Ранее посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в Потсдаме, в Нойбранденбурге и Зюре и призвало власти принять «исчерпывающие меры», чтобы не допустить повторения инцидентов.
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Захарова резко отреагировала на решение Сейма Латвии
Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что латвийский Сейм решил признать Россию «страной, поддерживающей терроризм».
«Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – написала она в своем Telegram-канале.
На фоне недавних новостей российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта Сейма Латвии, а депутаты Госдумы призвали наказать прибалтийскую республику за хамство.
Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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Западные СМИ признали энергетическую победу России
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Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению автора, это можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались». Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь немного ниже 11 млн в январе. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», – передает РИА «Новости» его слова.
Вторым показателем автор назвал цену на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. «По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», – сказал он.
Последний показатель успеха России, по мнению Бласа, носит политический характер – еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас.
«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», – предупредил автор.
Как при этом отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», – резюмировал Блас.
Тем временем федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами
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Власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам России, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд на территорию Эстонии, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.
«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», – передает ТАСС его слова в эфире телерадиовещательной компании ERR.
Рейнсалу добавил, что из этого правила будет сделан ряд исключений. Так, под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.
Кроме того, по его словам, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Каллас «нацистской хренью».
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Коллекционер из России предложил обменять высшую военную награду Эстонии на танк Т-34
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Коллекционер из России направил мэрии Нарвы предложение об обмене находящейся в его коллекции высшей военной награды Эстонии, креста Свободы I степени, на выступающий в качестве памятника советский танк Т-34, который власти города готовят к демонтажу, сообщили СМИ.
«Если власти Нарвы примут это предложение, то данный памятник займет достойное место в одном из музеев России», – передает ТАСС со ссылкой на Delfi слова коллекционера, пожелавшего остаться анонимным.
Согласно эстонскому закону о наградах, крест Свободы является высшей военной наградой Эстонии. Он состоит из трех степеней и трех классов.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.
Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.
До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.
До этого глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявлял, что нужно найти другое место для Т-34. Танк, по его словам, «является символом агрессии, символом агрессивного государства» с учетом ситуации на Украине.
В конце июля Катри Райк заявляла, что власти города решили не сносить и не изменять облик советского памятника с танком Т-34.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эстонские власти начали массовую войну с памятниками и даже могилами погибших за освобождение страны от фашизма бойцов Красной армии.
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Шольц исключил прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
По его словам, ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не простые граждане. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», – сказал Шольц, говоря о возможности запрета на визы для российских граждан, сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что ЕС ранее принял решение «о масштабных санкциях» против России, которые «затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». «Мы это, наверняка, будем продолжать», – добавил канцлер.
Он пояснил, что это ослабило бы эффективность санкций, «если бы они были направлены против всех, включая невиновных».
Кроме того, Шольц утверждает, что пока не задумывался над вопросом, когда президент России Владимир Путин снова сможет посетить Германию с визитом. Канцлер заявил, что «одно ясно: война [специальная военная операция России на Украине] должна быть прекращена».
Глава правительства снова подчеркнул, что речь не может идти о «навязанном [Россией] мире». «Это не может случиться и не случится», – утверждал он.
Шольц также скептически оценил возможность посредничества экс-канцлера Герхарда Шредера в отношениях с Россией. «Я не знаю», – сказал он, отвечая на вопрос, может ли себе представить это. В то же время Шольц отметил, что было бы «достойным похвалы бизнесом» побеспокоиться о том, чтобы Россия забрала находящуюся в ФРГ турбину для «Северного потока».
Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине
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Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС.
Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он.
«Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев.
В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат.
Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он.
По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он.
Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов.
Французы резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию «страной-спонсором терроризма»
Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали решение сейма Латвии объявить Россию «страной-спонсором терроризма»
Также латвийский парламент призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам, передает РИА «Новости».
«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счеты с бывшим СССР?» – спросил пользователь под ником LMAA.
Ряд читателей припомнили покупку Латвией дорогостоящих американских истребителей F35, а также жизни за счет Западной Европы.
«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», – добавил юзер.
«США уже давно окружили Россию странами НАТО, да еще и ракеты расставили по всей ее границе», – прокомментировал он.
Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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В МИД назвали русофобским решение Латвии признать РФ «спонсором терроризма»
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В МИД России заявили, что рассматривают заявление Сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством – спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам проявлением русофобии, а также действием, противоречащим международному праву.
«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН», – следует из релиза ведомства.
Отмечается, что безосновательные обвинения в адрес России исходят от страны, которая находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Подчеркивается, что в отличие от этого прибалтийского государства России по результатам взаимной оценки ФАТФ в 2019 году присвоен наивысший рейтинг эффективности национальной антиотмывочной системы. Латвийскому парламенту было рекомендовано прекратить заниматься провокациями.
Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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Захарова выяснила, что значит «привилегия» для европейцев
«Привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать. Как оказывается. Спасибо премьер-министру Эстонии «по наследству» Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
К такому выводу Захарова пришла, после сообщения газеты Parisien о том, что парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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СМИ: Британцы остались без питьевой воды из-за засухи
Крупнейшая в стране компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня, пишет Daily Mail.
Кроме того, организация планирует ввести запрет на использование шлангов для полива. Как отмечается в статье, жара в Британии на сегодняшний день сильнее, чем в некоторых частях Карибского бассейна. В Лондоне она вызвала панику, из-за чего магазин Aldi ограничил покупку бутилированной воды, передает РИА «Новости».
Авторы статьи пишут, что засуха усилит давление на большинство компаний, занимающихся водоснабжением, и побудит их ввести массовый запрет на использование шлангов и разбрызгивателей. По словам обозревателей издания, если в ближайшие недели не будет дождя, миллионам людей запретят мыть автомобили, здания и окна. Это также может означать нормирование воды для домохозяйств.
Ранее Daily Mail писала, что ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн человек.
До этого сообщалось, что истоки британской Темзы впервые в истории пересохли.
В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.
Напомним, пожарные Лондона пережили самый напряженный после Второй мировой войны день. Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов, загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии «Крануэлл» в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы. В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары.
До этого ЕК предупреждала, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая и расширению площади лесных пожаров.
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