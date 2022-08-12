СМИ: Британцы остались без питьевой воды из-за засухи

Крупнейшая в стране компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня, пишет Daily Mail.

Кроме того, организация планирует ввести запрет на использование шлангов для полива. Как отмечается в статье, жара в Британии на сегодняшний день сильнее, чем в некоторых частях Карибского бассейна. В Лондоне она вызвала панику, из-за чего магазин Aldi ограничил покупку бутилированной воды, передает РИА «Новости».

Авторы статьи пишут, что засуха усилит давление на большинство компаний, занимающихся водоснабжением, и побудит их ввести массовый запрет на использование шлангов и разбрызгивателей. По словам обозревателей издания, если в ближайшие недели не будет дождя, миллионам людей запретят мыть автомобили, здания и окна. Это также может означать нормирование воды для домохозяйств.

Ранее Daily Mail писала, что ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн человек.

До этого сообщалось, что истоки британской Темзы впервые в истории пересохли.

В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.

Напомним, пожарные Лондона пережили самый напряженный после Второй мировой войны день. Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов, загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии «Крануэлл» в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы. В июле Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии из Бельгии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне в период аномальной жары.

До этого ЕК предупреждала, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая и расширению площади лесных пожаров.