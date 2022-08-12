Вучич отверг идею об иностранных военных базах в Сербии

Сербия не нуждается в иностранных военных базах на своей территории, заявил президент страны Александр Вучич.

Вучич сказал, что «Сербии не нужны ничьи военные базы». По его словам, «Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет» и «сама будет усиливать свою армию». Как заявил президент страны, Сербия намерена «заботиться о своих гражданах». Он заверил, что Сербия «будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной», передает ТАСС со ссылкой на Prva TV.

Сербский лидер сказал, что его страна «будет строить политические союзы и не будет стыдиться своих отношений с Россией, США и Китаем, будет оставаться на европейском пути и сама о себе заботиться». Он отметил, что посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко «был полностью корректен в этом вопросе».

Несколько дней назад Боцан-Харченко, комментируя возможность создания российской военной базы в Сербии, заявил, что этот вопрос является суверенным делом властей в Белграде, пишет «Российская газета» со ссылкой на SM News.

Кроме того, Вучич поддержал возможность возвращения обязательной срочной службы в армии, отметив, что сам «служил один год, это было очень полезно». По его мнению, непризнанное Косово продолжит свои агрессивные действия, пока не захватит населенный сербами север автономного края. Вучич подчеркнул, что Белград «готов беречь мир почти любой ценой». На просьбу пояснить, что это значит, Вучич сказал, что Белград будет стараться сохранить мир до последнего, «пока не начнут убивать» представителей сербского народа. Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.

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