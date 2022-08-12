В Запорожской области предупредили о возможной остановке реактора АЭС

Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, чтобы станцию «заваливать» снарядами, ракетами и дронами, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала.

«Боевики Зеленского выработали несколько стратегий, чтобы заваливать большим количеством снарядов, ракет, дронов и так далее, отвлекая систему ПВО и пытаясь ее пробить», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.

По его словам, украинская армия осуществляет целенаправленные обстрелы по охладительному контору, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов, линиям электропередач и сухому хранилищу ядерного топлива.

«Остановить реактор – это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», – подчеркнул чиновник.

Ранее в Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS.

Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.